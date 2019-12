Valurautaiset viemäriputket hajoavat liian aikaisin

Pallografiittirautaisten viemäriputkien jopa yllättävän lyhyt kestoikä on noussut uudelleen ammattilaisten keskusteluihin, sillä ne aiheuttavat ylivoimaisesti eniten ennenaikaista korjaamistarvetta viemäreissä.

Ongelma ei ole uusi. Esimerkiksi jo reilut 12 vuotta sitten Lina Markelin-Rantalan ja Liisa Rautiaisen keräämässä aineistossa valurautaisten viemäriputkien käyttöiän vaihteluväli oli suuri eli 30–60 vuotta. Lvi-kortin mukaan valurautaisten viemärien käyttöikä on 50 vuotta.

Viime aikoina esille on noussut yhä useampia tapauksia, joissa valurautaviemäreiden tiedetään syöpyneen puhki syövyttävissä oloissa jopa jo kahdessa vuodessa.

”Yksi osa ongelmaa on asennustekniikka. Kun putken päät ovat jääneet käsittelemättä, viemäriputken käyttöikä lyhenee. Viemäriputken pään pinnoitus salon katkaisukohdasta on tärkeä osa oikeaa viemäriasennusta. Jos sitä ei tehdä oikein, kosteus pääsee raudan ja pinnoitteen väliin ja alkaa rapauttaa putken päätä kriittisessä liitoskohdassa”, putkisukitukseen erikoistuneen Quattro Liningin toimitusjohtaja Antti Hukkanen kertoo.

”Uudet” pallografiittiputket

Kiinteistöviemäröinneissä käytetään nykyään usein pallografiittiputkia. Ne saavat nimensä grafiitista, jonka muoto on saatu pallomaiseksi magnesium- tai ceriumseoksella. Putket ovat sisäpinnaltaan nykyään myös epoksipinnoitettuja.

Vanhempia suomugrafiittiraudasta tehtyjä putkia ei ole asennettu 1980-luvun jälkeen. Suomugrafiittirauta eli harmaa valurauta on saanut nimensä siitä, että se sisältää hiiltä grafiittisuomuina, jotka tekivät putkesta kovan. Samalla yhdensuuntainen kuvio teki raudasta myös haurasta.

Uudempi pallografiittirauta on rakenteeltaan lujempaa ja sitkeämpää kuin suomugrafiittirauta.

”Rakentamisessa ongelma on käyttöikäodotuksissa, kun viemäri ei kestäkään odotetusti. Lisäksi viemärit ovat usein vaikeassa paikassa vaihdon kannalta, joten niitä ei ihan niin helposti vaihdeta kuin vaikkapa vesikalusteita. Rakenteita rikkomatta tai avaamatta viemärin vaihtaminen on usein vaikeaa”, insinööritoimisto Granlundin korjausrakentamisen suunnittelujohtaja Sauli Heino kertoo.

Heinon mukaan esimerkiksi 1950–60-luvuilla rakennetuissa kiinteistöissä sekä viemäriputkien asentaminen että putkien materiaalin ainevahvuudet olivat parempia kuin tämän vuosituhannen vaihteessa tehdyissä rakennuksissa.

Seinämävahvuudet heikentyneet

1950–60-luvuilla 100 millimetrin viemäriputken seinämävahvuus oli noin yhdeksän millimetriä. 1980-luvulla vahvuus oli noin kuusi millimetriä. Nykyään vahvuus on enää noin 3,2 millimetriä.

”Kaikki valurautaiset viemärit altistuvat korroosiolle. Vanhoissa viemäreissä putkimateriaalin seinämävahvuuden ansiosta puhkikuluminen kesti kuitenkin paljon kauemmin. Uusien viemäreiden sisäpuolisen epoksipinnoitteen vaurioitumisen jälkeen korroosio on joissakin tapauksissa edennyt varsin nopeasti”, Heino jatkaa.

Joissain tapauksissa viemäriputket ovat haurastuneet niin paljon, etteivät sisäpuoliset korjaustavat, kuten esimerkiksi sukkasujutus, enää onnistu. Viemäri voi rikkoutua sisäpuolisen mekaanisen rassauksen yhteydessä, jolloin ainoaksi vaihtoehdoksi jää putkien uusiminen.

Putki voi syöpyä myös ulkopuolelta

Viemäriputkien kestävyyteen ja käyttöikään vaikuttavat monet tekijät. Putkea voivat heikentää veden laatu, suunnitellusta poikkeavat lämpötilat ja heikko tuuletus, sähkökemiallinen korroosio, vanheneminen, aineiden liukeneminen, mikrobit ja mekaaniset rasitukset. Valurautaisissa putkissa vauriot ovat tyypillisesti syöpymiä ja murtumia.

Kriittisimmät kohdat ovat liitoksissa, haarakappaleissa ja mutkissa. Viemäriputkien ongelmia pahentaa usein se, että vuotokohta on rakenteiden sisällä. Syöpymistä voi tapahtua myös putken ulkopinnalla, jos valurautaviemäri on asennettu esimerkiksi maahan.

”Viemärikuvauksien yhteydessä esimerkiksi kymmenen vuotta vanhassa putkessa on voinut näkyä jo 2–3 vakavaa syöpymäaluetta. Ja tietysti myös huonosti tehdyissä viemäriasennuksissa käyttöikä on lyhyempi”, Hukkanen huomauttaa.

Hänen mukaansa markkinoilla on edullisempaa perusviemäriputkea, jossa sisäpuolisen pinnoitteen paksuus on ohut. Saatavilla on myös kalliimpaa ja paksumpaa putkea, jossa on paksumpi sisäpinnoite.

”Ruostekukkasia voi näkyä heikomman laadun putkissa jopa putken keskellä. Erityisen huolestunut olen siitä, että katkaisupintojen käsittely jää vajaaksi.”

Viemäriputkien asennukseen liittyy monta tärkeää yksityiskohtaa, jotka voivat jäädä ottamatta huomioon. Esimerkiksi putkisalkojen katkaisupintojen käsittelyaine urakoitsijan pitää hankkia erikseen, ja sen käsittelyssä on otettava huomioon käsittelyn työturvallisuus.

”Työprosessi on tavallaan monimutkainen, sillä salko katkaistaan työmaalla, kuljetetaan asennettavaan tilaan ja asennetaan paikoilleen. Sen vuoksi erityistä työturvallisuutta vaativa katkaisupintojen käsittely jää tekemättä tai vajaaksi, vaikka niin ei pitäisi tapahtua”, Hukkanen sanoo.

Huolellisuutta myös käyttöön

Huolellisuutta tarvitaan viemärin käytössäkin. Käyttöikää voivat lyhentää esimerkiksi ammattikeittiöiden piittaamattomuus ja ymmärtämättömyys. Kun viemäriin huuhdellaan rikkoutuneista astioista lähtien kaikki, ammattikeittiön viemäriputki voi olla entinen jopa muutamassa vuodessa.

”Ammattikeittiöiden valurautaiset rasvaviemärit ovat olleet yleisesti kaikkein lyhytikäisimpiä. Tiedossamme on tapauksia, joissa viemäri on syöpynyt kahdessa vuodessa puhki asentamisen jälkeen. Tästä syystä rasvaviemäreissä on alettu suosimaan muun muassa haponkestäviä viemäriputkia”, Heino kertoo.