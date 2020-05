Tays Psykiatrian uudisrakennuksen urakoitsijat on valittu

Tays Psykiatrian rakennushankkeen pääurakoitsijaksi on valittu kilpailutuksen perusteella Työyhteenliittymä TYL-T. Sen muodostavat Aki Hyrkkönen oy ja Alasen Rakennus oy. Myös rakentamisen alaurakoitsijat on valittu. Putkiurakoitsijaksi on valittu Tammelan Talotekniikka oy, ilmanvaihtourakoitsijaksi MHS-Asennus oy, sähköurakoitsijaksi Tammelan Talotekniikka oy ja sprinkleriurakoitsijaksi Twinputki oy.

Rakentaminen Kaupin alueelle Tays Keskussairaalan yhteyteen käynnistyy kesällä 2020. Rakennuksen on tarkoitus valmistua syksyllä 2023.

Tays Psykiatriaan eli rakennettavaan T-rakennukseen sijoittuvat muun muassa aikuispsykiatrian osastot, poliklinikat, monitoimitiloja, henkilökunnan työtilat sekä pysäköintitilaa. Sairaansijoja on yhteensä 184, joista suurin osa yhden hengen huoneita. Rakennuksen kokonaispinta-ala tulee olemaan 29000 neliömetriä.

Rakennus sijoittuu Tays Keskussairaalan alueelle, potilashotellin taakse. Rakentamisen tieltä puretaan Z-rakennukset, jotka on osittain jo poistettu käytöstä.

Nykyinen psykiatrian rakennus Nokian Pitkäniemessä on palvellut yli sata vuotta, ja myös uusi rakennus tulee olemaan pitkävaikutteinen investointi. Hanke rahoitetaan pääosin pitkäaikaisilla lainoilla, joiden kustannukset ovat nyt alkuperäistä arviota alhaisemmat. Rakennushankkeen työllisyysvaikutukset ovat arviolta yli tuhat henkilötyövuotta, joten sillä on merkittävä vaikutus Pirkanmaan työllisyyteen.

Psykiatrisella hoidolla on kova tarve uusiin tiloihin ja perusteet uudisrakentamiselle ovat vahvat. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia on huomauttanut lausunnossaan Tays Pitkäniemen nykyisten tilojen puutteista. Myös aluehallintovirasto on kiinnittänyt huomiota nykyisten tilojen toimimattomuuteen. Lisäksi nykyinen päivystysasetus edellyttää, että psykiatrian pitää olla somaattisen hoidon läheisyydessä. Uudet tilaratkaisut mahdollistavat paremman potilasturvallisuuden sekä työn järjestämisen entistä tehokkaammin.