Kirkkotyömaan päällikkö torjuu uupumista suunnittelemalla – ”Varaan kaikelle määräajan”

Aamuseitsemältä Vantaan Tikkurila vasta heräilee, kun Lujatalon työpäällikkö Tomi Varonen kiipeää Asematien parakin toisen kerroksen toimistoon. Hän vastaa viereisen korttelin kahdesta työmaasta ja aloittelee työmaapäiväänsä.

”Tuohon rakennetaan kirkko”, hän esittelee.

Peruskivi muurattiin huhtikuussa, ja nyt elementtiseinät ovat pystyssä. Lisäksi useita rakenteita valetaan paikallaan.

Aikataulu on tiukka, sillä salissa on määrä kaikua Enkeli taivaan jo ensi vuoden jouluna. Toimisto-osan rakentaminen on kolme viikkoa myöhässä.

”Rakennus valmistuu ensi vuoden adventiksi”, Varonen vakuuttaa.

Kirkko on erikoislaatuinen kohde, mutta Varonen on tottunut uniikkeihin töihin. Lujatalo rakentaa etenkin toimitiloja, joista jokainen on omanlaisensa.

Logistisesti miellyttävästi kirkon viereinenkin työmaa on Varosen vastuulla. Se ennemminkin on hänelle poikkeuksellinen, sillä siihen tulee Vantaan seurakuntayhtymän kiinteistöosakeyhtiö Bethanian ja Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoasin yhdeksänkerroksinen asuintalo.

Hankkeiden johtamisen lisäksi Varosen työhön kuuluu uusien kohteiden tarjouslaskelmat.

”Stressi ei paina”, hän sanoo silti.

Pulmiin on tartuttava heti

Samoin ei ole jokaisella rakennusalan esimiehellä. Rakennuslehti kertoi talvella, miten työnjohtajien henkinen paine on lisääntynyt rakentamisen nousukaudella. Työnjohtajat, yritykset ja Rakennusmestarit ja -insinöörit RKL listasivat tuolloin lukuisia kuormitustekijöitä.

Lujatalon työhyvinvointipäällikkö Sari Tiainen sanoo, että toimihenkilöiden jaksamiseen on tartuttu yhä pontevammin.

”Yllättävän paljon on muuttunut puolessa vuodessa”, hän arvioi.

Yrityksessä aletaan antaa johdolle mahdollisuus työohjaukseen ja henkilöstön perehdytystä on terästetty. Pulmat pyritään havaitsemaan heti alussa ja ehkäisemään niiden äityminen.

Skanskassa johtaminen, osaaminen ja työyhteisön toiminta ovat oleellisia. Yhtiön henkilöstöjohtaja Nina Jankola-Väntär kertoo, että erittäin tärkeää on myös unen, ravinnon ja liikunnan merkitys. Henkilöstölle tarjotaan paitsi työhön liittyvää koulutusta myös hyvinvointivalmennusta.

Yhtiössä on Jankola-Väntärin mukaan pitkäjänteisellä ja systemaattisella työllä saatu hyviä tuloksia.

”Asiat eivät muutu yhdessä yössä, mutta trendi on ehdottoman positiivinen.”

Aikatauluista on pidettävä kiinni

Varonen torjuu ylikuormittumista tietoisesti. Työmailla kaikki kytkeytyy hänen mukaansa aikataulun, budjetin ja laadun kultaiseen kolmioon.

”Jos joku pettää, muut tulevat perässä. On ensiarvoisen tärkeää, että aikataulut saadaan pidettyä.”

Usein rakennusyhtiö on itse yhtenä osapuolena vaikuttamassa aikatauluihin. Niitä laadittaessa pyritään Varosen mukaan realismiin. Varoajat ovat silti yleensä niukkoja. Varsinkaan uusissa toimintamalleissa, joissa toimijoita on useita, ei hänestä välttämättä osata ottaa huomioon kaikkia mahdollisia muutoksia ja viivytyksiä.

”Allianssihankkeissa ja muissa yhteistoiminnallisissa työmaissa tarvitaan isompi häiriövara kuin esimerkiksi normaaleissa kokonaisvastuullisissa kvr-urakoissa”, Varonen sanoo.

Allianssi koostuu tilaajasta, käyttäjästä ja palveluntuottajasta. Lisäksi käytetään paljon asiantuntijoita, jotka kertovat kantansa esimerkiksi kosteudenhallinnasta tai rakennuksen fysikaalisista ominaisuuksista. Monilla asiantuntijoilla halutaan paitsi varmistaa onnistunut lopputulos myös se, että kenenkään omat intressit eivät saa liian suurta valtaa.

Tikkurilan kirkko on toinen allianssikohde, jolla Varonen työskentelee.

”Tämä on vielä opettelua”, hän myöntää.

Suunnittele hyvin

Toinen ydinasia on suunnittelu. Tämä koskee sekä koko projektia ja työmaata että Varosen omaa toimintaa. Hyvä suunnittelu takaa, että hänen ei tarvitse heräillä öisin työasioiden takia.

”Varaan kaikelle määräajan. Minulla ei ole avointa asiaa, jolle ei olisi aikataulua”, hän kertoo.

Koska hötkyily lisää stressiä, Varonen pyrkii siihen, että viime hetken muutoksia tulisi mahdollisimman vähän.

Hän vertaa toimintaansa kodin siivoukseen. Jos pitää jämptisti järjestystä, siivous hoituu napakasti. Jollei, edessä on kaaos ja iso työ.

Opettele uudet asiat

Rakennuslehden alkuvuonna tekemässä kyselyssä yhdeksi stressaajaksi nimettiin digitalisaation takia muuttuva työ. Varonen suosittelee ottamaan laitteet haltuun.

”Tableteista ja sovelluksista on hyötyä. Tarkastuksia tehdessään voi laatia muistiot saman tien, jolloin niitä ei tarvitse jäädä kirjaamaan työpäivän jälkeen.”

Kirkon työmaalla kuuluu montaa kieltä. Runkotöiden tekijöistä 60 prosenttia on Varosen mukaan ulkomaalaisia. Vaikka rakennuksen edistyessä suomalaisten osuus suurenee, kielitaitoa tarvitaan.

”Viestit menevät työnjohtajien kautta, ja he osaavat työntekijöidensä kieltä. Esimiehiltä vaaditaan ainakin suomen ja englannin osaamista.”

Pidä kiinni ajastasi

Varonen pyrkii lähtemään töistä ajallaan. Silti päivät voivat venyä pari, kolmekin kertaa viikossa. Tunnit hän napsaisee yleensä perjantaista, jolloin hän lähtee hyvissä ajoin.

Vapaa-ajasta tai lomista ei pidä tinkiä. Eikä siitä, että vapaalla on muuta ajateltavaa kuin työ. Varonen on huoltaja jääkiekkojoukkueessa, jossa hänen 12-vuotias poikansa pelaa.

”Vaikka harrastus vie aikaa, se on hyvin palauttavaa.”

Myös perheen 17- ja 19-vuotiaat tyttäret ovat harrastaneet aktiivisesti. Varonen onkin tottunut aikatauluttamaan pitkälti myös vapaa-aikansa.

Keskeistä liiallisen kuormituksen karkotuksessa on hyvä motivaatio.

”Työhön pitää olla palo.”

Jokainen voi asettaa henkilökohtaisen tavoitteen. Se voi toki olla palkka, mutta yhtä lailla esimerkiksi laatu. Varosta hivelee, kun hän katselee taloja, joita on rakentanut.

Mikä nyt on tavoitteesi?

”Rakennamme vuosituhannen hienoimman kirkon.”