Caverionille allekirjoitti hallintorakennusten turvallisuusprojektin Norjassa

Caverion toimittaa, asentaa ja ylläpitää tiettyjä turvallisuusratkaisuja Norjan hallituksen rakennuksille Oslossa aiemman sopimuksen lisäksi.

G.S.S.O. on solminut puitesopimuksen myös kolmen muun toimittajan kanssa.

”Olemme iloisia voidessamme laajentaa yhteistyötämme pitkäaikaisen asiakkaamme G.S.S.O:n kanssa”, johtaja Knut Gaaserud Caverion Norjasta kertoo.

”Caverion turvaa Norjan hallituksen rakennukset ja tuottaa näin lisäarvoa pitkäaikaisilla kestävillä turvallisuusratkaisuillaan, jotka on räätälöity asiakkaan tarpeisiin koko elinkaaren ajaksi”, hän jatkaa.

Norjan turvallisuus- ja palveluorganisaatiolla (Norwegian Government Security and Service Organisation G.S.S.O) on noin 700 työntekijää Oslossa. G.S.S.O:n päätarkoitus on tarjota synergioita ministeriöille kustannustehokkailla ja luotettavilla keskitetyillä palveluilla.