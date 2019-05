EK: Rakentamisen luottamus on verraten hyvällä tasolla

Indikaattorin uusin saldoluku on +5, kun huhtikuun lukema oli +3.

Pitkän aikavälin keskiarvoluku on -6, joten luottamus on nyt jonkin verran tavanomaista vahvempaa. Saldoluku on kuitenkin merkittävästi alhaisempi kuin vuoden alussa, jolloin se oli peräti 16.

Rakennusalan yritysten tilauskanta on edelleen keskiarvoa paremmalla tasolla. Odotukset henkilökunnan määrän muutoksesta ovat silti heikentyneet.

Suomen rakennusalan luottamus oli huhtikuussa vähän EU-maiden keskiarvon alapuolella.

Rakentamisen luottamusindikaattori lasketaan vastauksista kahteen kysymykseen. Ne koskevat tilauskantaa verrattuna normaaliin sekä henkilökuntaodotusta lähikuukausina.