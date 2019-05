Suomalaisyhtiö on myynyt rautatieinfraan liittyvän tekniikkansa maailman johtaviin kuuluvalle rautatiekorjauskoneyhtiölle.

Rovaniemeläisyhtiö Roadscanners on myynyt rautatiemittauksiin liittyvän liiketoimintayksikkönsä ja siihen liittyvän konsultointi- ja ohjelmistoliiketoimintansa Loram Finlandille. Se on maailman johtaviin kuuluvan rautatiekorjauskoneyhtiö Loram Maintenance of Wayn suomalainen tytäryhtiö.

Loram sai kaupassa henkilöstön ja projektien lisäksi Roadscannersin kehittämät rautatiediagnostiikan ohjelmistot ja niiden immateriaalioikeudet, mutta ainakin alkuvaiheessa Roadscanners vastaa vielä ohjelmistojen kehityksestä.

”Roadscanners keskittyy nyt tietutkimuksiin ja etenkin teiden kunnonhallintajärjestelmiin sekä yhtiön RDSV-mittausautojen kehittämiseen ja myyntiin”, Roadscannersin toimitusjohtaja ja perustaja Timo Saarenketo kertoo.

Saarenkedon mukaan yhtiö satsaa jatkossa myös vahvasti lentokenttien ja siltojen sähkömagneettisiin tutkimusmenetelmiin, diagnostiikkaan ja ohjelmistoihin sekä älyliikenteen ja raskaiden rekkojen tiestölle aiheuttamien uudenlaisten rasitusten tutkimustekniikoihin. Lue tästä lisää yhtiöstä.

Palkittua väyläosaamista

Roadscanners on maailmalla erittäin tunnettu erikoisosaamisensa ansiosta. Viime vuonna maailman tiejärjestö IRF (International Road Federation) palkitsi yhtiön käynnistämän Pehko-projektin arvostetulla GRAA-tunnustuspalkinnolla.

Pehko-projektissa tavoitteena on katkaista huonokuntoisten, päällystettyjen teiden määrän kasvu ja kasvattaa päällysteiden käyttöikää. Silloin myös päällysteiden vuosikustannukset pienenevät merkittävästi. Hankkeessa ovat mukana myös Liikennevirasto ja Lapin sekä Keski-Suomen ely-keskukset.

Projektin tulokset pilottialueilla ovat jo osoittaneet, että paremmalla diagnostiikalla, paremmalla talvihoidolla ja ennakoivalla kunnossapidolla on jo nyt saavutettu päällysteiden pidempiä käyttöikiä.

”Se tarkoittaa käytännössä jo nyt 30 prosentin pudotusta päällysteiden laskennallisissa vuosikustannuksissa. Teoreettisesti meillä on mahdollista päästä jopa 50 prosenttiin.”

Alentuneilla kustannuksilla on Saarenkedon mukaan myös merkittävä vaikutus ympäristörasituksiin.

”Luotamme, että tämä teknologia lyö läpi maailmassa lähivuosien aikana. Palkinto on ollut jo nyt meille merkittävä boosteri viennissä.”

Digitalisaatio osaksi ratarakenteiden hoitoa

Loram kasvaa tällä hetkellä hyvin voimakkaasti ja sen yhtenä strategiana on tuoda digitalisaatio ja koneautomaatio ratarakenteiden hoitoon ja korjauksiin.

”Meidän osaamisemme ja teknologia olivat yksi puuttuvista palikoista. Rautatieyksikkömme sai kanadalaisten omistamasta Loramista hyvän isännän.”

Kauppahintaa ei ole julkistettu.