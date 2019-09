Kone arvioi Thyssenin hissien sopivan sille – analyytikko tulkitsee tarjouskilpailun edenneen

Hissejä ja liukuportaita valmistavan Koneen kiinnostus saksalaisen ThyssenKruppin hisseihin on ollut pitkään tiedossa. Asia on noussut otsikoihin lukuisia kertoja viime vuosina.

Saksalaiskonserni on ollut viime aikoihin asti pidättyväinen. Elokuussa yhtiö kertoi ensimmäistä kertaa hissiensä myyntiaikeista, joista on aiemmin liikkunut vain huhuja. Toissa päivänä Thyssen vahvisti olevansa avoin tarjouksille.

Hissiyhtiön ostajaksi on julkisuudessa veikkailtu muun muassa suomalaista Konetta ja japanilaista Hitachia.

Kone on ollut tähän asti niukkasanainen, mutta eilen saksalaislehdille antamissaan haastatteluissa toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth arvioi Thyssenkruppin hissiliiketoiminnan sopivan hyvin Koneelle.

”Olemme arvioineet erilaisia skenaarioita ja uskomme, että yhdistyminen olisi mahdollinen kilpailusääntelyn näkökulmasta. Molemmat yhtiöt hyötyisivät”, Ehrnrooth totesi Rheinische Postille.

Talouslehti Handelsblattille Ehrnrooth totesi, ettei usko rahan muodostuvan kaupan esteeksi. Analyytikkoarvioiden mukaan Thyssenin hissien hinnaksi voisi muodostua jopa 17 miljardia euroa.

Ehrnroothin mukaan liiketoiminnat tukisivat toisiaan, koska Thyssenkrupp on vahva Pohjois-Amerikassa ja Kone Aasiassa. Koneen mukaan yhdistyminen voisi läpäistä myös kilpailuviranomaisten seulan, jota on pidetty julkisuudessa yhtenä fuusion esteenä.

”Kyse on hinnasta”

OP:n analyytikon Kim Gorschelnikin mukaan Ehrnroothin ulostulo viittaa siihen, että tarjouskilpailu on edennyt vaiheeseen, jossa kaupan toteutumista pidetään mahdollisena, vaikka Thyssenkrupp on ilmoittanut edelleen listautumisen olevan mahdollinen.

”Myyjän puolelta asiasta on selkeästi viestitetty jo useamman kuukauden ajan. Nyt Kone on ensimmäinen hissivalmistaja, joka on tullut ulos ja kertoo selkeästi julkisuudessa fuusion tuomista eduista ja hyödyistä”, Gorschelnik toteaa uutistoimisto Startelille.

Gorschelnik muistuttaa, että kannattavuusvaikeuksista kärsinyt ThyssenKrupp haluaa hisseistään parhaimman mahdollisen hinnan, irrottaudutaan niistä sitten kokonaan taikka osittain.

”Kysymys on loppujen lopuksi siitä, kuka pystyy tai haluaa maksaa eniten, oli kyseessä sitten pörssilistaus tai myynti teolliselle ostajalle tahi finanssisijoittajalle, kuten pääomasijoittajalle.”

Jos ostaja on hissiyhtiö, nousee tämä alan markkinajohtajaksi, jolloin kilpailuasiat nousevat väistämättä esille. Kilpailuviranomaisten kantaa on vaikea ennakoida, mutta Ehrnrooth näyttää luottavan fuusion läpimenoon.

”Tämänkin takia Ehrnroothin kommentti on mielenkiintoinen. Kyseessä olisi iso pala Koneelle, vaikka he pystyisivät rahoittamaan kaupan annin ja velan yhdistelmällä”, Gorschelnik tiivistää.