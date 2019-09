Arktassa tunnetaan rakentamisen vuoristorata ja tiedetään, että menestykseen tarvitaan taidon lisäksi ripaus onnea

Rakentaminen on suhdanneherkin toimiala, minkä vuoksi toimitusjohtajan yksi menestystekijöistä on hyvä suhdanneonni, toteavat Jukka Pekkanen ja Juha-Matti Junnonen Tampereen ylopistosta. Onnen lisäksi tarvitaan selkeää suunnitelmaa pahan päivän varalle. Ylöjärveläisen Arktan perustajalla, rakennusmestari Esa Kiiverillä on ollut sekä onnea, että kokemuksen tuoma selviytymissuunnitelma.