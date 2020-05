Maria-Elena Ehrnrooth RKL:n toimitusjohtajaksi – ”Toiminnan on puhuteltava myös aktiivi-ikäisiä”

Valtiotieteen maisteri, LKV Maria-Elena Ehrnrooth , 45, on nimitetty Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n (RKL) uudeksi toimitusjohtajaksi. Uuteen toimeen Ehrnrooth siirtyy elokuun alussa Kiinteistövälitysalan Keskusliiton toimitusjohtajan tehtävästä.

”Olen otettu, että 115-vuotias kunniakas järjestö osoitti luottamusta. Tämä on minulle uusi näkökulma kiinteistö- ja rakennusalan kenttään. Odotan innolla rakennusmestarien työhön tutustumista myös käytännön tasolla”, Ehrnrooth sanoo tiedotteessa.

RKL:n mukaan Ehrnrooth on nykyisen työnsä kautta jo tuttu kiinteistö- ja rakennusalan rinnakkaisjärjestöille, ja hän on mukana muun muassa Kira-johtoryhmässä.

”Perinteillä on arvonsa, ja RKL on kunniakas esimerkki suomalaisesta ammattiosaamisesta. Järjestökenttä on kuitenkin muutoksessa, ja toiminnan on puhuteltava myös aktiivi-ikäisiä, joiden vapaa-ajasta käydään kovaa kilpailua.”

RKL:n hallituksen puheenjohtaja Ari Autio on iloinen alkavasta yhteistyöstä.

”Ajat muuttuvat ja järjestön täytyy vastata ajan tuomiin muutoksiin sekä haasteisiin. Ehrnrooth on taitava verkostoituja ja hänellä on innostava ote asioiden kehittämiseen ja uudistamiseen. Uudesta toimitusjohtajasta järjestömme saa loistavan muutoksentekijän”, Autio sanoo.

Rakennusmestarit ja –insinöörit AMK RKL ry on ammatillisten jäsenyhdistystensä valtakunnallinen palvelujärjestö. Liittoon kuuluu lähes 10 000 rakennustuotannon asiantuntijaa.

RKL kertoi helmikuussa, että edellinen toimitusjohtaja Hannu Järveläinen jättää järjestön kevään aikana.

RKL tiedotti tuolloin, että vuoden alussa aloitettujen keskustelujen pohjalta Järveläinen ja Autio olivat yhdessä päätyneet toimitusjohtajasuhteen päättämiseen.