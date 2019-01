Vuodenvaihteessa allekirjoitettujen sopimusten mukaan Palokatkot Vänskä oy ja Vesijohtoliike J. Laitinen liittyvät QMG Partnersin verkostoon.

”Palokatkot Vänskä laajentaa QMG Partnersin palveluvalikoimaa tärkeällä sektorilla. Palokatko-osaamista tarvitaan lähes poikkeuksetta ilmanvaihtokanavien ja vesiputkien sekä sähkökaapelien läpivienneissä, joten tarjoamme nyt tältäkin osin kattavan palvelukokonaisuuden rakennusliikkeille ja kiinteistönomistajille”, QMG Partnersin toimitusjohtaja Matti Ranne kertoo.

Palokatkot Vänskä on toiminut Uudellamaalla. Sen toimitusjohtajana jatkaa Anton Vänskä.

LVI-palveluita kiinteistönomistajille ja taloyhtiöille tarjoava Vesijohtoliike J. Laitisen kaupassa QMG Partners osti aiemmin tehdyn sopimuksen mukaisesti 80 prosenttia yhtiöstä. Aiemmin vuonna 2016 QMG Parterns oli hankkinut omistukseensa 20 prosenttia yhtiön osakkeista.

Yhtiö jatkaa toimintaansa nykyisellä nimellään. Yhtiön perustaja Jukka Laitinen jatkaa sen toimitusjohtajana.

Vesijohtoliike J. Laitinen on runsaassa 20 vuodessa saavuttanut merkittävän aseman Espoossa ja pääkaupunkiseudulla. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2018 noin 4,2 miljoonaa euroa.

”Yhtiö tunnetaan laadukkaista huolto- ja asiantuntijapalveluistaan sekä Oma Putkimies -konseptistaan”, Matti Ranne kertoo.

QMG Partners työllistää yhteensä 140 talotekniikka-ammattilaista, ja se on talotekniikkakonserni Quattro Mikenti Groupin tytäryhtiö.

Quattro Mikenti Group tekee kaikkia LVIJA-, sähkö- ja sprinkleritöitä Suomessa ja Venäjällä. Yritysryhmään kuuluu kaksitoista erikoistunutta tytäryritystä, ja konserni on Suomen suurimpia ja kansainvälisimpiä talotekniikka-alan toimijoita. Konsernin palveluksessa on yli 450 LVI- ja sähköalan ammattilaista. Toimipaikkoja on Suomessa kaksikymmentäyksi ja Venäjällä neljä. Vuonna 2017 konsernin liikevaihto oli 128 miljoonaa euroa.