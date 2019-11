Suuri henkilöomistaja kritisoi Boels-tarjousta: ”Cramo on käytännössä yhtä suuri kuin Ramirent”

Hollantilainen rakennuskonevuokraaja Boels ilmoitti tänään ostotarjouksesta, jonka kohteena on suomalainen rakennuskonevuokraaja Cramo. Tarjoushinta on 13,25 euroa osakkeelta, mikä antaa Cramon arvoksi yhteensä 592 miljoonaa euroa.

Cramon suurimpiin henkilöomistajiin kuuluva sijoittajakonkari Kim Lindström ei ole tarjottuun hintaan tyytyväinen. Lindströmin oma omistus on 0,35 prosenttia, mutta lisäksi Cramoa omistavat hänen perheensä ja sijoitusyhtiö Cardia Invest.

”En pidä hintaa hyvänä. Cramon kilpailijasta Ramirentista maksettiin 970 miljoonaa euroa. Cramo on käytännössä yhtä suuri kuin Ramirent. Cramo on parin viime vuoden aikana ollut lisäksi hiukan kannattavampi yhtiö sekä liiketuloksen että nettovoiton osalta”, Lindström sanoo uutistoimisto Startelille.

Ramirentin osti viime kesänä ranskalainen konevuokrausyhtiö Loxam. Tämä tarjosi Ramirentista huomattavan, yli 65 prosentin ylikurssin eli preemion, johon nähden Boelsin Cramosta tarjoama preemio kalpenee.

Cramon osake on liikkunut tänä vuonna korkeimmillaan 21,30 eurossa, mutta tällöin mukana oli vielä siirtokelpoisten tilojen Adapteo, joka lohkesi Cramosta Tukholman pörssiin heinäkuun alussa.

Lindströmin mukaan Boelsin tarjoama hinta ei kuitenkaan ole Adapteon irrotus huomioidenkaan hyvä.

”Ihmettelen hieman, että se on hyväksytty”, Lindström sanoo.

Cramon suurista osakkeenomistajista pääomasijoitusyhtiö EQT, Rakennusmestarien Säätiö ja työeläkeyhtiö Varma sekä Cramon toimitusjohtaja Leif Gustafsson ovat jo asettuneet ostotarjouksen taakse.

Lindström pahoittelee sitä, että useampi suomalainen pörssiyritys on päätynyt viime aikoina ulkomaiseen omistukseen.

”Tärkeä syy siihen on se, että omistamisen verotus on Suomessa lähes kaikkiin muihin OECD-maihin verrattuna poikkeuksellisen ankaraa. Suomalaisilla ei ole varaa pitää näitä yrityksiä varsinkaan siinä vaiheessa kun ne menestyvät. Tällöin ulkomaalaiset rahastavat suomalaisten keksimiä liikeideoita”, Lindström sanoo.

”Tämä on huono asia myös Helsingin pörssille, josta poistuu jatkuvalla syötöllä hyviä yhtiöitä. Tilalle tulevat yritykset ovat olleet yleensä pienehköjä.”

Adapteossa yhä mukana

Lindström kertoo olevansa pitkäaikainen Cramo-sijoittaja.

”Sijoitin Cramon edeltäjään Rakentajain Konevuokraamoon, kun se tuli 1980-luvun lopussa silloiselle OTC-listalle. Pidin silloin osaketta aliarvostettuna. Matkan varrella on tullut ostettua lisää.”

Rakentajain Konevuokraamo muuttui Cramoksi, kun se yhdistyi ruotsalaisen kilpailijan Cramon kanssa. Rakentajain Konevuokraamo osti Cramon osakkeet vuoden 2006 alussa.

Seuraava suuri muodonmuutos oli viime kesänä tapahtunut jakautuminen Cramoon ja Adapteoon. Cramon osakkeenomistajat saivat tällöin yhden Adapteon osakkeen jokaista omistamaansa Cramon osaketta kohden.

Lindström kertoo jatkavansa Adapteon omistajana, vaikka ei ole tyytyväinen yhtiön osakkeen listaamiseen vain Tukholmassa.

”Adapteon 11 000 osakkeenomistajaa ovat käytännössä lähes kaikki suomalaisia. Listaaminen Tukholmassa tuottaa suomalaisille back office -ongelmia ja lisäkuluja, jotka käytännössä estävät suomalaisten omistajien kaupankäyntiä”, Lindström sanoo.

”Kun kaupankäynti ja kurssikehitys ovat muutaman ulkomaisen suuromistajan varassa, se ei vastaa suomalaisten etua. Adapteon vaihto Tukholmassa on jäänyt täysin aneemiseksi ja kurssikehitys on ollut heikkoa, vaikka yhtiö on hyvässä kunnossa.”