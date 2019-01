NCC kasvatti 35 miljoonalla omaa osuuttaan OYSin hankkeessa

Allianssimallilla toteutettavan Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 -sairaalaprojektin suunnitelmia on muutettu merkittävästi marraskuussa 2017 allekirjoitetun sopimuksen jälkeen.

Uusien suunnitelmien johdosta NCC:n osuus allianssimallilla toteutettavasta hankkeesta on kasvanut noin 35 miljoonalla eurolla ja on nyt yhteensä noin 109 miljoonaa. Asiakkaana on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä.

”Rakennuksen suunnitelmat muuttuivat täydellisesti, ja allianssi on neuvotellut kokonaan uudet tavoitteet”, NCC:n maajohtaja Mika Soini toteaa yhtiön tiedotteessa.

Projektiin kuuluu Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 -projektin ensimmäisen vaiheen rakennus. Urakkaan kuuluvia purkutöitä on tehty alueella jo vuodesta 2017 ja viimeiset purut tehdään vuoden 2019 alussa, jonka jälkeen varsinaiset rakennustyöt aloitetaan maaliskuussa 2019. Sairaalarakennukset valmistuvat vuoden 2023 loppuun mennessä.

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi uuden sairaalan ensimmäisen vaiheen rakentamiselle poikkeusluvan marraskuussa, Kontinkankaan kaavamuutos vahvistettiin joulukuussa ja purkulupa saatiin joulukuussa.