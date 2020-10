Etätyö etäännyttää työkavereista ja työnantajasta, mutta lisää tehokkuutta ja säästää ympäristöä

A-Insinööreissä on harjoiteltu nyt puoli vuotta etätyötä. Valtaosa on ollut hyvin tyytyväisiä kotityön rauhaan ja tehokkuuteen. Pieni joukko on kuitenkin palannut takaisin toimistolle kyllästyttyään huonoon työergonomiaan ja työkavereiden katoamiseen virtuaalimaailmaan.