Toasin historian suurin uudisrakennushanke toteutetaan puusta – hiilijalanjälki ratkaisi

Maanantaina 19. lokakuuta Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi Hippostalon asemakaavan käyttötarkoituksen muutoksen ja rakennusoikeuden lisäämisen. Tämän jälkeen Toasin hallitus hyväksyi tiistaina 20. lokakuuta Toas Hippoksen allianssin johtoryhmän esityksen toteutussuunnitelmavaiheen käynnistämisestä hankesuunnitelman mukaisesti puurakenteisena.

Kyseessä on peräti 35050 neliön kortteli, joka sisältää niin asuintiloja, liike-, toimisto-, palvelu- ja yhteistiloja kuin päiväkodin. Tavoitteena on purkaa nykyinen tontilla sijaitseva valtion virastotalo ensi vuonna. Rakentamisen arvioidaan alkavan loppuvuodesta 2021. Toas Hippoksen viimeinen vaihe valmistuu arviolta vuoden 2025 aikana.

Toas Hippoksen kehittäminen starttasi jo vuonna 2016 ja allianssimallilla hankesuunnittelu käynnistyi vuosi sitten. Tavoitteena oli heti alussa kestävän kehityksen mukainen rakentaminen, joten kohteen rakentamisen ja käytön aikainen hiilijalanjälki tutkittiin tarkkaan.

Eri runkomateriaalien hiilijalanjälkiä vertailtiinkin kevään 2020 aikana betonielementtien, esivalmistettujen massiivipuuelementtien ja puurankarakentamisen välillä. Parhaaksi osoittautui CLT-tilaelementti kokonaistaloudellisena ratkaisuna pienimmällä hiilijalanjäljellään. 50 vuoden elinkaaren aikana sen hiilijalanjälki on Toasin mukaan vähintään 8 prosenttia pienempi verrattuna betonirakenteiseen. Rakentamisvaiheen hiilijalanjälkeä arvioitaessa ero oli vielä merkittävämpi, noin 35 prosenttia.

”Kestävä rakentaminen on meille tärkeää, teemmehän koteja nykyisille ja tulevaisuuden opiskelijoille. Haluamme osoittaa, että pieni hiilijalanjälki on mahdollista myös silloin, kun tavoitteena on kohtuuhintainen opiskelija-asuminen. Matkan varrella tämä tulee vaatimaan meiltä uusia innovaatioita ja totuttujen toimintatapojen haastamista rakentamisen aikana. Mutta siihen me pyrimme, vaikka emme täydennysrakentamisen kannustimia saakaan kaupungin suunnalta tähän hankkeeseen”, Toasin toimitusjohtaja Kirsi Koski sanoo tiedotteessa.

Noin 70 prosenttia opiskelijakylän rakennuksista tulee olemaan puurakenteista. Asuinkerrokset ensimmäistä kerrosta lukuun ottamatta toteutetaan CLT-moduuleilla. Autohalli, kellari ja 1. kerros sekä myös toisessa kerroksessa sijaitsevat liike- ja toimistotilat toteutetaan betonirakenteisina.

Toas Hippoksen allianssiin kuuluvat Hartela Länsi-Suomi, arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen, Granlund Tampere, A-Insinöörit Rakennuttaminen ja A-Insinöörit Suunnittelu.