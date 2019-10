Alueella huomio kiinnittyy moneen tyhjään tonttiin, jolla ei tapahdu vielä yhtään mitään vaikka eletään loka-marraskuun vaihdetta. Messutoimikunta kertoo jättäneensä tarkoituksella viisi tonttia myymättä, jotta kaikki asuntomessutoiminnot saadaan mahtumaan tiiviisti rakennettuun ympäristöön. Messujen ravintolateltat vievät tilaa noin viiden omakotitalotontin verran.

Yksi ammattirakentajien tontti on tyhjillään, koska sen rakentaja Rakennusvarma meni konkurssiin viime viikolla. Lue Helsingin Sanomien juttu tästä.

Asuntomessualueen omakotitalotontit kooltaan 438-819 neliömetriä ja niillä on rakennusoikeutta 130-315 neliömetriä. Hinnat vaihtelevat pienimmän tontin 50 000 eurosta 150 000 euroon. Kalleimmat tontit sijaitsevat puistoalueen reunassa.

Tontin on voinut myös vuokrata ja vuosivuokraksi on määritelty viisi prosenttia tontin hinnasta. Suurimmalla tontilla se tarkoittaa noin 7 500 euron vuosivuokraa. Vertailun vuoksi esimerkiksi itäisessä Helsingissä noin 500 neliömetrin tontilla vuosivuokra on liikkuu noin 4 500 eurossa.

Asuntomessutonttien hintaan vaikuttavat esimerkiksi rakennusoikeuden määrä, sijainti noin kilometrin päässä Hyrylän kuntakeskuksesta ja noin kolmen kilometrin etäisyys Keravan rautatieasemasta sekä kunnan yleinen tonttihintataso. Esimerkiksi Jokelan, Kellokosken ja Lahelan alueilla tontit ovat edullisempia, kun taas järven rannalla Anttilanrannassa hinnat ovat kalliimpia.

Yksi suuri ammattirakentajan tontti sijaitsee aivan keskellä messualuetta, mutta sen rakentaminen alkaa vasta messujen päätyttyä. Messujen ajan tontilla on esimerkiksi pääsisäänkäynti ja erilaisia huoltoalueita.

Yhteensä messuilla on näytteillä yli 40 kohdetta, joista pientaloja on 27. Niistä 13 on puurunkoisia, 7 hirsirunkoisia, 5 harkkorakenteista ja 2 clt-kohdetta.