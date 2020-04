Koronakriisin vaikutukset näkyvät ensimmäisen vuosineljänneksen myynti- ja kävijäluvuissa kuitenkin vain osin. Helmikuun päättyessä muutosluvut olivat vielä positiivisia.

Maaliskuussa koronakriisi hiljensi kauppakeskukset ja kokonaismyynti putosi yli 20 prosenttia vuoden 2019 maaliskuuhun verrattuna. Koronaeristysten ensimmäiset vaiheet alkoivat toden teolla maaliskuun puolessa välissä.

Kauppakeskusten kävijämäärä laski koko neljänneksellä runsaat yhdeksän prosenttia viime vuoteen verrattuna.

Maaliskuun toiseksi viimeisellä viikolla kävijöitä oli lähes 50 prosenttia, ja viimeisellä viikolla melkein 60 prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2019.

Indeksin seuraamista toimialoista ensimmäisen neljänneksen myynti putosi eniten muodin ja asusteiden, vapaa-ajan tuotteiden sekä kahviloiden ja ravintoloiden toimialoilla.

Kahviloiden ja ravintoloiden myynti kehittyi suotuisasti vielä kahden ensimmäisen kuukauden aikana, mutta maaliskuun romahdus veti koko vuosineljänneksen muutosluvun yli kymmenen prosenttia pakkaselle.

Muodin ja asusteiden sekä vapaa-ajan tuotteiden myynti puolestaan laski jo tammikuussa selkeästi viime vuoteen verrattuna, ja maaliskuun romahdus veti koko neljänneksen muutosluvun vielä kahviloita ja ravintoloita synkemmäksi.

Päivittäistavara- ja tavaratalokaupan sekä kauneuden ja terveyden tuotteiden toimialoilla kriisi ei näy yhtä selkeästi, joissa koko vuosineljänneksen myynti oli vain hienoisesti viime vuotta matalampaa.

Myynti- ja kävijämäärien kehityksessä ei ollut merkittäviä alueellisia eroja.

”Lupaavasti alkaneen vuoden katkaisi maaliskuussa Suomeenkin iskenyt koronaviruspandemia, jonka vaikutukset ensimmäiseen vuosineljännekseen rajoittuivat kuitenkin maaliskuun jälkimmäiselle puoliskolle. Kriisin vaikutukset tulevatkin näkymään selvemmin vasta toisen vuosineljänneksen ja loppuvuoden luvuissa”, Cityconin kauppakeskustoiminnoista vastaava johtaja Sanna Yliniemi kertoo Kauppakeskusyhdistyksen tiedotteessa.

Esimerkiksi Cityconin keskuksissa vähiten pandemian vaikutuksista kauppakeskusten toimintaan kärsivät päivittäistavarakaupat, apteekit ja terveydenhuollon palvelut, joita sen kauppakeskuksissa on suhteessa paljon.

”Tavoitteenamme on tukea vuokralaistemme liiketoimintaa sekä ympäröiviä yhteisöjä myös kriisin jälkeen, ja työskentelemme yhteistyössä vuokralaisten ja muiden sidosryhmiemme kanssa löytääksemme ratkaisut eri haasteisiin ja pienentääksemme kriisin vaikutuksia”, Yliniemi jatkaa.

Tulokset perustuvat Suomen Kauppakeskusyhdistyksen myynti- ja kävijäindeksiin, johon tiedot on kerännyt KTI Kiinteistötieto. Myynti- ja kävijätietoja on seurattu vuodesta 2011 lähtien. Uusimmassa päivityksessä on mukana 40 kauppakeskusta.