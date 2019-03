Väylän pääjohtaja Kari Wihlman on huolissaan väylistä

”Perusväylänpitoon tarvittaisiin jatkossakin 300 miljoonan euron vuotuinen lisäpanostus”, hän sanoi Klaukkalan ohikulkutien rakentamisen aloitustilaisuudessa.

Päällystämisen tarve on Wihlmanin mukaan 4000 kilometriä, mutta budjetissa on rahaa vain 1500 kilometriin.

”Ongelmat alkavat näkyä jo pääväylilläkin. Myös ratapuolella on vastaavanlaisia ongelmia.”

Asfalttiteitä sorateiksi

Vähäliikenteisillä teillä tilanne on jo niin huono, että edullisin ratkaisu olisi usein se, että asfaltti puretaan kokonaan pois ja jätetään tiet sorapintaisiksi.

”Se on edullisempaa, jos ei kerran ole varaa paikata kunnolla”, hän sanoi. Käytännössä näin ei ole kuitenkaan pystytty tekemään kuin harvoin, sillä paikallinen vastustus on ollut kovaa.

Talvikunnossapitoonkin pitäisi panostaa nykyistä enemmän, mutta se raha on sitten päällystämisestä pois, Wihlman pohdiskeli.

Siltarumpupolitiikasta pitkäjänteisyyteen

Suomessa hallituksilla on ollut tapana jakaa tierahoja ministereidensä äänestysalueiden pohjalta. Eronnut hallitus ei siinä eronnut edeltäjistään. Sekä pääministeri, valtiovarainministeri että ympäristöministeri saivat läpi mieleisensä tie- ja siltahankkeet. Klaukkalan ohitustiekin ohitti pitkälti varmaan Matti Vanhasen ansiosta monta tärkeysjärjestyksessä edellä ollutta.

Tulevaisuudessa käynnistyvien hankkeiden on tarkoitus olla osa pitkäjänteistä 12-vuotista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa. Hallitukset saavat laittaa siihen omat puumerkkinsä aina neljän vuoden välein, mutta muuten ohjelman pitäisi edetä rullaavasti. Ohjelmaa on valmisteltu parlamentaarisesti ja siitä on tarkoitus päättää keväällä 2020.

”Valtakunnallisella suunnitelmalla haetaan pitkäjänteisyyttä ja riittävää rahoitustasoa koko Suomen liikennejärjestelmän kehittämiseen yli hallituskausien”, Kari Wihlman kertoi.

Pitkäjänteisyyttä tarvitaankin, sillä tällä vuodelle budjetissa ei ollut enää yhtään rahaa uusiin, merkittäviin tiehankkeisiin. Klaukkalan tapaiset STk-hankkeet ovat ainoita, jotka ovat käynnistyneet. Hailuodon sillasta rahoituspäätös on tehty jo aiemmin, joten se on vielä tulossa.

Korjataan ensin se, mikä ei ole vielä rikki

Wihlman odottaa, että digitalisaation hyödyntäminen helpottaa teiden korjaamista. Silloin toimenpiteet osataan kohdistaa hoidon ja kunnossapidon osalta oikein.

”Korjataan se, mikä ei ole vielä rikki”, Wihlman sanoo.

Tämä tavallisille tienkäyttäjille ehkä vaikeasti ymmärrettävä paradoksi on se, että korjausrahat kannattaisi suunnata sellaisiin kohtiin tiestä, jotka eivät ole vielä ehtineet vaurioitua.

Rovaniemeläinen Roadscanners on osoittanut, että kerran rikkoutunut asfaltti on kuin murtunut palkki. Päällystämisestä huolimatta murtokohta säilyy rakenteen heikoimpana kohtana, johon leikkausvoima keskittyy.

Näiden kohtien löytymiseen auttaa digitaalinen tekniikka, kuten maatutka.

Wihlman onkin lämmin ennakoivan kunnossapidon kannattaja. Uusien toimintatapojen rinnalle tarvitaan kuitenkin myös rahaa nykyisen korjausvelan poistamiseen.