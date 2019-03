Pohjola Rakennus urakoi Matinkylän vanhan ostoskeskuksen paikalle uuden korttelin

Pohjola Rakennus oy Suomi toteuttaa uuden asuinkorttelin projektinjohtourakkana. Mahtikortteliksi nimetyn kohteen on tarkoitus valmistua vuoden 2021 lopulla.

Kortteli sijaitsee noin 400 metrin päässä Matinkylän metroasemasta ja Ison Omenan kauppakeskuksesta.

Sinne nousee muun muassa 16-kerroksinen asuintalo nimeltä Asunto oy Espoon Mahtinokka. Taloon tulee 124 asuntoa, joiden koot vaihtelevat 30 ja 116 neliömetrin välillä. Talon ylimpään kerrokseen tulee taloyhtiön saunaosasto ja kerhotila.

Lisäksi kortteliin tulee kuusi- ja seitsenkerroksiset lamellitalot, joissa on yhteensä 93 asuntoa. Toisessa näistä on myös kaksi liiketilaa, joista toiseen on suunnitteilla päivittäistavarakauppa.

Rakennukset toteutetaan pihakannen päälle, jonka alle tulee pysäköintitilaa kahteen kerrokseen. Autohallista on suora käynti porrashuoneisiin ja asuinkerroksiin.

Mahtinokan ja lamellitalojen keskelle, pihakannen päälle jää suojaisa viherpiha, jonne on suunnitteilla lasten leikkialue sekä oleskelualue korttelin kaikille asukkaille.

Korttelin arkkitehtisuunnittelusta vastaa Arkkitehtitoimisto Sarc arkkitehti Antti-Matti Siikalan johdolla.

Matinkylän vanhan ostoskeskuksen purkaminen aloitetaan kuluvan vuoden huhtikuun puolessa välissä. Louhinta- ja maanrakennustöihin edetään kesän loppupuolella.

Mahtinokan ja toisen lamellitalon rakentaminen aloitetaan yhtä aikaa. Matalampana rakennuksena lamellitalo valmistuu vuoden 2020 lopussa, jolloin aloitetaan toisen lamellitalon rakentaminen.

Koko kortteli, eli 16-kerroksinen talo, kaksi matalampaa lamellitaloa ja pysäköintitilat ovat nykyisen suunnitelman mukaan valmiina vuoden 2021 lopussa.