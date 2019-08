Ruotsissa on Lujabetonin näkemyksien mukaan näkyvillä rakentamisen markkinan kahtiajakautuminen. Suur-Tukholman alueella asuntorakentaminen muuttaa muotoaan ja Pohjois-Ruotsissa rakennetaan edelleen voimakkaasti.

Suur-Tukholman alueella asuntorakentaminen on hiljentynyt hurjista vuosista. Tilanteen syyt löytyvät pitkään kestäneestä pääkaupunkiseutukeskeisestä rakentamisesta, markkinan ylikuumenemisesta, sääntelyn kiristymisestä ja Ruotsin talouskasvun hidastumisesta.

Näiden syiden vuoksi kuluttajien lainanotto on nopeasti tiukentunut ja kysyntä laskenut jyrkästi. Tämä on puolestaan johtanut asuntojen hintojen romahdusmaiseen kehitykseen ylitarjonnan vuoksi. Tukholmassa ennustetaankin, että asuntorakentaminen putoaa alle 40 000 aloitukseen ensi vuoden aikana. Se on alin luku sitten vuoden 2014.

Vuonna 2019 Ruotsin rakennusteollisuus arvioi uudisasuntojen toteutuvaksi aloitusmääräksi 44 000 (52 900 vuonna 2018). Tukholman ulkopuolella, esimerkiksi Göteborgissa, asuntorakentaminen on kuitenkin jatkunut vilkkaana, joten kyseessä on nimenomaan Tukholmaa koskettava romahdus.

Tukholman alueen betonintuottajille tämän vuoden asuntorakentamisen betonimenekki on tällä hetkellä yhdeksän prosenttia viime vuotta alhaisempi.

”Tukholman asuntorakentaminen ei lopu vaan sen tarve tulee aina olemaan voimakasta polarisoitumisen sekä suuren muuttoliikkeen johdosta”, Lujabetonin tytäryhtiö Lujabetongin uusi toimitusjohtaja Sebastian Törner sanoo yhtiön tiedotteessa.

”Asuntoja tarvitaan edelleen, kun muuttoliike kasvukeskuksiin vain kiihtyy. Nyt Tukholman ydinkeskustan luksusasuntoihin painottuva ylikuumentunut asuntomarkkina vain normalisoituu ja rakentaminen painottuu kohtuuhintaiseen asuntorakentamiseen.”

Pohjoisessa riittää töitä

Pohjois-Ruotsin voimakasta rakentamista selittävät mittavat kaupunkien siirtoprojektit. Kiiruna ja Jällivaara siirretään kaivostoiminnan alta kokonaisuudessaan toisaalle. Kiirunassa keskustan siirto on jo alkanut ja uuteen kaupunkiin toimitetaan esimerkiksi betonielementtejä huikeita määriä.

Lujabetonin osakkuusyhtiö Prefabmästarna Sverige on vallannut uutta jalansijaa Pohjois-Ruotsin markkinoilla ja lisännyt jatkuvasti kapasiteettiaan uusilla investoinneilla. Vuonna 2017 laajennettu Pohjois-Ruotsin Öjebynissä sijaitseva elementtitehdas valmistaa kaikkia asunto- ja toimitilarakentamisen betonielementtejä.

”Pohjois-Ruotsissa on erittäin hyvä markkinatilanne, Meillä on erinomaisia yhteistyökumppaneita ja laajennettu tehdas tarjoaa suuria mahdollisuuksia”, Prefabmästarna Sverigen vastanimitetty toimitusjohtaja Fredrik Kristiansson kertoo.

Tukholman alueella toimiva Lujabetong AB valmistautuu jo kohti seuraavaa korkeasuhdannetta.

”Meillä on uuden ja modernin kolmannen tehtaamme myötä kaikki valmiudet tarjota asiakkaille huippupalvelua, kun suhdanne taas lähtee nousuun” Törner sanoo.