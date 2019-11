Onko tahtituotanto mestarille joustamaton riskikokeilu? – Building 2030 testasi asian pilottiprojekteissa

Rakennusalan yritysten ja Aalto-yliopiston yhteinen Building 2030 julkaisi marraskuussa useita loppuraportteja tutkimustuloksistaan. Niihin on tiivistetty useiden tutkimusten, diplomitöiden ja ulkomaanvierailujen tulokset.

Aiheina olivat esivalmistuksen vaikutusten arviointi, talotekniikan esivalmistus, iCons-hanke sisätilapaikannuksen mahdollisuuksista rakennustyömaiden digitalisoinnissa, lean suunnittelunohjauksessa, luottamuksen kehittäminen ja hyödyntäminen rakentamisessa, rakentamisen logistiikkaratkaisut sekä tahti suunnittelussa ja tuotannossa.

Tahtituotannosta hyviä kokemuksia

Tahtituotannosta kertova raportti on näistä ehkä ajankohtaisin, sillä yhdenkään yrityksen kohdalla ei voi vielä sanoa, että se käyttäisi tahtituotantoa. Kyse on toistaiseksi ollut pilottikohteista, joissa tahtituotantoon on perehtynyt noin 25 vastaavaa mestaria. Parhaissa kohteissa on saatu 30-50 prosenttia pois sisävalmistustöiden läpimenoajoista, joten ei ihme, että aihe kiinnostaa rakentajia.

Todellista läpimurtoa voidaan odottaa kuitenkin vasta harjaantumisen kautta ja tällä harjaantumisella tarkoitetaan myös suunnittelijoita ja aliurakoitsijoita. Jokaisessa projektissa ei voi lähteä liikkeelle nollasta aina uuden porukan kanssa.

Building 2030 –hankkeen tutkimus tahtituotannosta nosti esiin monia kysymyksiä siitä mihin tahtituotanto sopii ja mihin ei. Yksi iso epäluulon aihe oli tahtituotannon mahdollinen joustamattomuus. Kun tahtituotannossa ei ole aikapuskureita tehtävien välissä, onko se äärimmäisen riskialtis menetelmä, joka johtaa valtavaan varatyökohteiden tarpeeseen, jos tuotannossa on vaihtelevuutta? Tällaisia kysymyksiä on tehty ihan viime aikoinakin isoillakin työmailla. Kun tilaaja vaatii, että työt on tehtävä vauhdikkaasti tahtituotannolla, on kokeneenkin mestarin syytä päivittää tietonsa.

Tutkimushankkeeseen osallistunut tahtitituotannon konsultti Aleksi Heinonen Visonista pitää ihan luonnollisena, että organisaatio, joka on tottunut tekemään hyvää tulosta tietyllä tavalla, kyseenalaistaa uuden tavan. Hän ei sano tätä muutosvastarinnaksi vaan happotestiksi, jolla testataan uudet tavan edut, jotta ei sokeasti lähdetä maksamaan oppirahoja. Hän ottaa mielellään vastaan tällaisia kriittisiä kysymyksiä.

Lyhyt vastaus on, että tahtituotanto ei itsessään ole enemmän tai vähemmän joustava tai joustamaton kuin perinteinen mallikaan.

”Tahtituotannon metodiikka pitää sisällään erilaisia puskureita ja ennen kaikkea se tekee ne läpinäkyviksi eli ne voi suunnitella ja mitoittaa”, tämä tuotantotalouden diplomi-insinööri sanoo 30:n kohteen kokemuksella.

Tahtituotannossa on puskureita, mutta puskurit ovat kaikkien ymmärrettävissä ja kunkin toimijan omassa kontrollissa. Tahtimenettelyn kapasiteettipuskureita hyödynnetään vain silloin, kun niille on todellinen tarve. Perinteisen sijaintipohjaisen mallin aikapuskureita sen sijaan hyödynnetään myös silloin, kun niitä ei tarvita, mikä johtaa pitkittyneisiin rakennusaikoihin.

Puskurit maksavat, mutta niitä voi vähentää

Puskurit ovat erilaisia: resurssit eli koneet ja ihmiset, tila, aika sekä materiaalivarastot, ja kaikille näille on hintansa. Puskurina voi olla myös valmiit suunnitelmat, jotka odottavat toteuttamista.

Heinosen mukaan erona vanhaan on, että tahtituotannossa on aktiivinen ote suunnitteluun ja siihen kuinka paljon halutaan puskureita ja miten niitä pienennetään. Tämä riippuu sekä asiakkaan tarpeista että projektinjohdon kyvykkyydestä johtaa projektia tahtituotannolla. Jos asiakkaalla on kova kiire saada tuotanto käynnistymään tiettynä päivänä, puskureita on vähemmän.

Heinosen mukaan rakennustyömaat eivät yleensä edes tiedä paljonko projektin piteneminen esimerkiksi päivällä maksaa. Resurssien odotuskustannukset tunnetaan yleensä paremmin kuin työmaan odotuskustannukset. SRV on nyt tehnyt tutkimusta siitä, mitkä ovat oikeasti 8-9-litteroiden kustannukset.

Jo Building 2030:n tutkijaryhmän vierailu saksalaisen BMW:n tahtituotantokohteisiin osoitti, että tahtituotanto on paljon luultua joustavampi. Saksan tahtimenettelyssä käytetään myös aikapuskureita rakennusvaiheiden välissä tai projektin lopussa, mutta niitä käytetään vain, jos niille on todellista tarvetta. Odotustunteja syntyi vähemmän kuin perinteisillä menetelmillä.

Bemarilla tahtituotannon avulla puolitettiin ensin teoreettinen aikataulu poistamalla aikataulusta kaikki aliurakoiden ja työvaiheiden väliset puskurit. Perinteisessä vinoviiva-aikataulussa jätetään puskuria tehtävien väliin. Tahdissa puskuria on lopussa, jolloin vältytään tyypilliseltä viimeisten viikkojen kaaokselta. Tahtituotannossa työnjohtajan stessi on siis kovin työmaan alkuvaiheessa, kun tahtituotantoa viritetetään, kun se perinteisessä tuotannossa on työmaan lopussa.

Tutkimuksessa analysoidut suomalaiset pilottikohteet Firan asuinkerrostalo Capella ja Haahtelan opiskelija-asuntokohde Arcadahallen osoittivat heti tahtituotannon edut. Kumpikaan hanke ei mennyt täysin alkuperäisen suunnitelman mukaan, vaan molemmissa jouduttiin tekemään jatkuvaa uudelleensuunnittelua. Vaikka kestoa ei saatu lyhennettyä täysin alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, lopputulos oli huomattavasti perinteistä mallia parempi. Sisävalmistuksessa päästiin noin 30 prosentin aikasäästöön.

Yhteenveto näistä kohteista oli, että tahtituotanto lyhensi läpimenoaikaa ja paransi laatua. Työturvallisuuteen ja kustannuksiin sillä ei ollut vaikutusta.

Laadun paraneminen on Heinosen mukaan looginen seuraus siitä, että esimerkiksi hotellihankkeessa ensimmäiset hotellihuoneet valmistuvat jo muutaman kuukauden kuluttua aloituksesta eikä vasta puolen vuoden kuluttua. Rakentaja ehtii siksi ottaa opiksi ensimmäisistä huoneista.

Ulkoisten esteiden poistaminen on tärkeää, jotta tahtituotanto saadaan toimimaan. Molemmissa hankkeissa merkittävänä esteenä etenemiselle oli rungon kuivumisen hitaus osin märän kesän vuoksi.

Aliurakoita on johdettava päivittäin

Päivittäisjohtamisen merkitys korostuu, koska kaikki tahdissa kulkevat työvaiheet ovat kriittisiä ja päivänkin viivästyminen tahdista vaikuttaa välittömästi seuraavaan tehtävään.

Paras keino tuottavuuden lisäämiseksi ei kuitenkaan ole työntekijän kiirehtiminen, vaan sujuvan työn edellytyksien luominen. Esteitä tekemiselle ei saa edellisestä vaiheesta olla.

Pilottikohteissa suurimmat haasteet syntyivät aliurakoitsijoiden motivoinnista tahtituotannon vaatimuksiin. Tämä muodostui haasteeksi erityisesti työvaiheissa, joissa urakkasopimus oli laadittu jo ennen tuotannonsuunnitteluvaihetta.

Aliurakoitsijat näkivät tahtituotannon pääasiassa positiivisena asiana, mutta heillä ei ensimmäisissä kohteissa ollut vielä kykyä arvioida omia resurssejaan toteuttaa tahtituotantoa. Oppimiskäyrä oli kuitenkin huomattava. Capellassa tuotannonohjausta pystyttiin parantamaan koko sisävaiheen ajan sitä mukaa, kun tahtituotannon ymmärrystä siirrettiin teoriasta käytäntöön.

Tahdissa keskeistä on aliurakoitsijoiden kyky ja halu sitoutua sovittuihin päiväaikatauluihin (ja yhteen projektiin kerrallaan). Tämä voi tuntua alussa epämukavalta verrattuna normaalitilanteeseen, jossa tarkastellaan lähinnä etenemistä suhteessa sopimukseen kirjattuihin välitavoitteisiin.

Tahtituotannosta puuttuu vielä sopiva sopimusmalli, jolla aliurakoitsija saadaan sitoutumaan yhteiseen tahtiin. Se ei välttämättä onnistu ilman sopimuksen velvoitteita. Siihen liittyy myös haaste saada aliurakoitsijan työnjohto osallistumaan palavereihin. Aluksi se ei ehkä onnistu ilman pientä pakkoa, mutta käytäntö on osoittanut esimerkiksi Skanskan Kaupunkiympäristötalon kohteeessa, että nokkamiehet huomaavat, että palavereista on eniten hyötyä heille itselleen.

Tärkeää olisi myös pystyä osoittamaan aliurakoitsijalle, että tämä tienaa paremmin tahtituotannolla, koska työt sujuvat vähemmin häiriöin. Sujuvuutta parantaa sekin, että aliurakoitsijat pääsevät keskustelemaan keskenään, sillä tahtituotannossa töitä jatkava aliurakoitsija ei ole vasta tulossa työmaalle vaan työskentelemässä viereisessä huoneessa. Constin Kajanokan saneerausprojektissa putkimies kertoi, että isoin ilo tahtituotannosta oli siinä, että hän pääsi kertomaan timanttiporarille mihin haluaa reiät. Vääriä reikiä ei tarvinnut kiroilla jälkikäteen.

Tahtituotantoon pitää saada pysyvyyttä

Aliurakoitsija miettii myös, onko onnistumisella vaikutusta seuraavaan kauppaan. Projektinjohtourakoitsija pohtii helposti asiaa niin, että jos tahtituotannolla pystytään vähentämään tekemisen häiriötekijöitä, hinnan pitäisi olla pienempi seuraavassa kohteessa.

”Tahtituotannon todelliseen läpimurtoon vaaditaan se, että porukka pysyy yhdessä kohteesta toiseen”, Heinonen sanoo. ”Silloin hukkaa voidaan poistaa yhdessä.”

Tähän perustuu se, että laivahyttien korjaamisissa on saatu tahtituotannon avulla valtavan hyviä tuloksia. Kun Heinonen oli I.S. Mäkisen palveluksessa, se remontoi 1500 laivahyttiä kolmessa viikossa. Siihen saneli pakko, koska hyttiremontti piti tehdä samaan aikaan laivan koneremontin kanssa.

Meneekö suunittelu tahtiin ja tuotannon imuun?

Suunnittelun saaminen tahtiin on yksi tahtituotannon haasteista. Se korostuu projektinjohtourakoinnin tavassa, jossa suunnittelu ja tuotanto limitetään. Max Grönvallin SRV:lle tekemässä diplomityössä kerrotaan, että työnjohtajat epäilivät, sopiiko se siihen ollenkaan.

Suunnittelu oli iso pullonkaula SRV:n toimistokohteessa. Haasteena oli sekä suunnittelijoiden että tilaajan sitoutumattomuus tahtituotantoon. Suunnitelmien saaminen ajallaan ei aina onnistunut ja käyttäjämuutokset olivat suuria. Kriittiseksi ongelmaksi osoittautuivat suunnitelmapuutteet ja käyttäjämuutosten aiheuttamat suunnitelmamuutokset. Suunnitelmat eivät olleet ajan tasalla, jolloin myöskään työvaiheita ei voitu toteuttaa. Tilaajakin olisi siksi saatava ymmärtämään, että tahtituotannossa muutoksia ei voida tehdä milloin vain.

Heinosen neuvo on, että projektinjohtaja vaiheistaa tilaajan päätöksenteon ja kertoo hänelle paitsi päätösaikataulun myös kustannusvaikutuksen, jos päätös ei tule ajallaan. Teollisuudessa tällainen tilaajaan kohdistuva manageeraus on hänen mukaansa ihan tavallista.

Tahtisuunnittelun käyttöönotto rakennesuunnittelussa, tai missä tahansa muussa suunnitteluprosessissa, vaikuttaa olevan mahdollista, mutta haastavaa. Tältä osin hanke ei antanut vielä lopullisia vastauksia. Kaliforniasta hankkeeseen saatiin kuitenkin hyviä esimerkkejä siitä, miten suunnittelua voisi johtaa tahtituotannossa.

Pääperiaatteina on suunnittelun tietosisällön määritys erikseen hankintaa, esivalmistusta ja asennusta varten. Jokainen tietosisältövaatimus (esimerkiksi mallin tarkkuustaso) toimii välitavoitteena suunnittelulle. Tarkkuustasoihin pohjautuvaa suunnittelunohjausta ei kuitenkaan päästy hankkeen aikana testaamaan. Pullonkaulana on jopa yksityiskohtaisen tarkkuustasomäärittelyn puuttuminen.

Mihin tahtituotanto sopii?

Mihin tahtituotanto sitten sopii parhaiten? Parhaat kokemukset on saatu asuntogryndauksen sisätöistä. Niissäkin on Heinosen mukaan ihan riittävästi haasteita, koska aliurakoitsijoiden määrä on iso. Julkisivutöissä sää aika pitkälle sanelee aikataulua. Runkotyöt sujuvat asuntorakentamisessa jo muutenkin vauhdikkaasti, mutta toimistopuolella Ruukki on saanut teräsrunkotöihin vauhtia lisää tahtituotannolla.

Isoin potentiaali on hankkeissa, joissa tilaajalle aika on rahaa. Heinosen mukaan teollisuusrakentamisessa tarve olisi suurin, koska tuotannon aloituspäivällä on iso merkitys rahan tulolle.

Tahtituotanto on helpointa toteuttaa kohteessa, jossa on paljon toistoa esimerkiksi samanlaisten tilojen kautta. Tilojen samankaltaisuus ei ole kuitenkaan välttämätöntä, sillä esimerkiksi väliseinä- tai alakattotöissä on paljon toistuvuutta.

Heinosen tavoitteena on, että Suomessa päästään päivän tahtiin. Jos tahtiaika on viikko tai enemmän aletaan nimittäin helposti liukua kohti tavanomaista tuotantoa.Päivän tahdilla hukat ja puskurit tulevat parhaiten näkyviin, jolloin niihin voidaan myös parhaiten vaikuttaa. Päivän tahtiajalla Suomi olisi maailman kärkeä. Saksassa tahti on viikko.

Amerikkalainen keskustelee, saksalainen suunnittelee, kiiinalainen komentaa tahtia

Maailmalla tahtituotannosta on erilaisia malleja. Amerikkalainen malli perustuu yhteisöllisyyteen ja aktiiviseen vuoropuheluun aliurakoitsijoiden kanssa. Se liittyy usein allianssimaiseen intergroituun projektitoimitukseen.

Saksalaisessa mallissa tahtituotanto suunnitellaan tarkasti etukäteen ja esitellään sitten aliurakoitsijoille. Saksassa itse asiassa tahti tunnettiin jo ennen kuin Toyota lanseerasi leanin peruskäsitteet, joihin tahtituotantokin perustuu.

Uusi kiinalainen malli on sellainen, että johto päättää tahtituotannosta ja luo sitten sellaiset markkinamekanismit tuotantoon, että se saadaan toimimaan. Komentotaloudessa malli saattaa toimia.

Englannissa on viime aikoina innostuttu tahtituotannosta, koska sen systemaattisuuden nähdään parantavan työturvallisuutta.

Suomessa näkökulma on Heinosen mukaan ehkä liikaakin läpimenoajoissa, mutta muutamat tahtituotantoa kokeilleet yritykset, kuten Consti, ovat huomanneet, että tuotannon tasaisuus voi olla vielä tärkeämpi asia. Laivojen hyttituotannossa painopiste oli ensin läpimenoaikojen rajussa lyhentämisessä, mutta samalla huomattiin, että myös laatu parani harjaantumisen myötä.

Heinosen lähtökohtana on saksalainen malli. Bemari on mielellään kouluttanut suomalaisia rakentajia sen käyttöön ja kertonut kokemuksistaan. Bemarilla itsellään kipinä tahtituotantoon syntyi, kun johto kysyi mihin yhtiö tarvitsee yli 200 hengen rakennuttajaorganisaatiota. Jos se ei pysty kehittämään parempaa tapaa rakennuttaa kuin se, minkä voi ostaa ulkoa, toiminta lopetetaan.

Heinonen lähtee siitä, että tahtituotantokonsepti suunnitellaan yhdessä projektinjohtourakoitsijan kanssa. Jo tässä vaiheessa käydään kriittiset keskustelut siitä, sopiiko tahtituotanto hankkeeseen. Tämä kaikki tehdään ennen aliurakoitsijoiden valintoja. Kun konsepti on valmis ja tahdit on suunniteltu ja mitoitettu, käydään potentiaalisten aliurakoitsijoiden kanssa markkinakeskustelu eli infotilaisuus, jossa tahtituotannon idea ja alustavat suunnitelmat esitetään kommentoitavaksi. Tarvittaessa aliurakoitsijoita pyydetään sitten mukaan kehittämään tätä ”nauruversiota”.

Tämä yhteinen kehittäminen jatkuu myös rakentamisen aikana. Aliurakoitsijoiden nokkamiehet kutsutaan joka aamu pohtimaan mitä on saatu aikaan, mitä pitää seuraavaksi saada aikaan ja miten toimintaa voisi parantaa. Arvoista ja leanista ei tarvitse keskustella.