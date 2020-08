Betonijulkisivujen arkkitehtuuri elää nyt luovan vapauden aikaa

Kauppakeskus Ainoan julkisivut ovat keveän kolmiulotteiset, Verkkosaaren Portuksen julkisivussa on muottitekniikalla aikaansaatua graafista taidetta, Amos Rexissä julkisivuna on kaarevaksi valettu betonikatto, Pukinmäen asuinkerrostalon väritys on kirjavaa terrakottaa ja Kalasataman asuinkerrostalossa betonin tuttuun harmauteen on saatu uutta ilmettä. Betoni on tänään moni-ilmeinen materiaali.