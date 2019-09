Thyssenkrupp valmistautuu erottamaan toimitusjohtajansa

Thyssenkruppin nimitysvaliokunta on suositellut hallintoneuvostolle neuvottelujen aloittamista Kerkhoffin asemasta. Hänen tehtäväänsä hoitaisi väliaikaisesti hallintoneuvoston puheenjohtaja Martina Merz.

Reilun 30 miljardin euron vuosiliikevaihtoa pyörittävä teräsjätti on ollut kannattavuusvaikeuksissa teräsmarkkinoiden notkuessa euroalueen uhkaavan taantuman ja halpatuonnin paineessa. Myös aiemmin hyvin kannattava autoteollisuuden käyttämien komponenttien tuotanto on kärsinyt Saksan autoteollisuuden vaikeuksista. Yhtiö on joutunut antamaan vuoden sisällä useita tulosvaroituksia.

Thyssenkruppin suunnitelma yhdistää terästuotantonsa intialaisen Tatan kanssa ajoi keväällä puihin kilpailusyistä. Tämä on lisännyt paineita tehostaa toimintaa ja hankkia lisäpääomaa.

Hissiliiketoiminnan myynti on yhä harkinnassa

Thyssenkrupp on ilmoittanut, että se tutkii vaihtoehtoja hissiliiketoiminnalleen, joihin lukeutuu yksikön listaaminen pörssiin tai sen myynti kokonaan taikka osittain. Yksiköstä kiinnostuneisiin lukeutuvat suomalainen Kone, japanilainen Hitachi sekä pääomasijoittajat.

Thyssenkruppin osakekurssi on ollut tänä vuonna selvässä alamäessä.

Yhtiön suurin omistaja on Alfried Kruppin säätiö, jolla on osakkeista reilu viidennes. Myös ruotsalainen aktivistisijoittaja Cevian omistaa yhtiöstä suuren siivun. Cevianin omistaja Christer Gardell on vaatinut yhtiön toiminnan tehostamista.