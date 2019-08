JM osti 34 miljoonalla kiinteistön – kaavailuissa 1000 asunnon aluekehityskohde

JM Suomi on ostanut teollisuuskiinteistön Herttoniemestä, Helsingistä. Kiinteistökaupan arvo oli noin 34 miljoonaa euroa.

Kaupan myötä JM omistaa nyt koko kiinteistön ja saa samalla aluekehityskohteen 1000 asunnon rakentamiseksi. Alueen asemakaava sai lainvoiman heinäkuun puolivälissä.

Kiinteistö sijaitsee Herttoniemessä lähellä uutta vuonna 2020 valmistuvaa Hertsi Lähipalvelukeskusta, jo olemassa olevaa Megahertsiä ja metroasemaa.

Suunnitelmissa on rakentaa Herttoniemen entisen tehdasalueen tilalle uutta kaupunkirakennetta, jossa moderni ympäristöystävällinen rakennustapa muodostaa uudenlaisen korttelikaupunginosan.

”Tämä on yksi ensimmäisiä isompia strategisia hankintojamme, joissa olemme olleet mukana jo laatimassa asemakaavaa. Olemme iloisia siitä, että asemakaava on nyt saanut lainvoiman ja pääsemme kehittämään tavoitteenamme ollutta uutta elävää kaupunginosaa. Ensimmäisen asuinkerrostalokohteen myynnin aloitus on suunniteltu syksyksi”, JM Suomen toimitusjohtaja Markus Heino sanoo tiedotteessa.

Vuodesta 2018 alkaen koko JM-konsernin asuntotuotanto siirtyi suunnittelemaan kaikki tulevat kohteensa Joutsenmerkin kriteerejä noudattaen.