YIT ja Järvenpää sopivat Perhelästä – kortteliin tulossa 20-kerroksinen torni

Toteuttamissopimuksessa sovitaan muun muassa rakentamisen pääperiaatteista, asemakaavamuutoksesta ja aikataulutuksesta. Liitteenä olevassa kauppakirjassa sovitaan lisäksi Perhelä-korttelin myynnistä YIT:lle 10 miljoonalla eurolla. Myös YIT on hyväksynyt sopimuksen.

Järvenpään ydinkeskustassa sijaitsevaan Perhelä-kortteliin on suunnitteilla 20-kerroksinen tornitalo, kaksi matalampaa kerrostaloa sekä toimisto- ja liiketilaa. Asuntoja suunnitelmassa on noin 300.

Perhelä-hankkeen kaavoitus käynnistetään näillä näkymin vuoden 2020 alussa. Tavoitteena on aloittaa hankkeen rakentaminen mahdollisimman pian sen jälkeen, kun asemakaava on saanut lainvoiman ja hankkeella on rakennusluvat. Rakentamisen tavoiteltu alkamisajankohta on vuoden 2021 alussa.

”Tämä on erittäin tärkeä merkkipaalu koko Järvenpään keskustan kehittämiselle. Hanketta on viety eteenpäin eri vaiheissa yli kaksi vuosikymmentä. Keskustan kehittäminen on haastavaa palapeliä, jossa monen eri palan tulee loksahtaa paikalleen juuri oikeaan aikaan. YIT:n kanssa on tehty töitä taukoamatta koko kuluneen vuoden ajan ja yhteissuunnittelulla on saavutettu lopputulos, johon me kaupungin puolesta voimme olla äärimmäisen tyytyväisiä”, Järvenpään kaupunkikehitysjohtaja Olli Keto-Tokoi sanoo tiedotteessa.

Alun perin Perhelä-korttelin toteuttamisesta piti vastata Lujatalo. Yhtiö kuitenkin luopui hankkeesta reilu vuosi sitten. Yhtiön mukaan sille olisi koitunut hankkeesta tappiota rakennuskustannusten nousun vuoksi.