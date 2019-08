Petter Stordalenilla on jo entuudestaan kaksi hotellia pääkaupunkiseudulla: Clarionit Jätkäsaaressa ja Helsinki-Vantaan lentoaseman läheisyydessä.

Norjalaisen Petter Stordalenin johtama hotelliyhtiö Nordic Choice Hospitality Group ostaa Helsingistä kymmenen hotellia.

Kauppaan kuuluvat muun muassa Suomen kalleimpiin ja tunnetuimpiin hotelleihin lukeutuvat Kämp ja St. George.

Aikaisemmin Stordalenilla on ollut Suomessa Clarion-hotellit Helsingin Jätkäsaaressa ja Helsinki-Vantaan lentoaseman läheisyydessä.

Nyt Stordalen osti kerralla Kämp Collection Hotels -ketjun, jonka omistivat muun muassa pääomasijoitusyhtiö Capmanin hallinnoimat rahastot.

Ketjuun kuuluvat Kämpin ja St. Georgen lisäksi Haven, Lilla Roberts, Klaus K, Fabian ja neljä GLO-hotellia.

Merkittävä sopimus

Jo vuonna 2017 Stordalen sanoi pitävänsä Suomea ja Helsinkiä niin kiinnostavana, että pyrkii hankkimaan täältä uusia kohteita. Tuolloin hän ilmoitti, että pelkästään Helsingissä hänen yhtiöllään ”voisi helposti olla 14 hotellia”.

”Niinkö tosiaan sanoin?” Stordalen ihmettelee nyt, kun HS kysyy asiasta.

”Tosiasiassa en olisi voinut unelmoidakaan, että omistamme joskus nämä hotellit”, Stordalen sanoo.

Stordalen ei paljasta kauppahintaa, mutta sanoo, että kyseessä oli hänen uransa merkittävimpiä sopimuksia.

”Maksoin enemmän kuin suunnittelimme, mutta kauppa oli poikkeuksellinen. En halunnut katua lopun elämääni menetettyä tilaisuutta.”

Sitten Stordalen ryhtyy puhumaan pitkään Kämpistä. Hän sanoo ymmärtävänsä hotellin merkityksen ja historian.

”Ostimme Suomesta hienon hotellin, eikä sitä viedä täältä pois. Päinvastoin, investoimme siihen lisää rahaa.”

Kämp ja muut hotellit jatkavat itsenäisinä, eikä niitä siirretä Nordic Choicen brändien alle. Stordalenin mukaan ketjusta on synergiahyötyjä, mutta asiakkaat arvostavat uniikkeja hotelleja.

”Kämp on täysin poikkeuksellinen hotelli. Niin kauan kuin minä olen elossa, me pidämme kiinni Kämpistä.”

Kauppahinta oli ”tyydyttävä”

Stordalen kertoo yöpyneensä Kämpissä ensimmäisen kerran vuonna 2006. ”Meillä oli tulevan vaimoni kanssa hotellissa ensimmäiset treffimme.”

Hänen vaimonsa on Norjassa tunnettu lääkäri, ympäristöaktivisti ja entinen malli Gunhild Stordalen. Aviopari on perustanut ilmastonsuojeluun keskittyneen Stordalen-säätiön.

Capman ei paljasta kauppahintaa, mutta yhtiön osakas ja Kämp Collection Hotelsin pitkäaikainen hallituksen puheenjohtaja Ari Tolppanen kuvailee sijoituksen tuottoa ”tyydyttäväksi”.

”Aina voi jälkeenpäin miettiä, että onko nyt hyvä aika myydä, kun toimialalla menee hyvin. Mutta toisaalta ostajallekin pitää jättää pihviä”, Tolppanen sanoo.

Tolppasen mukaan neuvottelut Stordalenin kanssa alkoivat viime keväänä.

Keskiviikkona norjalaislehti DN kertoi kauppahinnan olleen selvästi miljardi Norjan kruunua. Miljardi kruunua on runsaat sata miljoonaa euroa.

Lehden mukaan Stordalen oli mukana tarjouskisassa alusta asti, mutta suomalaisosapuoli oli pitkään tyytymätön hintaan. Sitten yllättäen viime kesänä osapuolet pääsivät sopuun, ja kahdeksan suomalaista lensi yksityiskoneella viimeistelemään kaupat.

Keskiviikkona julkaistun kaupan myötä joukko Suomen ykköshotelleja siirtyy ulkomaiseen omistukseen.

Kämpillä on historiallinen merkitys

Alkuperäinen Kämp avattiin lokakuussa 1887 Pohjoisesplanadin ja Kluuvikadun kulmaukseen. Nykyisen hotellin julkisivu on kopio 1960-luvulla puretusta vanhasta rakennuksesta.

Kansallis-Osake-Pankin ja Yhdyspankin fuusiosta syntynyt Merita Pankki muutti talon takaisin loistohotelliksi vuonna 1999. Pääset tästä lukemaan Kämpin historiaa käsittelevän kirjoituksen.

Tolppanen uskoo Stordalenin ymmärtävän Kämpin historiallisen merkityksen. ”Hänelle uskaltaa hyvin luovuttaa Kämpin avaimet.”

Stordalenin perustama Nordic Choice on Pohjoismaiden suurimpia hotelliketjuja, jolla on toimintaa kuudessa maassa ja yhteensä lähes 200 hotellia.

Forbes-talouslehden mukaan Stordalen on siirtänyt yhtiön omistuksen lapsilleen mutta pitänyt päätäntävallan itsellään. Forbes arvioi Stordalenin omaisuuden arvon olevan runsaat 1,2 miljardia euroa.

Lisää kauppoja luvassa

Stordalen sanoo, että yhtiö aikoo panostaa myös muualle Suomeen. ”Teemme Suomessa saman kuin Ruotsissakin, jossa meillä on lähes sata hotellia. Ostamme jo toiminnassa olevia ja rakennamme uusia.”

Stordalen sanoo, että Nordic Choice tulee olemaan mukana kaikilla tärkeillä markkinapaikoilla Suomessa. Hän mainitsee Helsingin lisäksi esimerkkeinä Lapin, Tampereen ja Oulun.

”Meillä on kaupan jälkeen Tripadvisorin Helsingin listan kuusi kärkihotellia. Se on poikkeuksellinen tilanne koko Euroopassa”, Stordalen sanoo.

Pääomasijoitusyhtiö Capman rakensi hotellirypästä myyntikuntoon yhteensä 5,5 vuotta.

Hotelli Kämpin se hankki tammikuussa 2014. Vielä tuolloin Tolppanen piti suomalaista hotellibisnestä hölmönä, sillä hotelleilla oli samaan aikaan sekä korkeat käyttöasteet että alhaiset yöhinnat.

”Nyt Helsingissä huoneiden hinnat ovat samalla tasolla kuin Tukholmassa ja Kööpenhaminaa olemme vain vähän jäljessä. Hotellibisneksen kannattavuus on olennaisesti parantunut ja on terveellä tasolla”, Tolppanen sanoo.

Kämp Collection -ketjun liikevaihto oli viime vuonna noin 90 miljoonaa euroa ja käyttökate yli 10 prosenttia”. Capman kertoo, että sen omistuksessa yhtiö on lähes kolminkertaistanut liikevaihtonsa ja kannattavuutensa.

Ketjun hotellit ovat ovat Helsingissä tarjonnan kalliimmasta päästä.

”Alusta alkaen ajatuksena oli investoida hotelleihin ja parantaa latua, ja sitä kautta nostaa hintatasoa.”

Ketjun käyttöaste on Tolppasen mukaan koko vuodelta keskimäärin 70–80 prosenttia. Sen asiakkaista noin 60 prosenttia on ulkomailta.

”Alalla näkemys on, että Helsingin hotellimarkkina kehittyy vahvasti ainakin vuoden 2022 alkuun. Kasvun uskotaan olevan nopeinta Pohjoismaissa, ja siinä korostuu meidän edustama segmentti eli luksushotellit.”

Hotellibuumi jatkaa kasvamistaan

Capman on kaupan jälkeen mukana majoitusliiketoiminnassa enää omistamalla osuuden Forenomista. Yhtiöllä on yli 6 500 kalustettua asuntoa, huoneistohotellia ja hostellihuonetta Pohjoismaissa.

Myös Suomen suurimman hotelliketjun Scandicin Suomen-toimitusjohtaja Aki Käyhkö uskoo tarjonnan kasvavan reippaasti lähivuosina.

”Jos kaikki esillä olleet hankkeet toteutuvat, hotellihuoneiden määrä lisääntyy Helsingissä neljässä vuodessa neljänneksellä.”

Käyhkön mukaan nousun taustalla on erityisesti Helsingin suotuisa sijainti Aasiasta saapuville turisteille.

”Meillä on uniikki sillanpääasema Aasian ja Euroopan välissä, Finavia on panostanut runsaasti lentoaseman kehittämiseen, ja Finnair on lisännyt lentojaan Aasiaan. Tämä kaikki näkyy nyt Helsingissä.”