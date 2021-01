Sitowise osti paloteknisen suunnittelutoimiston

”Paloässien asiakaskeskeinen ajattelu yhdistettynä merkittävään erikoisosaamiseen tuo Sitowiselle runsaasti mahdollisuuksia palvella asiakkaita entistä paremmin”, Sitowisen Talo-liiketoimintalueen johtaja Timo Palonkoski kertoo.

Sitowisen ja Paloässien ammattilaiset yhdistetään valtakunnallisesti kattavaksi palotekniikan erikoisosaamisyksiköksi. Sitowisen muut yksiköt ovat kalliorakentamisen, rakennesuunnittelun, akustiikan ja talotekniikan aloilta.

”Rakentamisen trendien mukaisesti kasvava puu- ja hybridirakentaminen sekä korkean rakentamisen ja maanalaisen rakentamisen lisääntyminen kasvattavat asiakkaiden tarvetta vaativalle erikoisosaamiselle sekä kyvylle yhdistää erityisosaamista toisiinsa. Vastaamme yhdessä Paloässien kanssa tähän tunnistamaamme tarpeeseen”, Palonkoski jatkaa.

Paloässät ja Sitowise ovat toisilleen jo aiemmin hyvinkin tuttuja, sillä ne ovat tehneet yhteistyötä yli sadassa projektissa. Yhteistyö on jatkunut jo kymmenen vuoden ajan esimerkiksi erittäin vaativissa maanalaisissa rakennushankkeissa ja haastavissa talonrakentamisen projekteissa.

”Yhteistyömme on todettu toimivaksi jo usein aiemmin. Nyt meillä on mahdollisuus kehittää paloteknistä osaamistamme tutun kumppanin kanssa, osana Sitowisen monipuolista kokonaisuutta. Tämä on molemmille hieno mahdollisuus”, Paloässien perustaja ja toimitusjohtaja Sami Hämäläinen sanoo.

Paloässien referensseihin kuuluu esimerkiksi helsinkiläinen kauppakeskus Tripla, raisiolainen kauppakeskus Mylly, Helsingin Teollisuuskadun katutunneli ja Fazerin vierailukeskus Vantaalla. Parhaillaan sillä on käynnissä projekti esimerkiksi Keski-Suomen keskussairaala -hankkeessa, Jyväskylässä.

Kaupassa Paloässien 20 asiantuntijaa siirtyy Sitowisen palvelukseen vanhoina työntekijöinä, myös kaikki sopimukset ja asiakkuudet siirtyvät kaupan myötä uudelle omistajalle. Paloässien omistajat liittyvät kaupan yhteydessä Sitowisen omistajaosakkaiksi.