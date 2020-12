Hallitus on edistänyt puurakentamista vuodesta 1994 – tuloksia alkaa vihdoin näkyä

Puurakentaminen kasvussa tänäkin vuonna – asuinkerrostalojen lisäksi puu taipuu myös hotelleiksi ja toimistotaloiksi

Suomessa puukerrostalohankkeiden määrä on jälleen kasvanut viime vuodesta, kertoo ympäristöministeriön tilaama selvitys. Viime vuonna suunnitteilla oli 7 500 uutta puukerrostaloasuntoa. Nyt niiden määrä on noussut 8 300:aan. Puukerrostalohankkeet keskittyvät pääkaupunkiseudulle ja Pirkanmaalle.

Suomeen on rakenteilla tai suunnitteilla yhteensä 73 puukerrostalohanketta, eli yksittäisiä puukerrostaloja, puukerrostalokortteleita tai suuren mittakaavan puurakenteisia julkisia rakennuksia. Viime vuonna hankkeita oli 63, ja vuonna 2018 niitä oli 51.

Lukuun on huomioitu vähintään kolmikerroksiset puukerrostalohankkeet. Hankkeista 24 toteutuu varmasti. Edellisenä vuonna varmoja hankkeita oli 18. Todennäköisiä hankkeita on tänä vuonna 36 ja mahdollisia 12 kappaletta. Mahdollisia hankkeita ovat kaavavaiheessa olevat laajat hankkeet, joissa ei ole vielä puurakentamiseen sitoutunutta rakennuttajaa tai rakentajaa.

Varmojen ja todennäköisten hankkeiden toteutuminen tarkoittaisi, että Suomeen on tulossa lähivuosina noin 8300 uutta puukerrostaloasuntoa. Vuoden 2018 selvityksessä vastaava luku oli 6000.

“Erityisesti kasvukeskukset näyttävät heränneen puun käytön lisäämiseen rakentamisessa: peräti puolet hankkeista löytyy Uudeltamaalta. Lisäksi tärkeä muutos on varmojen hankkeiden lukumäärän kasvu verrattuna aiempiin vuosiin. Koronan vaikutuksia puurakentamiseen voi tässä vaiheessa vasta arvailla. Teollisen puurakentamisen hyvä puoli on, että teollisessa rakennustoiminnassa työturvallisuuden turvaaminen on hieman helpompaa kuin työmaalla”, puurakentamisen ohjelman ohjelmapäällikkö Petri Heino arvioi.

15 maakuntaan suunnitteilla puukerrostaloja

Hankkeista 64 prosenttia keskittyy pääkaupunkiseudulle ja Pirkanmaalle, mutta hankkeita on suunnitteilla myös tasaisesti ympäri Suomea. Vuonna 2019 hankkeita oli suunnitteilla 13 maakuntaan. Viime vuodesta poiketen puukerrostaloja kaavaillaan nyt myös Kanta-Hämeeseen ja Kainuuseen. Vain Lappiin, Etelä-Karjalaan, Päijät-Hämeeseen tai Ahvenanmaalle ei ole tällä hetkellä suunnitteilla yli kolmikerroksisia puukerrostalohankkeita.

”Hankkeissa tulee esiin puun monipuolisuus rakennusmateriaalina: puusta on helppo toteuttaa arkkitehtonisesti näyttäviä rakennuksia ja se taipuu todella moneen. Esimeriksi Katajanokan massiivipuinen hotelli- ja toimistokohde on tästä hieno esimerkki”, Heino sanoo.

Kaupungeista eniten puurakentamista kaavaillaan Tampereelle, kuten myös vuonna 2019. Tampereella puurakentaminen keskittyy asuinkerrostaloihin, joita nousee muun muassa Kauppiin sekä Hervantajärven alueelle. Kahdestatoista Tampereelle kaavaillusta hankkeesta varmoja tai todennäköisiä on yksitoista.

Pääkaupunkiseudulle ollaan rakentamassa niin puisia toimistorakennuksia kuin asuintalojakin. Helsingissä Jätkäsaaren osittain valmistuneen Wood Cityn puukorttelin rakentaminen jatkuu: alueelle nousee Supercellin toimistotalo sekä vielä suunnitteluvaiheessa oleva hotelli. Wood Cityn korttelin on määrä valmistua kokonaisuudessaan vuoteen 2021 mennessä. Niin ikään Katajanokalla toteutetaan suuri puinen toimisto- ja hotellihanke. Keilaniemeen aiotaan rakentaa persoonallisesti muotoiltu 11-kerroksinen toimistotalo, jolle on tulossa viherkatto ja katolle myös aurinkopaneeleja.

Puisia kerrostaloja rakennetaan Kuninkaantammeen noin 675 asukkaalle, ja Vihdin Pajuniittyyn on suunnitteilla yli tuhat puukerrostaloasuntoa. Espoossa puukerrostaloasuntoja on nousemassa usealle eri alueelle lähes 600. Varmoja puukerrostaloja on tulossa myös Jyväskylään, Keravalle, Kirkkonummelle, Kuopioon, Sipooseen, Turkuun, Uuteenkaupunkiin sekä Vaasaan.

Suomalainen puukerrostalohankekanta on koottu ensimmäisen kerran vuonna 2012. Hankekantaa on päivitetty vuosina 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 ja 2020. Hankekannan tilaajana toimi tänä vuonna ympäristöministeriö. Hankekannan on koonnut oululainen arkkitehti Janne Tolppanen.

Tiedot perustuvat kuntien julkisiin tietoihin. Tietojen ajantasaisuus on varmistettu kunnilta.

Puukerrostalohankkeet on jaettu selvityksessä kolmeen eri luokkaan toteutumispotentiaalin mukaan: varmat, todennäköiset ja mahdolliset. Luokitus kuvastaa alueiden ja kohteiden toteutumistodennäköisyyttä puurakenteisena. Hankekantaan on kerätty kaikki vähintään kolmikerroksiset puukerrostalohankkeet sekä kaikki merkittävät suuren mittakaavan puurakenteiset julkiset rakennukset Suomessa. Hankekannassa ei esitetä jo toteutuneita kohteita.

Puukerrostalojen aloitukset hurjassa kasvussa

Puuteollisuus ry:n mukaan tämän vuoden kolmannella vuosineljänneksellä puukerrostaloaloitukset kasvoivat peräti 84 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna, vastaavasti lupamäärässä tapahtui 92 prosentin kasvu. Heinä-syyskuussa aloitusmäärä oli suurin tähän mennessä.

Aloituksissa puukerrostalojen markkinaosuus nousi heinä-syyskuussa 6,5 prosenttiin. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen lukuihin sekä Foreconin arvioihin.

Hitaan alkuvuoden takia Forecon arvioi kuitenkin puun markkinaosuuden kerrostaloissa koko vuoden osalta jäävän edellisvuosien tasolle noin neljään prosenttiin. Pientaloaloitukset laskivat kolmannella kvartaalilla 17 prosenttia.

Ministeriö on edistänyt puurakentamista kolme vuosikymmentä

Vuonna 1994 rakennusneuvos Eero Väänänen jätti ministeri Mikko Pesälälle mietinnön puurakentamisen edistämisestä rakentamisessa. Pesälä sanoi valtioneuvoston ottavan sen pikaisesti käsittelyyn. Hän perusteli sitä Tekesin huomiolla puurakentamisen viennin tärkeydestä erityisesti Saksaan. VTT:n tutkimusjohtaja Erkki K. M. Leppävuori sanoi olevansa valmiis ottamaan laitokselleen puurakentamisen kehittämisvastuun. Samalla hän toivoi, että materiaalien välinen mutapaini loppuisi.

Tällä hän viittasi muun muassa Teknillisen korkeakoulun betonitekniikan professori Vesa Penttalan kirjoitukseen, josssa tämä arvioi puukerrostalojen unohtuvan yhtä nopeasti kuin 1990-luvun taitteen terästalojenkin. Penttalan mielestä väitteet puun ekologisuudesta eivät perustuneet tutkimustietoihin vaan pitkällä aikavälillä puu- ja betonitalon hiilidioksiditase on sama. ”Puun ekologinen imago rapistuu samaa tahtia kuin puun maalipinnoitteet, jotka on valmistettu pääosin fossiilisisa hiilivedyistä.”

Noista betoniteollisuuden vastaväitteistä jokainen hallitus on ottanut vuodesta 1994 lähtien asiakseen puurakentamisen edistämisen. Vuonna 2006 kiihtynyt ilmastonmuutoskeskustelu nosti ilmastonmuutoksen torjunnan puurakentamisen edistämisen tärkeimmäksi keppihevoseksi.

Vienti pysyi vielä yhtenä perusteluna, kun hirsirakennuksille annettiin poikkeus U-arvovaatimuksiin. Vientiargumentit loppuivat viimeistään siinä vaiheessa, kun Itävallasta alettiin Suomeen tuoda CLT-elementtejä, joilla pikavauhtia annettiin samat poikkeukset U-arvovaatimuksiin.

Puu palaa ja noki sulattaa jäätiköitä

Puurakentamisen palomääräykset on aina puhuttaneet rakentajia. Suomeen haluttiin jo 1990-luvulla samanalaisia puisia kerrostaloja kuin Yhdysvaltoihin ja Kanadaan, mutta ilman samanlaisia tiukkoja sprinklausvaatimuksia.

Jo vuonna 1994 vaadittiin palomääräyksiä uusittavaksi niin, että ne edistäisivät puurakentamista. Aiheesta käytiin kipakkaa keskustelua, sillä jopa Punkaharjulle rakennetun metsätietokeskus Luston ilme oli monen mielestä liian betoninen. Arkkitehti Rainer Mahlamäki muistutti, että puupinnoituksen osalta liikuttiin jo kyseenalaisella alueella, koska puu on paloarka materiaali. Toinen kohteen arkkitehdeista, Ilmari Lahdelma toivoi palomääräyksiin pikemminkin joustavuutta kuin löysentämistä.

”Puun järkevää käyttöä rajoittavat palomääräykset tulee muuttaa vastaamaan keskieurooppalaista käytäntöä, sillä tuskin suomalainen puu on Suomessa sen palavampaa kuin ulkomaillakaan”, kirjoitti arkkitehtiprofessori Unto Siikanen Tampereen teknillisestä korkeakoulusta.

Palomääräyksiä onkin muutettu tiuhaan tahtiin puuta suosivampaan suuntaan. Ensi vuoden alussa tulee voimaan viimeisin muutos, joka helpottaa puupintojen näkyviin jättämistä sisätiloissa. Tähän saakkahan puutalot ovat olleet käytännössä kipsilevypintaisia puurunkotaloja.

Muistutus puun paloherkkyydestä saatiin kuitenkin viimeksi heinäkuussa, kun parvekkeella palanut kynttilä sytytti palamaan senioritalon Jyväskylän Palokassa. Syynä oli puutteelliset palokatkot, joita Wood Citynkin rakentajana kunnostautunut SRV ei ollut tehnyt, koska niitä ei ollut suunnitelmissa. Onnettomuustutkinnan lopullista raporttia kohteesta odotetaan yhä.

Uusin keino puurakentamisen edistämisessä on se, että ministeriö asettaa kilpaileville materiaaleille kierrätysvelvoitteita. Puulle sitä ei aseteta, koska riittää, että se on uusiutuvaa. Se jää sanomatta, mitä tapahtuu mustalle noella, joka puuta lopulta poltettaessa vapautuu ilmakehään.