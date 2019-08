Repoveden sortuneen sillan tilalle on alettu rakentaa uutta

Repoveden kansallispuistossa Kouvolassa sijaitseva Lapinsalmen riippusilta sortui viime vuoden heinäkuussa muun muassa ankkuroinnin pettämisen takia. Silta oli otettu käyttöön vuonna 1987. Sen jännemitta oli 50 metriä ja rakenteeltaan se oli teräksinen, puukantinen riippusilta.

Uutta Lapinsalmen siltaa alettiin rakentaa viime viikolla 21. elokuuta. Urakan toteuttaa Remoti Holding Oü.

Uusi silta ylittää alla olevan Kapiaveden 10 metrin korkeudessa ja pituutta sillä on 50 metriä. Sillan on tarkoitus valmistua lokakuun alkupuoliskolla.

Sillasta tulee pyloniriippusilta. Sen kansi tulee olemaan tasainen ja jäykkä, sillä Metsähallituksen mukaan sillan on oltava turvallisesti ylitettävissä kaikkina vuodenaikoina. Silta voidaan ylittää tarvittaessa myös monkijällä sekä moottorikelkalla esimerkiksi mahdollisissa pelastustehtävissä.

”Perinteiseen köysisiltaan verrattuna pylonisillassa on parempi kantavuus ja pienempi ankkurointiin kohdistuva veto”, Metsähallituksen rakennusmestari Pasi Ikonen toteaa tiedotteessa.

”Pylonivaihtoehto merkitsee sitä, että sillalle ei tule käyttörajoituksia, vaan se on mitoitettu tungoskuormituksen mukaan. Siltaa voi kävellä samanaikaisesti molempiin suuntiin, mikä poistaa vanhalla sillalla esiintyneet retkeilijäruuhkat. Samalla varauduttaan Repoveden kansallispuiston koko ajan nouseviin käyntimääriin.”

Sillan runko on teräsrakenteinen. Sen ulkoinen ilme pyritään saamaan ympäristöön mahdollisimman hyvin sopivaksi. Esimerkiksi yli viiden metrin korkeuteen kohoavat pylonit polttomaalataan ympäristöön sopivin värein ja sillan kannen pinta rakennetaan painekyllästetystä kestopuusta.

Tulevan Lapinsalmen sillan pääty. Kuva: Metsähallitus

Suunnitelmissa on varauduttu myös lemmenlukkojen kiinnitykseen. Näille on varattu omat paikkansa sillan molemmissa päissä. Samalla toivotaan, että itse siltaan ei lemmenlukkoja kiinnitettäisi.

Runko asennetaan syys-lokakuussa

Uuden sillan rakentamisen ensimmäisessä vaiheessa sillalle valetaan perustukset ja tehdään ankkuroinnit.

Siltarungon osien rakentaminen on jo käynnissä tehtaalla, ja runko asennetaan paikoilleen syys-lokakuussa.

”Siltarungon osat kuljetetaan Lapinsalmelle traktorilla ja mönkijällä”, Ikonen kertoo.

”Huoltotien varressa on urakoitsijan edustaja varoittamassa retkeilijöitä aina, kun tavarakuljetuksia on käynnissä. Siltatyömaalle rakennetaan myös väliaikainen köysirata, jota pitkin kuljetetaan materiaalia Kapiaveden puolelta toiselle. Urakoitsijan edustaja on varoittamassa vesillä liikkujia aina, kun tavarakuljetuksia on käynnissä.”

Lapinsalmen silta sivulta. Kuva: Metsähallitus