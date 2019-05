Inderesin Koponen: Lehdon kannattavuus herättää kysymyksiä

Yhtiön tietoja on tervehditty Helsingin pörssissä selvällä kurssilaskulla, joka on pahimmillaan yltänyt yli 20 prosenttiin.

Inderesin analyytikko Olli Koponen kuvaa Lehdon alkuvuotta yksinkertaisesti surkeaksi. Suurin pettymys oli nimenomaan kannattavuus.

”Tulos oli selvästi tappiolla, kun odotimme kahden prosentin positiivista liiketulosmarginaalia”, Koponen toteaa uutistoimisto Startelille.

”Taustalla olivat pitkälti Lehdon peruskorjaushankkeet, jotka ovat alkuvuonna painuneet entistä enemmän miinukselle. Myös toimitilaprojektien katteet ovat heikentyneet.”

Koposen mukaan Lehdon korjausrakentamisen projektinjohto ja projektinhallinta näyttävät ”pettäneen pahasti”.

”Siellä on lähdetty sellaisiin projekteihin, joita ei ole osattu tehdä. Myös hyvinvointitiloissa, kuten hoivakodeissa Lehdon konseptilla pärjääminen ei näytä nyt onnistuvan. Tarjousten ja kustannusten laskenta on pettänyt, kun hoivakoteja tehdään tappiolla.”

Lehdon liikevaihdossa ei ollut tammi-maaliskuussa suuria yllätyksiä, vaikka toimitiloissa liikevaihdon lasku oli odotuksia jyrkempää.

”Asuntojen myynnissä Lehdolla on mennyt edelleen ihan hyvin. Sielläkin on ollut katetta heikentäviä alennuskampanjoita, mutta kannattavuus on edelleen hyvällä tasolla”, Koponen toteaa.

Koposen mukaan näin heikko alkuvuoden kehitys herättää kysymyksiä Lehdon liiketoiminnan pidemmän aikavälin kehittymisestä. Markkinanäkymät ovat selkeästi heikentyneet.

”Kuluvan vuoden ohjeistus oli annettu tilinpäätöksen yhteydessä vasta pari kuukautta sitten ja sitä jouduttiin jo laskemaan, mikä kertoo operatiivisen toiminnan haasteista. Kannattavuuden parantumiseen seuraavina vuosina ei ole nyt suurta luottamusta.”

Rakennusyhtiöille vuoden alku on yleensä kausiluontoisesti heikkoa aikaa. Tänä vuonna suurimmat rakennusyhtiöt ovat joutuneet kirjaamaan tavallistakin vaisumpia lukuja, vaikka SRV onnistui pinnistämään voitolle.

”Alkuvuosi on mennyt rakennusmarkkinoilla edelleen alaspäin, joten suhdanteen pohjaa saadaan vielä odottaa.”