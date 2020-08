Uusi toimitusjohtaja: RKL:n verkosto voisi toimia mestarien hiljaisen tiedon välittäjänä – ”Ammatillinen lisäarvo voisi syntyä juuri tästä”

Ehrnroothilla ei muutenkaan ole rakentamistaustaa, vaan hän pitää ydinosaamisenaan yhteiskunnallisia suhteita, viestintää, strategista johtamista ja järjestöosaamista.

”Varmaankin haluttiin hieman erilaista näkemystä. Uskon siihen, että erilaiset ihmiset ja taustat tuovat synergiaa ja uudenlaista ajattelua”, Ehrnrooth arvioi nimityksensä taustoja.

Viimeksi Ehrnrooth toimi Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto KVKL:n toimitusjohtajana. Silloin hän suoritti kiinteistönvälittäjien LKV-tutkinnon. Vastaavalla tavalla hän aikoo nytkin panostaa alaan perehtymiseen.

Maria-Elena Ehrnrooth 45-vuotias, syntynyt Raumalla

Valtiotieteiden maisteri, Åbo Akademi; LKV

Toimitusjohtaja, RKL, 8/2020–

Toimitusjohtaja, KVKL, 2018–2020

Vaikuttajaviestinnän johtaja ja konsultti, Kaiku Helsinki, 2012–2018

Sivutoiminen yrittäjä, Lehmänkauppa, 2009–2012

Konservatiiviryhmän pääsihteeri, Pohjoismaiden neuvosto, 2010–2012

Kansainvälisten asioiden sihteeri, Kansallinen Kokoomus, 2007–2009

Kehityspäällikkö, Esmerk, 2004–2007

Naimisissa, uusperheessä kaksi aikuista ja kaksi kouluikäistä lasta

Harrastaa maalausta ja piirtämistä, kieliä ja kirjallisuutta, järjestötyötä, kuntoilua

”Menen ’työmaaharjoitteluun’ seuraamaan mestarien työtä montulle. Olen myös pyytänyt päästä opiskelemaan avoimeen ammattikorkeakouluun talonrakentamisen perusteita ihan jo senkin takia, että katson vähän ammattikorkeakoulumaailmaa. Työmaavisiititkin antavat sitten vähän enemmän.”

Miten jäsenkato taklataan?

Radikaaleja muutoksia ei ole heti luvassa pitkän historian omaavan järjestön toimintaan.

”Muutos voi olla hyvästä, tai se voi olla katastrofi. En hirveästi hötkyilisi 115-vuotiaan järjestön kanssa. Tämä on kuitenkin jäsenyhdistysten liitto, ja kaikessa vaikuttaa jäsendemokratia. Ei muutoksia voida vain sanella ylhäältä. Muutoksen pitää olla juurrutettu jäsenistöön ja jäsenistön toiveiden mukaisesti”, Ehrnrooth sanoo.

RKL:n jäsenmäärä on ollut laskussa jo pidempään. Luonnollisesti tämän kehityksen ei haluttaisi jatkuvan, mutta uusi toimitusjohtaja kokee tilanteen vaikeana, koska kilpailu ihmisten vapaa-ajasta on niin kovaa.

Hänen mukaansa seniorit ovat hyvin mukana järjestön toiminnassa ja myöskään opiskelijoiden tavoittaminen ei ole ongelma, koska heillä on aikaa ja he myös viihtyvät hyvin iltariennoissa. Sen sijaan on vaikeaa tavoittaa 30–40-vuotiaita perheellisiä, koska heidän pitää neuvotella vapaa-ajan menoistaan perheen kanssa. Ehrnrooth onkin sitä mieltä, että järjestön toiminta voisi olla nykyistä enemmän koko perheen asia.

”Meidän pitää ottaa huomioon, että tämä on vapaa-ajalla tapahtuvaa toimintaa. Jos se kilpailee nuorten perheiden kanssa ajasta, niin mehän häviämme tämän pelin. Nykyisin aktiivi-iässä olevat isät ja äidit haluavat olla jälkikasvunsa kanssa.”

On syytä miettiä myös sitä, vastaavatko esimerkiksi tarjolla olevat liikuntalajit nykyisiä toiveita.

”Pitää kuunnella herkällä korvalla sitä, mitä jäsenistö kaipaa ja millaista toimintaa tehdään. Sitä ei täällä Pasilassa työpöydän ääressä kukaan keksi. Sen täytyy tulla kentältä.”

”Toisaalta kevään etäily toi esiin sen inhimillisen tarpeen, joka meillä on, eli haluamme tuntea olevamme osa jotain yhteisöä, osa jotain merkityksellistä.”

Tärkeää järjestölle on myös näkyä ja vaikuttaa ulospäin.

”Se ei riitä, että annetaan yksi julkilausuma vuodessa, vaan on ihan välttämätöntä osallistua aktiivisesti lainsäädäntötyöhön ja alan sääntelyyn hyvin varhaisessa vaiheessa ja tehdä aktiivista sidosryhmäyhteistyötä. On tärkeää, että työmaajohdon näkökulma tulee huomioiduksi ja kuulluksi”, Ehrnrooth painottaa.

Tässä työssä on myös syytä pyrkiä yhteistyöhön muiden järjestöjen kanssa ”hartioiden leventämiseksi”.

Hiljaisen tiedon välittäjä

Ehrnrooth korostaa myös järjestön tuottamaa ammatillista lisäarvoa. Hänen mukaansa jäsenkoulutuksille on kova kysyntä.

Hän hellii myös ajatusta ”mestari–kisälli-tyyppisestä” toiminnasta, jossa epävirallinen hiljainen tieto välittyisi kokeneemmalta mestaripolvelta nuorille vastavalmistuneille tai vain vähän aikaa työelämässä olleille.

”Vasta viime vuosina Suomessa ovat alkaneet yleistyä johtajien mentoroinnit. Siinäkin toimenkuvassa on ymmärretty vertaistuen merkitys. En näe, miksi työmaajohtajat olisivat yhtään toisenlaisessa asemassa”, Ehrnrooth sanoo.

Toimitusjohtaja uskoo, että RKL:n verkosto voisi toimia tämän hiljaisen tiedon välittäjänä.

”Ammatillinen lisäarvo voisi syntyä juuri tästä. Se epävirallinen hiljainen tieto ja se verkosto, joka voi auttaa käytännön asioissa, lisää oikeasti omaa ammattiosaamista. Varmasti yrityskulttuurien välillä ja työmaakohtaisestikin on isot erot siinä, minkälaista tukea kokeneemmilta nuoremmat mestarit saavat.”

Rakennusalalla on myös paljon kaukana omasta kotipaikkakunnastaan työskenteleviä. Tällaisille henkilöille RKL tarjoaa vieraalla paikkakunnalla tutun yhteisön sekä vertaistukea että mahdollisia vapaa-ajan rientoja ajatellen.