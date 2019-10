Homeongelmien asiantuntija Juhani Pirinen: ”Kosteudenhallintakoordinaattorilla pitää olla jumalattomasti kanttia sanoa, että betoni on kosteaa””

Puoli viisi iltapäivällä Lahden kaupungin uusi rakennustarkastaja Juhani Pirinen voi lyödä läppärinsä kiinni, vaihtaa vaatteet ja juosta viisi kilometriä kotiin.

”Puoli kuudelta olen saattanut käydä lenkillä ja suihkussa ja voin lötkähtää nojatuoliin”, hän ällistelee.

Pirinen nauttii ajastaan. Yli 20 vuotta hän kävi Lahdesta töissä ensin Helsingissä ja myöhemmin FCG:ssä pitkin maata. 60-tuntiset työviikot ja raskaat reissupäivät alkoivat väsyttää. Lisäksi Lahdessa asuvat iäkkäät vanhemmat tarvitsevat yhä enemmän apua.

”Halusin olla armollinen itselleni, kun kollegoita on alkanut tippua sydänkohtauksiin. Kun lentokone lähtee Vantaalta kello 7, Lahdessa pitää herätä ennen neljää. Nukkuminen saattoi jäädä kokonaan kellon soimista odotellessa.”

Alku on ollut helppo. Kotikaupungissa paikat ovat tuttuja ja moni työkavereistakin on vanhoja koulu- ja pelikavereita.

Hissuttelijaksi Pirisestä ei kuitenkaan oikein ole. Häntä pyydettiin äskettäin valtakunnallisen Rakva 10 -kehittämishankkeeseen koordinoimaan rakennusvalvonnan kosteudenhallinnan ohjausta. Vaikka tehtävä tulee muun työn lisäksi, se sopi hyvin Piriselle, koska hän tuntee ongelman kipupisteet.

”Muissa rakennusvalvonnan tehtävissä olenkin noviisi. Onneksi osaavat kollegat opastavat alkuun.”

Juhani Pirinen Syntynyt Lahdessa 1961

Naimisissa, kaksi lasta

Valmistui talonrakentamistekniikan diplomi-insinööriksi Tampereen teknillisestä yliopistosta 1987

Tekniikan tohtori, 2006 Opiskellut mikrobiologiaa Kuopion yliopistossa

Lahden rakennustarkastaja, 9.9.2019–

FCG:n Rakennusterveys- ja sisäilmastotoimialan johtaja, 2015–2019

Ympäristöministeriön kosteus- ja hometalkoiden ohjelmapäällikkö, 2009–2014

Hengitysliiton korjausneuvontapäällikkö, 1998–2009

Juoksee tai hiihtää, käy kuntosalilla, sienestää, kalastaa, tanssii paritanssia ja soittaa pianoa, kitaraa ja huuliharppua

Hometalon saa tehdä

Kosteudenhallinnan keskeinen kipukohta on lainsäädäntö, joka tukee vapaata kaupankäyntiä.

”Kaupallinen asiakirja näyttää menevän maankäyttö- ja rakennuslain yli. Jos rakennamme hometalon 30 miljoonalla eurolla ja joku hyväksyy huolimattoman sopimuksen ja maksaa talon, rakennuslaki ei tahdo päästä mitenkään väliin”, Pirinen kuvaa.

Vaikka kukaan ei oikeasti tilaa hometaloa, niitä joskus rakennetaan, koska sopimuksissa ei kuvailla työprosessia. Maankäyttö- ja rakennuslain alaiset asetukset kuvailevat Pirisen mukaan vain teknisiä suunnitelmia. Niissä määritellään, millaisia esimerkiksi pilarien, palkkien, vesikaton tai ilmanvaihtojärjestelmän pitää olla.

”Suunnitelmista puuttuu yleensä prosessin kuvaus. Ei kuvata, miten betoni kuivatetaan, materiaalit suojataan ja niin edelleen.”

Toinen ”pirullinen puute” Pirisestä on, että lainsäädäntö ei tunne prosessin johtajia ja valvojia eli niitä, jotka valitsevat suunnittelijat ja tekevät urakka-asiakirjat ja vastaavat työn valvonnasta.

”Tämän takia rakennusvalvonta on aseeton hankkeen johtajien ja valvojien osaamisen suhteen.”

Kiire pilaa rakennuksia

Suomi on pullollaan hometaloja, joista ihmiset saavat jopa koko elämäänsä varjostavia vaurioita. Vanhoissa rakennuksissa on paljon ongelmia, mutta niitä syntyy myös edelleen rakennusaikana.

Osa liittyy siihen, että betonille ei anneta aikaa kuivua, osa siihen, että työmailla rakennelmat ja tarvikkeet saattavat yhä seisoa ilman suojia, vaikka taivaalta tulee vettä, räntää tai lunta. Moni asia on kiinni rakentajan vastuullisuudesta, moraalista ja tuuristakin.

Riskiä ei Pirisestä voi poistaa muuten kuin kuvaamalla urakkasopimuksessa ennakkoon, miten rakennus suojataan sateelta, milloin sitä aletaan kuivata, milloin kosteutta mitata ja miten reagoidaan, jos tulokset jo selvästi ennen talon valmistumista osoittavat, että se on yhä kostea.

Yksi vaihtoehto on sopia, että betonia tai muita rakenteita ei saa peittää ennen kuin ne ovat kuivia – ei, vaikka aikataulu lykkääntyisi vuodella ja viivästyssakot iskisivät.

”Kosteudenhallintakoordinaattorilla pitää olla jumalattomasti kanttia sanoa, että tämä on liian kostea, eivätkä lapset pääsekään vielä syksyllä uuteen kouluun.”

Syyllisiä on vaikea osoittaa

Pirisen mukaan kaikki, niin yksityiset tilaajat ja urakoitsijat kuin kunnat ja valtiokin, syyllistyvät aikaoptimismiin. Syitä on monia. Takavuosina hänelle on esimerkiksi sanottu, että aikataulun on pidettävä, koska ministeri tulee vihkimään talon.

Jos aavistuksen kostean betonin päälle vedetään matto, voi mennä pari vuotta, ennen kuin muhivien liimojen ja sairastelun yhteyteen uskotaan. Myrkkyjen mittaaminen ja etenkin syyllisen osoittaminen on Pirisen mukaan ”sikavaikeaa”.

”Omistajan pitää pystyä osoittamaan, että kosteus on tullut rakentamisen aikana, eikä kukaan ole vain kaatanut vettä lattialle. Hänen pitää pystyä myös todistamaan, että liima on pilaantunut ja siitä irtoavia kemikaaleja on runsaasti hengitysilmassa. Todisteketjun pitää olla aukoton.”

Usein takuu ehtii umpeutua. Mitä kalliimpi virhe, sitä todennäköisemmin urakoitsija kiistää sen.

”Käytännössä pitää olla todella pahat vauriot, että vastahakoinen urakoitsija saadaan korjaamaan. Siksi pitää ennalta varmistaa, että vaurioita ei synny.”

Pirinen on välillä turhautunut, mutta toivoa on.

”Kymmenessä vuodessa tilanne on parantunut hurjasti.”

Kolme kysymystä:

1) Ilmastonmuutos koettelee julkisivuja ja kattoja. Miten tähän pitäisi varautua?

Ulommaiset lämmöneristyskerrokset pitää tehdä joko homehtumattomista tai vaihdettavista materiaaleista. Kolmas vaihtoehto on, että rakennusten sisäpinnat tehdään niin ilma- ja diffuusiotiiviiksi, että ulkopinnan kunnolla ei ole mitään merkitystä.

2) Sisäilmasta sairastuneiden hoito on erittäin kallista. Miksi kunnat eivät satsaa hyvään rakentamiseen ja säästä hoitokuluissa?

Koska kiinteistöistä ja sosiaali- ja terveysmenoista vastaavat eri sektorit. Kunnissa ei ole laskentamallia siitä, mikä kannattaisi. Lisäksi esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeet maksavat eläkelaitokset, eivät kunnat.

3) Miten olet huolehtinut, että omakotitalonne ei homehdu?

Suunnittelin ja rakensin perheemme täyskivitalon itse. Palautin kevytbetonipaketteja tehtaalle, koska ne olivat leväisiä tai homeessa. Kukaan muu ei ollut kuulemma ikinä ennen tehnyt samoin.

Lisätietoa: Juhani Pirinen keskusteli Rakennuslehden videolla rakentamisen homeongelmista.