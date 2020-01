Rakentamisen aloituskuutiot vähenevät roimasti – silti tämäkin vuosi näyttää rakentajille hyvältä

Rakentaminen on porskuttanut neljä vuotta selvässä kasvussa, mikä on ollut merkittävä syy myös koko Suomen parantuneisiin työllisyyslukuihin. Nyt huippu on ohi ja erityisesti asuntorakentaminen näyttää vähenevän selvästi tänä vuonna. Samoin käy koko rakentamisen aloituskuutioiden määrälle.

Rakentamisen laskukaudesta tulee kuitenkin lyhyt ja loiva, mikäli valtiovarainministeriön ja Foreconin suhdanne-ennusteet osuvat oikeaan. Kahden tai viimeistään kolmen vuoden kuluttua rakentamisen pitäisi jo kasvaa.

Foreconin johtava asiantuntija Markku Riihimäki kertoo, että rakentaminen selvisi viime vuodesta hieman odotuksia paremmin. Keväällä tapahtui notkahdus, mutta syksyllä aloitustahti oli vilkasta varsinkin teollisuusrakentamisessa ja sitä myöten koko rakentamisen näkymät paranivat.

”Näkymien kohenemisen takia rakentamisen määrä on tänä vuonna suurin piirtein viime vuoden tasoa. Ennusteemme on nollasta puolen prosentin miinukseen”, Riihimäki ennakoi rakentamisen kokonaismäärän kehitystä.

Aloitettujen rakennuskuutioiden kokonaismäärä tulee Foreconin mukaan kuitenkin roimasti alas. Viime vuonna aloitettiin noin 39 miljoonan kuution edestä, mutta tänä vuonna pudotaan alle 35 miljoonan kuution.

VM:n joulun alla julkistamassa suhdanne-ennusteessa arvioidaan, että rakentaminen vähenee keskimäärin noin prosentin vuosivauhtia vuosina 2020–2021. Eniten ennakoidaan supistuvan asuinkerrostalojen ja toimitilojen rakentamisen.

Ministeriön katsauksessa kuitenkin muistutetaan, että neljän vuoden kasvuputken jälkeen rakentamisen arvonlisäys on lähes 15 prosenttia lähtötasoaan korkeammalla.

Rakentajat ovat vielä luottavaisia

Myös Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) luottamusindikaattori kertoo, että rakentamisella menee vielä hyvin. Rakentamisen luottamusindikaattori oli joulukuussa +3, kun edelliskuun saldoluku oli +4. Alan luottamus on edelleen pitkän aikavälin keskiarvoa (-6) korkeammalla.

Tilauskirjat lihoivat joulukuussa hieman edelliskuukaudesta. Myös tilauskanta on pitkän aikavälin keskiarvoa korkeammalla.

Asuntorakentaminenkin on jatkunut edelleen vilkkaana, joskin määrä laski viime vuonna jo selvästi. Foreconin mukaan aloituksia kertyi noin 38000. Sekin olisi pari tuhatta enemmän kuin yhtiö viime vuonna ennusti. Pudotus olisi kuitenkin tuntuva, noin 7000 asuntoa vuodesta 2018. Myös VM ennakoi viime vuoden aloitusmääräksi 38000 asuntoa.

Tilastokeskuksen uusimmat aloitustiedot ulottuvat lokakuuhun 2019. Niiden mukaan 12 kuukaudessa aloitettiin vajaan 38700 asunnon rakentaminen. Tammi–elokuun lukemaa oli korjattu jälkikäteen lähes 1500 asunnolla alaspäin.

Riihimäen mukaan asuntoaloitusten lasku jatkuu tänä vuonna viime vuoden oletettua vauhtia. Määrä putoaisi 31000–32000 asuntoon. Työryhmän esittämä, lausunnoilla oleva yhtiölainojen kiristäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa lisäävästi asuntoaloituksiin ennen muutoksen voimaantuloa.

”Vaikka kuluttajat ovat aktivoituneet, sijoittajien kiinnostus hieman vähenee. Valmistuvien asuntojen takia myös tarjonta pysyy korkealla”, hän perustelee laskuennustetta.

Aloitusten pudotus tulee valtaosin kerrostaloista, vaikka pientaloihinkin ennakoidaan pientä miinusta.

VM ennakoi pienempää pudotusta

VM ennustaa maltillisempaa laskua. Tälle vuodelle ennustetaan noin 35000 asunnon aloitusta. Ministeriö arvioi, että asuntoinvestoinnit kasvavat vasta vuonna 2022. Taso säilyy kuitenkin hyvänä, kiitos kotitalouksien reaalitulojen hyvän kehityksen, matalien lainakorkojen ja hyvän työllisyyden.

Myös Rakennuslehden syksyllä julkaistut asuntomarkkinakatsaukset viittasivat siihen, että asuntoaloitukset kääntyvät talvikuukausina laskuun. Suoraan sijoittajille tehtävien asuntokohteiden määrä on vähentynyt. Myös ennakkomarkkinoinnissa ilman aloituspäätöstä olevien asuntojen määrä on pudonnut selvästi keskimääräistä matalammalle tasolle.

Riihimäen mukaan asuntoaloitusten lasku on ollut tervetullut ilmiö, sillä se on tervehdyttänyt markkinaa. Monissa kaupungeissa myymättömien ja vuokraamattomien asuntojen määrä on laskenut. Myös kuluttajien asuntokauppa virkistyi viime syksyn aikana.

”Asuntomarkkinoiden riskit ovat lieventyneet rakennusliikkeiden näkökulmasta.”

Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen määrä on kasvanut ja kasvaa edelleen voimakkaasti.

Uusien asuntojen tarjonta pysyy Riihimäen mukaan korkealla tasolla, sillä uusia asuntoja valmistuu runsaasti koko tämän vuoden ajan. Valmistumisten osalta ei tule aloitusten kaltaista terävää piikkiä, sillä asuntokohteiden rakentamisaika on pidentynyt buumin aikana.

Mikä korvaa vähenevän asuntorakentamisen?

Mikä sitten korvaa asuntorakentamisen notkahduksen, kun rakentaminen kokonaisuutena säilyy ennallaan?

”Toimitilat on rakentamisen veturi vuonna 2020, niiden tuotanto kasvaa tänä vuonna. Syksyn aloitukset ovat nyt tuotantovaiheessa ja talvellakin on runsaasti aloituksia”, Riihimäki sanoo.

Hän muistuttaa, että näkyvyydestään huolimatta asuinkerrostalojen osuus rakentamisen koko markkinasta on vain noin 15 prosenttia.

Toimitilarakentamisen osalta on pitemmällä aikavälillä ratkaisevaa, käynnistyvätkö isot teollisuushankkeet. Kuopion sellutehdashanke ei saanut käynnistyslupaa. Tyrkyllä ovat metsäteollisuuden hankkeet Kemissä ja Kemijärvellä. Riihimäki arvelee, että niiden käynnistyminen tänä vuonna on vielä melko epävarmaa.

VM:n katsauksessa arvioidaan, että suurhankkeista syntyisi parissa vuodessa noin miljardin euron investointikysyntä.

Infran rakentaminen notkahti viime vuonna, mutta korjausvelan lyhentämiseen palautetut rahat aiheuttavat VM:n mukaan tilapäisen kasvupiikin. Käynnissä olevien isojen hankkeiden valmistuttua infran rakentamisen määrä vähenee lievästi.

Korjausrakentamisessa jatkuu Foreconin mukaan lievä kasvu, tälle vuodelle on luvassa plussaa reilu prosentti.

Rakennusalan työllisten määrä pysyy Foreconin arvion mukaan tänä vuonna ennallaan. Alan sisällä on kuitenkin vaihtelua, asuntorakentajilla työt vähenevät loppuvuonna selvästi.

Riihimäki arvioi, että vuosi 2021 on rakentamisen osalta vaikein. Kokonaismäärä alenisi silloin 3–4 prosenttia. Kasvua olisi luvassa viimeistään vuonna 2023.

VM:n arvion mukaan rakentaminen kääntyy uudestaan hitaaseen kasvuun vuonna 2022.