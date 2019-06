Idässä on nyt uusi siltakeisari – Viitostie rakennetaan keskelle korpea

Destian Viitostien jättityömaalla Mikkelissä on kaksi armottoman kovaa sillantekijää. Jari Lievonen on johtanut urallaan montaa isoa työmaata, mutta nyt työmaapäällikön rooli on nuoremman polven Aki Loikkasella.

”Luovutin Itä-Suomen siltakeisarin manttelin nuoremmalleni”, Lievonen naurahtaa leikkimieliselle vertaukselleen.

Lievonen on tunnettu ja arvostettu pitkän linjan sillantekijä, joka työskentelee Mikkeli–Nuutilanmäki-työmaalla siltavastaavana. Loikkanen on hänkin kerännyt pitkään kokemusta ja rakentanut komeita siltoja, kruununa Laitaatsalmen sillat.

Loikkanen veti kahden vuoden ajan Laitaatsalmen siltojen rakentamista Savonlinnassa. Työmaa oli vain 50 metriä Loikkasen lapsuudenkodista ja nykyiseen kotiinkin oli lyhyt matka. Nyt Loikkanen sahaa Audillaan Savonlinnan kotinsa ja Mikkelin väliä.

Uusi tie tulee uuteen maastokäytävään

Valtatie viisi rakennetaan Mikkelin ja Nuutilanmäen välillä pitkälti keskelle korpea eli uuteen maastokäytävään. Nuutilanmäeltä Juvalle uusi tie rakennetaan vanhan Viitostien tilalle. Viitostie tulee olemaan koko 39 kilometrin mittaisella Mikkeli–Juva-välillä nelikaistainen ja keskikaiteellinen.

Tiehanke on yhteensä 121 miljoonan euron arvoinen. Reilut puolet kuluu 22 kilometrin pituisella Mikkeli–Nuutilanmäki-välillä. Hieman lyhyempi loppupätkä Nuutilanmäeltä Juvalle on parhaillaan kilpailutuksessa.

Destia rakentaa Mikkeli–Nuutilanmäki-osuuden suunnittele ja toteuta (ST) -mallilla ja kilpailee myös Nuutilanmäki–Juva-osuudesta.

Monen Rakennuslehden lukijankin matkanteko helpottuu kummasti, kun Mikkeli–Juva-väli on valmis. Nyt varsinkin Mikkeli–Nuutilanmäki on hidas 60 kilometrin tuntirajoituksineen. Samalla tosin lapsiperheiden suosima Visulahden huvipuisto ja hyvän ruuan ystävien tuntema Tertin kartano jäävät vanhan tien varrelle ja niissä vierailu vaatii ylimääräisen mutkan matkaan.

Mikkelissä ei rakenneta yhtä komeita siltoja kuin Laitaatsalmen silta, mutta uusia pienempiä siltoja rakennetaan peräti 23 kappaletta, sillä kaikki liittymät rakennetaan eritasoisina. Lisäksi uuden maastokäytävän vuoksi tehdään paljon maanleikkauksia ja -vaihtoja sekä kallion louhintaa.

Työmaapäällikkö Loikkasen lisäksi moni muukin Destian organisaatiosta on reissumiehiä ja -naisia. Tämä on tiivistänyt porukkaa ja luonut me-henkeä.

”Tämä on vähän kuin toinen perhe”, siltatyönjohtaja Aino Härkönen ja työmaainsinööri Iina Liukkonen toteavat kahvitauolla.

”Täällä jaetaan sekä elämän ilot että surut.”

Härkönen ja Liukkonen asuvat kimppakämpässä Mikkelin keskustassa, mistä on matkaa työmaakopille noin 20 kilometriä. Osa työmaan toimihenkilöistä onkin valinnut ja työnantaja hankkinut vuokra-asunnon lähempää työmaata.

Keikka-asunnon saa valita itse

”Meillä on annettu varsin vapaat kädet valita mieleinen vuokra-asunto. Työnantaja maksaa asumisen kulut, mutta kohtuullisena on pidetty 300 euroa kuussa per työntekijä”, Loikkanen taustoittaa.

Vuoden alussa aloittanut Loikkanen vielä opiskelee työmaan saloja, sillä näin isoa työmaata ei oteta haltuun muutamassa kuukaudessa.

”Eikä minun tarvitsekaan kaikkea tietää, kun on tällaisia ammattilaisia alaisina. Minun roolini on ennen kaikkea luoda me-henkeä. Ja tässäkin hommassa tärkeintä on maalaisjärki.”

Destian toimihenkilöt ovat kovan luokan ammattilaisia. Jokainen haluaa tehdä työnsä hyvin. Näytönhalua löytyy, kuten jokaisella työpaikalla. Loikkasen täytyykin välillä tehdä linjauksia, kun kaksi työnjohtajaa on eri linjoilla.

”Esimerkiksi toinen työnjohtaja vastaa louhinnasta ja toinen massasiirroista. Toiselle tietty menetelmä voi tuoda 10000 euroa lisää kuluja, mutta sitten toiselle voi tulla 20000 euroa säästöjä, jolloin kyseinen menetelmä on hankkeen kannalta kannattavampi.”

”Minun tehtäväni on katsoa asioita kokonaisuuden kannalta ja tuoda sitä näkemystä myös eri osapuolille.”

Viitostien tekijöiden porukka on hauska sekoitus nuorta ja vanhaa sekä molempia sukupuolia. Joukossa on kolme yli 60-vuotiasta konkaria ja mukana on myös parikymppisiä, kuten Aino Härkönen.

Jari Lievonen on toiminut eräänlaisena mentorina Härköselle, mikä on tarjonnut nuorelle työnjohtajalle valtavan määrän hiljaista tietoa, mitä ei koulussa opeteta.

”Tämä on ollut todella mahtava tilaisuus. Hiluxilla kun ajetaan työmaata läpi päivästä toiseen, niin siinä kuulee valtavan määrän asioita, työhön ja sen ulkopuolelle liittyvää”, Härkönen naurahtaa.

