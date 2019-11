Cramon myyntiä Boelsille suunniteltiin vuosien ajan – tilavuokrausbisnes aluksi esteenä

Boelsin omistaja ja toimitusjohtaja Pierre Boels kertoi hotelli Kämpissä Helsingissä maanantaina kaupan taustoista. Boelsin vanhemmat perustivat perheyhtiön ja heidän poikansa haluaa kasvattaa yhtiötään vauhdilla.

”Jo minun vanhemmilla oli aina tavoite kasvattaa yhtiötä. Yhtiö on kasvattanut liikevaihtoaan joka vuosi, paitsi vuonna 2008, jolloin liikevaihto laski 0,5 prosenttia”, Boels kertoi.

Cramo ja Boels jäivät jälkeen Loxamista

Myös Cramo on vuosia pyrkinyt kasvattamaan liikevaihtoaan ja laajentumaan uusille markkinoille. Molemmat ovat kuitenkin jääneet jälkeen markkinajohtajasta, ranskalaisesta Loxamista, joka nyt vielä hyppää aivan uuteen kokoluokkaan hankittuaan Ramirentin. Loxamin ja Ramirentin yhteenlaskettu liikevaihto on 2,2 miljardia euroa.

Boels pohti laajentumista Pohjoismaihin orgaanisesti eli ilman yritysostoa, mutta totesi sen huonoksi vaihtoehdoksi. Katseet kääntyivätkin Cramon suuntaan.

”Olemme jo pitkään keskustelleet yhtiöiden yhdistämisestä”, Boels sanoi.

Ongelmaksi muodostui Cramon tilavuokrausbisnes, joka ei sopinut Boelsin konseptiin. Tilavuokraus eriytettiin omaksi Adapteo-yhtiökseen, joka listattiin pörssiin Tukholmassa. Samalla Cramosta tuli Boelsin tapaan puhdas konevuokraaja.

Eriyttäminen avasi mahdollisuudet kahden suurin piirtein samankokoisen konevuokraajan yhdistymiseen. Kahden yhtiön yhteenlaskettu liikevaihto on noin 1,25 miljardia ja Cramon liikevaihto vuonna 2018 oli 632 miljoonaa, joten ostokohteena oleva Cramo vaikuttaisi olevan liikevaihdoltaan jopa aavistuksen suurempi.

Boelsilla on enemmän työntekijöitä, sillä Boelsilla on reilut 4200 työntekijää ja Cramolla 2600 työntekijää. Työntekijöiden suurempi määrä johtuu Boelsin erilaisesta asiakasrakenteesta. Boelsilla suurin osa asiakkaista on pk-yrityksiä. Boelsin asiakkaista on suuria rakennusyhtiöitä vain noin kymmenen prosenttia kun Cramolla suurten asiakkaiden määrä on huomattavasti suurempi.

Ruotsissa ulkoistaminen yleisintä Pohjoismaista

Pohjoismaissa, erityisesti Ruotsissa, rakennusyhtiöt ovat jo ulkoistaneet merkittäviä määriä koneistaan ja myös työmaan aputoiminnoista kuten turvatimpuri- ja vartijatoiminnoistaan.

”Ulkoistaminen on Euroopassa suurinta Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa. Ruotsissa se johtuu lainsäädännöstä, Isossa-Britanniassa kulttuurista”, Boels totesi.

Cramon hallituksen puheenjohtajan Veli-Matti Reinikkalan mukaan Suomessa ulkoistaminen kiihtyy koko ajan.

”Erityisesti YIT ja SRV ovat ulkoistaneet merkittävästi koneitaan ja toimintojaan Suomessa viime aikoina”, Reinikkala totesi Rakennuslehdelle.

Boelsin pääkonttorin väki onkin erityisen kiinnostunut Cramon suurasiakaspalveluiden osaamisesta, sillä ulkoistaminen yleistyy muualla Euroopassa.

”Esimerkiksi Saksassa on rakennusalalla paljon pk-yrityksiä, jotka ovat halunneet omistaa koneensa. Taloudellisten seikkojen lisäksi ympäristöasiat tuovat paineita koneiden käytön tehostamiseksi ulkoistamalla ne konevuokraajille”, Pierre Boels linjasi.

Boels aikoo jatkaa agressiivista kasvustrategiaansa.

”Jos kysytte vaimoltani, niin hän kertoo, että kun saan jotain valmiiksi, minulla on jo seuraava hanke mielessä”, Boels naurahti.

Boels aikoo kuitenkin ensin keskittyä integroimaan toimintansa Cramon kanssa. Tähän meneee noin 18 kuukautta.

”Meillä on jo paljon ajatuksia siitä, mitä teemme, kun integraatio on saatu valmiiksi. Mutta nyt keskitymme integraatioon. Se oli jo minun pankkiirien vaatimus”, Boels paljasti.