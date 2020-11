Turkulainen uusi rakennusliike Aura Rakennus lupaa kolme vuoden takuun

Aura Rakennus rakentaa Turkuun yli 300 asuntoa seuraavan kahden vuoden aikana. Näiden investointiarvo on noin 60 miljoonaa euroa ja ne tuovat töitä yli 800 henkilötyövuotta.

Viimeisin hankesopimus on solmittu kiinteistökehittäjä ja -sijoittaja NREP:n kanssa, jolle Aura Rakennus rakentaa Ruissalontielle kolme kerrostaloa, joihin tulee 208 asuntoa. Vuokrakäyttöön tarkoitetut asunnot ovat kooltaan yksiöstä kolmioon. Asuntojen arvioitu valmistumisaika on vuoden 2023 keväällä.

Toimitusjohtaja Mikko Kilpi iloitsee yhtiön tiedotteessa sitä, että NREP:n kaltainen kansainvälinen kiinteistösijoittaja luottaa paikalliseen rakennusliikkeeseen.

”Olemme ostaneet tontin, aloittaneet suunnitteluprosessin ja saaneet sijoittajat kiinnostumaan.”

Vanhalle teollisuusalueelle Turun Citybussin entiselle varikolle rakennettavissa taloissa otetaan huomioon ympäristövaikutusten minimointi. Rakennuksille haetaan LEED Gold -sertifikaattia.

Asuntotuotannossa ympäristöluokitusten käyttö ei Suomessa ole vielä niin yleistä kuin toimistotilojen kohdalla. Pohjoismaista Joutsenmerkkiä käyttää kuitenkin muun muassa NCC ja JM ja kotimaista RTS-ympäristöluokitusta Skanska.

”Sertifikaatit auttavat yhtenäistämään rakentamisen kriteerejä ja ohjaavat alaa kestävämpään suuntaan. Uskomme, että sertifiointien merkitys tulee asuntotuotannossa lisääntymään”, NREP:n osakas Petri Valkama kommentoi.

Aura Rakennus kilpailee vastuuajalla

Vuonna 2018 perustettu Aura Rakennus on alan kokeneiden konkareiden perustama yritys. Yhtiön hallituksen muodostavat Kimmo Kotro, Petri Hyttinen, Santtu Saukkonen ja Osmo Wihanto.

Viime vuonna toimitusjohtajana aloittanut rakennusinsinööri Mikko Kilpi oli vuodesta 2015 käynnistämässä Pohjola Rakennuksen Turun toimipistettä. Sitä ennen hän toimi Hartelan aluejohtajana.

Yrittäjyys vei kuitenkin pitkän palkkajohtajuuden jälkeen mennessään.

Aura Rakennuksen ohjenuora on vastuullisuus. Se alkaa jo suunnittelupöydällä ”Käytämme hyviksi havaittuja ratkaisuja ja testattuja materiaaleja”, Kilpi sanoo.

Sijoittajille tarjotaan mahdollisimman valmis paketti ostettavaksi.

Aura Rakennuksen erottaa monista muista uudisrakennuksille luvattu kolmen vuoden takuu. Rakennusalan yleisissä sopimusehdoissa takuuaika on rajattu kahteen vuoteen (törkeissä tapauksissa 10 vuoteen) eikä alalla ole ollut tapana kilpailla sopimusehdoista poikkeavilla vastuuajoilla. Tosin allianssihankkeissa vastuuaika on jo kolme vuotta ja muutamat yritykset, kuten Caverion ja Hausia ovat markkinoineet tietyin ehdoin vielä pidempiä takuuaikoja.

”Tämä lupaus pakottaa myös meidät kehittämään jatkuvasti omaa toimintaamme, jotta takuu pitää. Uskon, että muut toimijat seuraavat perässä ja pidentävät takuuaikojaan”, Kilpi sanoo.

Uuteen maankäyttö- ja rakennuslakiin on kaavailtu viiden vuoden vastuuaikaa, mutta se ei näytä menevän läpi soraäänittä. Yhtä vähän rakennusteollisuudella on ollut halua lähtetä uusimaan YSE 98:a, sillä se voisi merkitä sitä, että kilpailuvirasto puuttuisi sen kilpailua rajoittaviin ehtoihin, jollainen takuuaikarajoituskin on. Tuo innottomuus on yksi syy siihen, miksi ympäristöministeriö haluaa lisätä vastuuta rakennuslain uudistuksen kautta.

Korona ei näy asuntorakentamisessa

”Rakentamisessa menee edelleen lujaa. Tällä hetkellä ostoaikeita on poikkeuksellisen paljon. Se näkyy meillä positiivisena kehityksenä”, Kilpi sanoo.

Yrityksen tavoitteena on olla yksi merkittävimmistä rakentajista Turun seuduilla vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteena on laajentua myös muihin kasvukeskuksiin.

Kasvutavoitteet ovat kovat, sillä viime vuonna liikevaihto oli 1,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,2 prosenttia.