Koronaviruksen aiheuttamat rajasulut ruuhkauttivat tiistaina Vuosaaren satamaa, ja Virosta Suomeen saapuneita elementtejä jouduttiin odottelemaan Tuusulan asuntomessujen työmaalla muutamia tunteja. Maanantaina viivästyksiä ei vielä ollut.

Ensin ruuhkautui tulli ja sen jälkeen asennusvuorossa olleen luhtitalon ensimmäisen kerroksen elementtejä ei saatu niiden suuren koon vuoksi ulos satamasta, sillä elementtejä kuljettaneen laivan viereen saapuneen toisen aluksen purku tukkeutti leveän kuljetuksen reitin.

Skanskan Tuusulan Bo Klok -työmaalla asennustyöt kuitenkin jatkuivat aiemmin saapuneiden elementtien saumojen tiivistysten ja kattotöiden parissa. Työmaan vieressä asennusta odottivat edellisenä yönä paikalle saapuneet toisen kerroksen tilaelementit.

Työmaan vahvuus on lähes normaali. Suurin osa virolaisesta asennusväestä oli päättänyt jäädä Suomeen. Ennen Tuusulan kohdetta ja kotona Virossa vietettyä taukoa asennusporukalla oli Bo Klok -projekti Norjassa. Tällä hetkellä työmaa etenee aikataulussaan ja työt sujuvat normaalisti.

Työmaalla on myös käytössä tarkat ohjeet koronaviruksen torjumiseksi. Sosiaali- ja toimistotilojen siivousta on tehostettu. Käsiä pestään ja käsidesiä käytetään työmaalle mentäessä ja sieltä tultaessa, kahvitaukoja on porrastettu ja työntekijöitä on kehotettu seuraamaan omaa terveydentilaansa normaalia tarkemmin.