Asuntomessutkin voivat jäädä pitämättä

Asuntomessujen messutalojen ja yleisten alueiden rakentaminen jatkuu Tuusulan Rykmentinpuiston alueella toistaiseksi normaalisti.

Alkuperäisen suunnitelman mukaan messujen avajaiset on tarkoitus järjestää heinäkuun 10. päivä.

”Seuraamme koronatilanteen kehittymistä tarkkaan ja otamme viranomaisten turvallisuusmääräykset hyvin vakavasti. Alue rakentuu tällä hetkellä normaalisti”, Osuuskunta Suomen Asuntomessujen toimitusjohtaja Anna Tapio kertoo.

Tapion mukaan se, voidaanko tapahtuma järjestää totutulla tavalla normaalisti, on vielä täysin auki.

”Arvioimme parhaillaan erilaisia tapoja tarjoilla Asuntomessut suurelle yleisölle vaihtoehtoja , mutta emme ole vielä päättäneet mitään. Meillä on työstössä monta erilaista skenaariota ja uskon, että löydämme uusia kiinnostavia tapoja hyödyntää aluetta. Ei ole vain yhtä vaihtoehtoa vaan niitä on monia.”

Asuntomessujen uusien toteutustapojen idealaarissa on Tapion mukaan jo monta varteenotettavaa ideaa ja vaihtoehtoa tarjoilla messusisällöt kaikille kiinnostuneille .

”Mietimme nyt kiihdytetyssä tahdissa, miten tilanne voidaan ratkaista, sillä meillä, kuten ei muillakaan ole näkymää siihen, millainen tilanne kesällä on. Investointipäätöksiä jonkun yhden idean eteenpäinviemiseksi ei ole vielä tehty.”

Aikatauluihinkaan asuntomessuorganisaatiossa ei haluta ottaa kantaa. Asuntomessut voi aloittaa esimerkiksi messujen virtuaalikierrokset jo ennen heinäkuutakin, jos se niin päättää.

”Me otamme tämän haasteena vastaan. Tilanne on meille erittäin relevantti, sillä nythän ihmiset ovat kodeissaan ja meillä on mahdollisuus tarjota näkymiä hyvään asumiseen. Tämä on meille suuri näytön paikka.”

Tapion mukaan asuntomessut on ollut edelläkävijä fiksujen asumisen ratkaisujen synnyttäjänä jo 50 vuotta. Myös se, miten messuja pääsee kokemaan seuraa aikaansa, ja digitaalisuuden mahdollisuudet ovat suuret tässä yhteydessä.

Lipunmyynti messuille on auki normaalisti koko ajan. Mikäli viranomaiset ohjeistavat peruuttamaan yleisötapahtumat heinä-elokuussa, lipunostaneille maksetaan ostettujen pääsylippujen hinta takaisin.