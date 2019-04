Rovaniemellä opiskelijaboksit pinottiin puumoduuleista – hinta tippui betonitalon tasolle

Clt:stä valmistettu tilaelementti on valmis opiskelija-asunto keittiötä ja WC:tä myöten. Rovaniemellä niitä on seitsemän päällekkäin.

Rakenteilla olevan opiskelija-asuntolan nimi on Kelo, mutta keloa se ei ole nähnytkään. Kaikki 103 opiskelijayksiötä on kasattu Kuhmossa tehdyistä clt-levyistä asuntomoduuleiksi, ja ne on nostettu seitsemänkerroksiseksi pinoksi betonista valetun alakerran päälle.

Ylimmän kerroksen nurkkahuoneesta on upeat näkymät niin kirkon suuntaan Harjulammelle kuin Kemijoen takana siintäville vaaroille, jossa niitä keloja saattaa vielä olla pystyssä.

Töitä tehdään vain käytävillä

Puukerrostalo on jo harjakorkeudessaan 27,5 metrissä. Työmaalla lappilainen ”tahtituotanto” yllättää: Lapin Mestarirakentajien työmaalla tapahtuu koko ajan. Sähkötöiden tahdittamisessa on tosin vielä hiomisen varaa, sillä alakerta on täynnä sähköjohtoja ja yläkerrosten käytävätkin ovat täynnä johtoja ja putkia odottamassa asentajia, jotka liittävät ne käytävillä huoneisiin ja rakentavat samalla tekniikkahormeja alakerrassa nikkaroiduista elementeistä.

Työmaan lievä sekavuus selittyy sillä, että tilaa työskentelyyn on vain talon käytävillä. Lukittuihin huoneisiin ei ole asiaa. Ne ovat tilaajan erillishankintoja. Niiden arvo on peräti 60 prosenttia koko hankkeesta.

Tilaelementtejä tarjosi lopulta vain yksi yritys, kuhmolainen Elementti Sampo, sillä Pyhännän Rakennustuote jätti yritysjärjestelynsä vuoksi tarjoamatta.

Domus Arctican (DAS) kiinteistöpäällikkö Tuomas Rautio sanoo, että kokonaisurakkana tilattuna rakennus olisi tullut aivan liian kalliiksi pilottikohteen riskivarausten vuoksi.

Rakennusliikkeet olivat tuosta palastelusta huolimatta varovaisia, ja tarjouksia tuli vain kolme. Valituksi tuli vuonna 1998 perustettu Lapin Mestarirakentajat, joka on viime vuosina kasvanut kovaa vauhtia yli seitsemän miljoonan euron liikevaihdon yritykseksi.

Kuhmolaisia tilaelementtejä

Elementti Sampo on koonnut asuntomoduulit clt:stä Kuhmon tehtaallaan ja ennen kuljetusta sisään ujutettiin vielä keittiö ja Parmarinen peltinen kypyhuone-elementti.

Tilaelementeistä valmistuu 103 asuntoa. Kelossa on käytetty neljää erilaista moduulia. 26 neliön ja 30,5 neliön huoneen lisäksi jokaisessa seitsemässä kerroksessa on yksi liikuntarajoitteisille tarkoitettu 32 neliön huone. Neljäs tilaelementti on porrashuone.

Samanlaisia tilaelementtejä on aiemmin käytetty muun muassa Jyväskylän opiskelija-asuntokohteessa. Siellä vierailleet rovaniemeläiset totesivat, että toiminnassa oli vielä opettelua ja työmaalle jäi paljon sisätöitä tehtäväksi. Nyt kaikki elementit olivat kunnossa ja vain joitakin kaappien ovienkahvoja tai ovia on pitänyt asentaa jälkikäteen.

Tilaelementissä clt-levyn paksuus on 80 millimetriä ja hissikuilussa 100 milliä. Taitavan rakennesuunnittelun ansiosta turhan paksuilta seinäpaksuuksilta on vältytty. Silti elementillä on painoa 12:sta 15,5 tonniin.

Painavien moduulien millintarkkaa asennusta

Rakennusliikkeen tehtäväksi on jäänyt asuntomoduulien nostot ja kiinnitys. Asennus oli vastaava mestari Juho Niemisen mukaan millintarkkaa puuhaa, sillä painavaa moduulia ei väännetä jälkikäteen rautakangella vaan liitoskohtien on osuttava kohdalleen.

Jokainen asuntomoduuli oli kuljetuksen ajaksi suojattu kosteudelta lasikuituvahvisteisella suojakankaalla. Suojamuoveista puristettu kasa pihalla kertoo hyvin, kuinka paljon rakentamisessa syntyy muoviroskaa.

Rakentamisen aikainen sääsuojaus hoidettiin vesikattoelementtien avulla. Ne nostettiin pois uusien tilaelementtien tieltä ja talo suljettiin työpäivän päätteeksi, kertoo Nieminen.

Kuivaketju10:n periaatteita kohteessa käytettiin hänen mukaansa soveltaen, mutta se oli heti selvää, että teltan sisällä noin korkeaa taloa ei voi koota.

Nostojen suunnittelussa piti ottaa tarkasti säätiedotukset huomioon, sillä jos tuuli ylitti 10 metriä sekunnissa, ei vesikattoelementtejä voinut nostaa ja jos pakkanen ylitti 23 astetta, ei nosturia voinut käyttää.

Säiden suhteen työmaalla oli Niemisen mukaan onnea. Suunnitelmissa oli tilaelementtitoimituksille tauko viikolla kolme. Silloin pakkasta oli 30 astetta.

Tavoitteena oli päästä kerros ja viikko tahtiin. Se tarkoitti 15 huone-elementin, porrashuone-elementin ja neljän käytäväelementin asentamista. Parhaana viikkona elementtejä asennettiin 24 kappaletta keskiarvon ollessa 18.

Puu ei tullut betonia kalliimmaksi

Yleensä on ajateltu, että puukerrostalo maksaa 10 prosenttia enemmän kuin betonitalo. Hintaa nostaa sprinklaus ja se, että puurakentamiseen ei ole harjaannuttu.

Puurakentamisen asiantuntijana kohteessa ollut Jouni Liimatainen JWoodista ja rakennuttajakonsultti Prodeco päätyivät suunnitteluvaiheen vertailulaskelmissa siihen, että clt-puurunko olisi kallein 3597 €/as.m², puisen suurelementin hinta-arvio oli 3465 €/as.m², betonin 3260 €/as.m² ja valitun clt-tilaelementin 3215 €/as.m².

”Clt-tilaelementeillä toteutettu talo on täysin kilpailukykyinen”, vahvistaa nyt Juho Nieminen.

Puun käyttö oli ehto sille, että kohde sai Ara-rahoituksen. Asuntorahasto tekee puurakentamisen edistämisessä yhteistyötä ympäristöministeriölle eikä ilman puuta ja energiansäästötavoitteita maakuntiin saa rahoitusta, Rautio arvelee.

Puukerrostalo valmistuu noin vuodessa

Kelon rakennustyöt alkoivat kesäkuussa 2018 ja valmista pitäisi olla ensi heinäkuussa.

Juho Niemisen mukaan aikataulu on sama kuin betonirungollakin.

”Puukerrostalon rungon saa nopeasti valmiiksi, mutta kokonaisaikataulu ei juuri lyhene, sillä puurakentamisessa menee suunnitteluun enemmän aikaa.”

Hän tiivistää suunnittelu- ja asennusaikataulun seuraavasti:

Urakkasopimus solmittiin toukokuussa 2018. Kesäkuun alussa alkoivat rakennustyöt tontilla. Suunnittelun piti olla valmis juhannukseen mennessä, että tilaelementtitoimittaja pääsee valmistamaan elementtejä, mutta silti vielä heinäkuussakin näitä suunnitelmia hiottiin. Osa rakennusosista voitiin suunnitella vasta asennusjärjestyksen suunnittelun jälkeen. Neljä kuukautta meni elementtien tekemiseen. Marraskuun lopulla 2018 alkoivat tilaelementtien asennukset. Helmikuun puolivälissä vietettiin harjannostajaisia, eli runko nousi noin kahdessa kuukaudessa.

Palkittu arkkitehti taipui minimalismiin

Muodoltaan minimalistisessa laatikkotalossa katto on jäänyt arkkitehdin luovuuden kohteeksi. Arkkitehti Aaro Artto on onnistunut sijoittamaan pienelle katolle peräti kolme eri kattomuotoa ja lisäksi vielä aurinkokennot sähköautoja varten.

Eri korkuiset paneelivalinnat, parvekkeiden värikalvot, tehosteväritetty sisäänkäyntisyvennys ja päätyseinien epäsymmetrinen ikkunasijoittelu elävöittävät muuten yksinkertaista julkisivua.

Puurakentaminen ja puuelementtien käyttö on Arttolle tuttua, sillä hän oli suunnittelemassa myös Metsähallituksen Pilkettä Rovaniemelle ja arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon saanutta Rovaniemen urheilukentän katsomoa.

Paloturvallisuus rajoittaa puun käyttöä

Puukerrostalossa itse puu näkyy vain julkisivussa, käytävien lattiassa ja askelmissa sekä huoneiden katossa. Näkyvää puupintaa saa uusien määräysten mukaan olla 20 prosenttia huoneen pinta-alasta. Se koskee myös lähes palamatonta clt:tä.

Rautio sanoo, että määräykset olisivat saattaneet sallia joissakin huoneissa puun käytön myös ulkoseinällä ranskalaisen parvekkeen vieressä, mutta kun se ei onnistunut kaikkien huoneiden kohdalla, niin nyt niissäkin on kipsilevy.

Paloturvallisuuden kannalta puukerrostalo on aina monimutkainen. Tilaelementeissä on palokatkot, mutta työmaalla palokatkoja on pitänyt tehdä myös hormien kohdalle.

Juho Nieminen antaa tunnustusta A-Insinöörien rakennesuunnittelijalle Toni Kekille, joka on pystynyt minimoimaan kipsilevyn käyttöä.

”Nyt on selvitty tuplalevytyksellä, kun joissakin kohteissa levyä saattaa olla kolme tai neljäkin päällekkäin.”

Ääneneristys kunnossa

Ensimmäisissä puukerrostalokohteissa heikko kohta oli ääneneristys. Tilaelementtejä käytettäessä se on ratkaistu tekemällä runko joustavaksi.

Kelossa tilaelementtien kiinnityskohtiin tuli 12 mm tärinäeristyskumit liitoksen molemmin puolin. Kaikki kiinnityspisteet ja elementtien liitokset on irrotettu toisistaan äänieristyskumein, jotta runkoäänet saadaan vaimennettua.

Kylpyhuone-elementti on asennettu tehtaalla tilaelementtiin, lattiarungon varaan.

Tilaelementin seinärakenne huoneesta päin on: 1x15mm palokipsilevy ja kiinteä 80 mm clt-runko. Elementtien väliin jää 50 mm äänieristysvilla.

Tilaelementin katossa on 80 mm clt-levy puupintaisena silloin kun se on mahdollista. Sen päällä on seuraavan elementin lattiarakenne eli yli 30 mm ilmaväli, koolaus, lattiarunkona kertopuu, ääneneristysvillat, lattialevy, askeläänieriste, plaanovalu ja lattialämmitys sekä lattiapinnoite. Kokonaisvahvuus tällä välipohjalla on noin 400 mm.

Jos kerroksia olisi yli kahdeksan täytyisi tehdä toiminnallinen palomitoitus. Sen myötä jouduttaisiin vahvistamaan rakennevahvuuksia ja lisäämään palosuojaverhouksen määrää.

Joensuuhun on valmistumassa 14-kerroksinen talo, joka tehdään Stora Enson lvl-seinäelementeistä ja lattioiden clt-levyt tulevat Itävallasta. Puuta ei jää näkyviin.

Rovaniemelle tulossa monta puukohdetta

Rovaniemellä puurakentaminen on keskittynyt Napapiirin turistikeitaaseen, mutta hirsirakentamista pyritään edistämään myös Ojanperällä Metsäruusun alueella. Kaava kuuluu osana hirsikaupunki Lappi-hankkeeseen.

Käynnissä on myös Valiorannan hotellin kaavoitus. Siinäkin tavoitteena on puun käyttö. Kolmas puukohde on Pilke, jota on tarkoitus laajentaa biokampukseksi.

Tuomas Harju ja Helena Juntunen tekivät viime vuonna opinnäytetyönään selvityksen puurakentamisen kehittämisestä Lapissa. Siinä käsitellään myös Kelo-taloa ja puurakentamisen kaavoitusta Rovaniemellä.