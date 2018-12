Elo saneeraa yli 100-vuotiaan entisen separaattoritehtaan Helsingissä

Helsingin Haapaniemenkatu 5:ssä sijaitseva, alun perin Wärtsilän separaattoritehtaaksi rakennettu 7350 neliömetrin talo muutettiin toimistokäyttöön 1980-luvun alussa. Se on toiminut muun muassa verohallinnon toimitalona. Se on paikalla aikoinaan sijainneen suuren tehdaskorttelin ainoa säilytetty rakennus.

Aikansa huippuarkkitehtien Armas Lindgrenin ja Bertel Liljequistin suunnittelema rakennus on arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas. Suojellun rakennuksen tunnistettavin erityispiirre on Sörnäisten rantatien päädyssä sijaitseva komea porttikäytävä, joka on mahdollistanut junanvaunun pysäköinnin rakennuksen ”sisälle”.

”Haapaniemenkatu 5 saa kolmannen elämänsä tehtaan ja pääkonttorikausien jälkeen. Rakennus saneerataan vuorovaikutusta tukevaksi, yhteisölliseksi monitoimitilaksi, ja siitä kuoriutuu uusi luovan alan keidas. Talon saneeraus on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä tulevien käyttäjien kanssa”, Elon projektijohtaja Antti Pyötsiä kertoo tiedotteessa.

”Talo on kulttuurihistoriallisesti arvokas, ja modernisoinnissa on otettu huomioon talon henki. Tilojen muuntuvuus erilaisiin työtapoihin, digitalisaatio ja työkulttuurin muuttuminen ovat olleet lähtökohtana suunnittelulle. Yllättävää oli, kuinka korkeat vanhat teollisuustilat jalostuvat moderniksi monitilatoimistoksi, ajan patinan säilyttäen.”

Haapaniemenkadulle muuttavat kesällä 2019 uudet vuokralaiset. Suurin osa tiloista vuokrataan strategisen konsulttitoimisto Milttonin käyttöön.

”Työn tekeminen on murroksessa, ja parhaat oivallukset syntyvät kohtaamisista. Miltton House on fyysinen alusta kohtaamisille, keskustelulle ja luovuudelle. Lisäksi se on coworking-tila, joka tuottaa uutta ajattelua saattamalla yhteen erilaisia ihmisiä yhteiskunnan eri siiloista”, Miltton Groupin toimitusjohtaja Mathias Järnström sanoo.