Tarpeen mukainen ilmanvaihto on ollut susi niin arvotaloissa kuin kouluissakin, kertoo Aallon tutkimus

Tarpeenmukainen ilmanvaihto näyttää olevan katteeton mainoslupaus. Aalto-yliopiston tutkimuksessa löytyi vain yksi kohde, jossa se toimi. Helsinki on monet kerrat pettynyt lupauksiin energiaa säästävästä ilmanvaihdosta: energiankulutus on aina kasvanut.

Kyse on laajemminkin siitä, hallitsemmeko yhä monimutkaisemmaksi menevää talotekniikkaa ja mitä kaupunkien tekemät sitoumukset hiilipäästöjen vähentämiseksi merkitsevät kiinteistöjen käytölle. Säästämmekö väärissä asioissa, kuten terveydessä ja viihtyvyydessä, kun sääästämme ilmanvaihdossa?

Sisäilmayhdistyksen seminaarissa 21.5. tuli esiin se, että energian säästö koulujen ilmanvaihto sulkemalla tai ilmanvaihtoa pienentämällä ei ole yksinkertainen asia. Painesuhteiden hallinta on hankalaa ja sitä hankalammaksi se menee mitä tiiviimpiä ja energiataloudellisempia rakennuksia rakennetaan ja mitä suuremmiksi mitoitusilmavirrat kasvavat. Kun ilmanvaihto on kiinni, hygieniatiloissa ei voi käyttää nyt yleisiä erillispoistoja ilman riskiä, että alipaine kasvaa ja vetää rakenteista tai maaperästä epäpuhtauksia sisäilmaan.

Vahasen toimisto laatii painesuhteista parhaillaan mitoitusohjetta ympäristöministeriölle.

Sisäilmayhdistys julkaisi maaliskuussa muutamien suurten kaupunkien kanssa suosituksen siitä, millä ehdoilla ilmanvaihto voidaan sulkea tai sitä voidaan pienentää käyttöajan ulkopuolella. Suositus herätti keväällä valtavasti vastustusta ja jopa Rakennusteollisuus RT jyrähti, että energiansäästöä ei pidä tehdä terveyden kustannuksella.

Käytännössä kuitenkin suositus jopa paransi nykykäytäntöä käytäntöä. Esimerkiksi Helsingin kaupungilla nyt myös siivoojien työaika otetaan mukaan käyttöaikaan eli rakennuksissa ilmanvaihto on päällä entistä pidempään, kertoi Helsingin kaupungin tilapäällikkö Sari Hilden.

Kiistalla on pitkät perinteet. Ympäristöministeriön kosteus- ja hometalkoiden entinen vetäjä, tekniikan tohtori Juhani Pirinen vastusti asiaa jo silloin, kun aiheesta tehtiin selvityksiä D 2 -määräyksiä laadittaessa. Silloin todettiin, että riski korkeisiin epäpuhtaus pitoisuuksiin kasvaa, jos ilmanvaihto kokonaan pysäytetään.

Asia nostettiin uudestaan esiin, kun kuntien sisäilmaverkosto perustettiin vuonna 2017. Viime syksynä Sari Hilden sai Sisäilmayhdistyksen ajatuksen taakse. Näin syntyi maaliskuussa julkistetu Hyvä sisäilma –suositus. Sisäilmariski kääntyi siis suositukseksi hyvästä sisäilmasta. Juhani Pirinen ei tätä hyväksynyt vaan erosi Sisäilmayhdistyksen jäsenyydestä.

Sisäilmayhdistyksen seminaarissa näitä kriitikoita ei nähty eikä heitä sinne oltu kutsuttukaan kommentoijiksi.

LVI-tekniikan asiantuntija, RIL:n toimitusjohtaja Miimu Airaksinen korosti heti tilaisuuden avauksessa, että hyvä sisäilma ja energiansäästö eivät ole toistensa vastavoimia vaan voimme saada molemmat.

Teoriassa ja ihannemaailmassa asia näin onkin. Sari Hilden kuitenkin totesi, että todellinen maailma on kompleksinen eivätkä rakennukset toimi ihanteellisesti.

Tarpeen mukaisesta ilmanvaihdosta on ollut pelkkää harmia

Hilden otti esimerkiksi tarpeen mukaisen ilmanvaihdon. Teoriassa sillä saadaan energiataloudellisesti aikaan hyvät sisäilmaolosuhteet. Tuloilmavirtaa voidaan säätää läsnäolon, huoneilman lämpötilan ja/tai ilmanlaadun eli hiilidioksidipitoisuuden perusteella. Ilmajärjestelmässä voi olla portaaton ilmavirran säätö tai järjestelmässä on on-off-ilmavirran säätö.

Käytännössä lupaukset eivät kuitenkaan toteutuneet vaan tarpeen mukaisesta ilmanvaihdosta tuli Helsingissä aluksi pelkkiä ongelmia.

”Käyttäjäpalaute oli niin kielteinen, että lopulta koneita piti käyttää täysillä ja energiaa kului liikaa”, Hilden sanoi.

Vantaalla on ollut samanlaisia kokemuksia, sanoi Aalto-yliopiston LVI-tekniikan professori Risto Kosonen. Espoossa ongelmat koskevat jopa Otaniemen Aalto-kiinteistöjen kaltaisia huippukohteita.

Vain yhdessä Aallon tutkimuskohteessa ilmanvaihto toimi

Pian valmistuvassa Wertti Baskin diplomityössä selvitettiin kuuden Aalto-yliopiston kiinteistön ja kahden helsinkiläiskoulun muutttuvailmanvaihtojärjestelmien toimivuus. Kohteet olivat valmistuneet tai saneerattu yhtä poikkeusta lukuun ottamatta tällä vuosikymmenellä eikä niissä tiedetty olevan sisäilmaongelmia.

Diplomityö paljasti Kososen mukaan, että vain yhdessä kohteessa ilmanvaihto toimi, kuten oli tarkoitus. Tulokset olivat sen verran tyrmäävät, että Aalto-yliopistossa on pari kuukautta sitten käynnistynyt laajempi tutkimus aiheesta.

Diplomityö kertoo, että pari vuotta sitten saneeratun Dipolin neuvotteluhuoneessa ilmavirrat eivät ole suunnitelman mukaisia ja kaiken lisäksi tehostus- ja normaalikäyttö toimivat väärin päin.

Uudessa Väreen toimistossa ilmavirrat eivät ole suunnitelman mukaisia ja minimi-ilmavirta on säätöalueen ulkopuolella.

Molemmat näistä kohteista olivat aikoinaan ehdolla Rakennuslehden Vuoden Työmaiksi eli ne ovat suomalaisen rakentamisen valiokohteita. Muissakin Aallon tutkimissa kohteissa asialla ovat olleet maineikkaimmat rakennusliikkeet, talotekniikkaurakoitsijat ja talotekniikan suunnittelutoimistot. Tuloksista sitä ei uskoisi.

Vuonna 2015 saneeratussa Otakaari 1:n toimistotilassa ilmavirtojen suhde tehostuksella ei ole oikein ja ilmavirran tehostuksen asetusarvo on liian alhainen eli kone käy maksimiteholla heti käyttöjakson alkaessa.

Vuonna 2012 valmistuneessa Open Innovation Housessa ilmavirtojen suhde ei ole oikein. Lisäksi jäähdytyksen säätöstrategia ihmetyttää. Diplomityöntekijä huomautti Kososelle, että hän ei ymmärrä suunnitelmista, miten järjestelmän pitäisi toimia. Professori sanoi, että annapa kun hän selittää. Suunnitelmia katsottuaan, hän joutui toteamaan, että ei hänkään niitä ymmärrä. Säätöstrategia ja asetusarvot jäivät arvailun varaan.

Vuonna 2003 valmistuneessa TUAS:n neuvotteluhuoneessa ilmavirta on jatkuvasti tehostusasennossa johtuen virheellisen alhaisesta hiilidioksidipitoisuuden asetusarvosta. Tehostuksessa tuloilmavirta on suunniteltua pienempi eikä ilmavirtojen suhde ole oikein.

Otaniemessä vuonna 2016 saneeratun Oppimiskeskuksen toimistohuone on ainoa tutkituista kohteista, joka täyttää vaatimukset. Siinä ilmavirran ja jäähdystehon tehostus on tehnyt ”karvalakkiversiolla” eli yksinkertaisella on-off-pellillä.

Koulujen ilmanvaihdon toimivuus ei ole sen parempi kuin näiden Otaniemen toimistojenkaan. Vuonna 2016 saneeratussa helsinkiläisessä koulussa ilmavirrat eivät diplomityön mukaan ole suunnitelman mukaisia eikä niiden suhde ole oikein. Maksimi-ilmavirta luokkahuoneessa on vain 2,3 l/s/m2.

Vuonna 2014 saneeratun ammattikoulun luokkahuoneessa normaalitilan ilmavirta on kaksinkertainen suunniteltuun nähden. Tulo/poistoilmavirtojen suhde ei ole oikein. Maksimi-ilmavirta on vain 2,25 I/s/m2.

Suunnitelmia puuttui ja jopa sähköt oli kytkemättä

Vaikka kaikkien näiden rakennusten ilmanvaihtotöiden suunnittelusta oli kulunut vain vähän aikaa, suunnitteludokumentit löytyivät vain kolmesta kohteesta. Viidestä ne puuttuivat.

Dipolimityö kertoo, että rakennusautomaation hyödyntämisessä oli monissa kohteissa puutteita ja mittapisteitä puuttui eikä trendimittauksia ollut juuri käytössä.

”Automaatiojärjestelmiä ei osata käyttää eikä järjestelmän kokonaistoimintaa ymmärretä”, päätteli Kosonen.

Tarpeenmukaisen ilmanvaihdon toimivuudesta on jonkin verran aiempaakin tutkimustietoa. Tyypillisimmiksi ongelmiksi paljastuivat:

– Liian ahtaat ja epäsymmetriset kanavat

– Toimilaitteet asennettu vääriin paikkoihin

– Ohjaava anturi väärässä huoneessa

– Sähköjohdot kytkemättä

– Toimilaitteet jumissa

– Tuloilmavirran mittalaitteet likaiset.

Kun virheet ovat tuota luokkaa, ei Kososen mukaan auta, että ratkaisuksi tarjotaan lisää mittalaitteita ja antureita. Järjestelmien toimimattomuus ei näkynyt yhdessäkään kohteessa esimerkiksi huoneilman lämpötilassa.

Osaamattomuutta ja vastuunpakoilua on koko ketjussa

Suomea on pidetty ilmanvaihtotekniikan mallimaana. Määäryspuoli on tuhdimpi kuin missään muualla ja sen myötä myös pakollinen käyttö.

Diplomityön osoittamat esimerkit kertovat kuitenkin, että osaaminen ei ole kunnossa. Ongelmia on koko ketjussa. Jos esimerkiksi suunnittelija ei ole osannut suunnitella, LVI-urakoitsija ei ole voinut asentaa oikein. Lisäksi järjestelmässä voi olla myös ohjelmointivirheitä. Koko tämä monimutkainen ja mahdollisesti jopa väärin säädetty paketti sysätään käyttäjälle, jota ei ole koulutettu sitä käyttämään. Tyypillisesti hän ei edes tiedä, saako ikkunoita tai ulko-ovia pitää auki järjestelmän häiriintymättä.

”Mitä monimutkaisempi järjestelmä, sitä huonompi on kokonaisuuden hallinta”, Risto Kosonen tiivisti ongelmat.

Insinööritoimisto AX-LVI:n toimitusjohtaja Urpo Koivula kommentoi seminaarissa tätä toteamalla, että talotekniikka on mennyt asuntokohteissakin niin monimutkaiseksi, että ammattilainenkaan ei sitä enää välttämättä hallitse.

Koivulan ja Sari Hildenin ehdotus oli, että kaikki tekijät pitäisi siksi saada saman pöydän ääreen rakentamista aloitettaessa. Yhteistä katselmusta tarvittaisiin myös takuuaikana varmistamaan että kaikki toimii, kuten on ajateltu. Koivulan mukaan näin monimutkaista pakettia ei voi jättää yksin huoltoporukan vastuulle, koska sillä on todennäköisesti vielä huonompi osaaminen kuin tekijöillä ja suunnittelijoilla.

Kosonen mukaan ongelmia on jopa sopimusmenettelyssä. Tilaajan on nykyisin vaikea asettaa sanktioita sille, että ilmanvaihto varmasti toimii, kuten on tilattu. Yksi tilaaja oli koettanut hoitaa asian bonusten kautta, mutta tulos oli Kososen mukaan yhtä huono. Eli vanha sanonta, että sitä saat mitä tilaat ei sekään välttämättä pidä paikkaansa.

Caverionin Suomen toimintojen johtaja Ville Tamminen ehdotti ratkaisuksi joko urakoitsijan kymmenvuotistakuuta, johon Caverion on valmis tietyin ehdoin tai elinkaarimallia. Yhtiöllä on kokemusta koulujen elinkaarihankkeista, joissa se on varautunut tekemään omalla kustannuksellaan väistötilat, jos sisäilma ei ole kunnossa.

Espoo on innokkain elinkaarimallin käyttäjä ja nyt myös Helsinki kokeilee sitä Vuosaaren koulua rakennettaessa. Ainoa ratkaisuksi elinkaarimalli ei kuitenkaan kelpaa, sillä korjauskohteisiin tällä mallilla ei Hildenin mukaan välttämättä saada tarjouksia.