Consti odottaa parantavansa tulostaan epävarmoilla korjausmarkkinoilla

”Koronaviruspandemian hillitsemiseksi tehdyt toimenpiteet eivät vaikuttaneet markkinaympäristöömme merkittävästi ensimmäisen vuosineljänneksen aikana”, hän sanoo osavuosikatsauksessa. Uusien tilausten määrä kuitenkin laski 73,5 miljoonasta 62,1 miljoonaan euroon.

Constin tammi-helmikuun 2020 liiketulos oli voitollinen ja parani edellisvuoteen verrattuna. Liiketulos oli kuitenkin vain niukasti, 0,5 miljoonaa euroa plussalla, kun se vuosi sitten oli lähes saman verran miinuksella.

Kaikki toimialat tekivät voitollisen tuloksen katsauskaudella. ”Parantuneen kannattavuuden sekä vapautuneen käyttöpääoman ansiosta myös katsauskauden rahavirtamme parani merkittävästi edellisvuoteen nähden”, Esa Korkeela kommentoi.

”Liiketoimintaympäristömme epävarmuus on kasvanut koronaviruspandemian seurauksena, mutta vaikutus yhtiöön on ollut toistaiseksi rajallinen. Katsauskauden jälkeen olemme neuvotelleet aktiivisesti ja päässeet sopimuksiin uusista, kuluvana vuonna toteutettavista korjaushankkeista. Toisaalta joitakin neuvotteluvaiheessa olleita projekteja on peruttu ja muutamien sopimusvaiheessa olleiden hankkeiden aloituksia on siirretty eteenpäin.”

Koronaviruspandemian merkittävimmät lyhyen aikavälin epävarmuudet liittyvät Constilla yhtäältä käynnissä olevan työkannan toteutusedellytyksiin sekä toisaalta lyhyen aikavälin kysyntänäkymiin.

”Työkantamme toteutuksen epävarmuudet liittyvät henkilöstön saatavuuteen, mahdollisiin sairaustapauksiin, materiaalien saatavuuteen sekä viranomaismääräyksiin.”

Pidemmällä aikavälillä korjausrakentamisen kysyntänäkymiin vaikuttaa Korkeelan mukaan koronaviruspandemian ja sen hillitsemiseksi tehtävien toimenpiteiden kesto sekä yleisen taloustilanteen toipumisen vauhti.

Tulosodotukset ennallaan

Muutaman ongelmaprojektit eivät enää viime vuoden tapaan paina Constin liikevoittoa ja yhtiön viime vuonna käynnistämä käänneohjelma on laskenut kiinteitä kuluja

Consti pitää ohjeistuksena ennallaan eli yhtiö odottaa, että koko vuoden 2020 liiketulos paranee vuoteen 2019 verrattuna.

”Ohjeistuksen toteutuminen edellyttää kuitenkin, että työmaamme pysyvät käynnissä jatkossakin ja pääsemme edistämään tilauskannassamme olevia hankkeita suunnitellusti loppuvuoden aikana.”

Korjausrakentamisen toimintaympäristö heikentynyt

Constin arvion mukaan lyhyen aikavälin kysyntänäkymät ovat heikentyneet nopeimmin asuintalojen korjausmarkkinassa. Taloyhtiökorjausten kasvuajurit ovat ennallaan, mutta joidenkin taloyhtiöiden päätöksenteko on lykkääntynyt, minkä lisäksi valtioneuvoston toteuttamat rajoitukset koronaviruspandemian hillitsemiseksi vaikuttavat joidenkin asuinrakennusten korjaushankkeiden toteutukseen.

Kiinteistöliiton kevään 2020 korjausrakentamisbarometrin mukaan koronakriisi tulee vähentämään taloyhtiöiden korjausrakentamista. Barometriin vastanneista 33 prosenttia arvioi taloyhtiönsä korjausrakentamisen supistuvan kuluvana vuonna, kun taas 27 prosenttia odottaa korjaamisen kasvavan yhtiössään viime vuoteen verrattuna. Kuitenkin edelleen 76 prosenttia vastaajista arvioi, että vireillä olevat korjaukset toteutuvat vuoden 2020 aikana.