YIT kirjasi Triplasta arvonalennusta edellisten kateheikennysten perään

Nyt YIT odottaa konsernin oikaistun liikevoiton olevan noin 80 MEUR, kun aikaisemmin YIT odotti sen olevan välillä 90-110 MEUR. Edellisen haarukan keskikohtaan nähden ohjeistus on noin 20 prosenttia sen alapuolella.

Esimerkiksi Inderes oli ennen tulosvaroitusta omissa pörssianalyyseissaan odottanut noin 92 MEUR:n oikaistua liikevoittoa kuluvalle vuodelle.

Ohjeistuksen laskuun pääsyynä on Helsingin Pasilaan rakennetun Mall of Tripla -sijoituksen käyvän arvon muutos. Koronaviruspandemia on kasvattanut markkinoiden tuottovaatimusta, mikä on laskenut sijoituksen arvoa. Muutoksella arvioidaan olevan noin 16 MEUR:n negatiivinen vaikutus yhtiön neljännen vuosineljänneksen tulokseen ja ilman sitä yhtiön tulos olisi ollut yli aiemman haarukan keskitason.

Viime syksynä YIT joutui tunnustamaan, että Triplan viimeistelyyn kului 18 miljoonaa euroa budjetoitua enemmän rahaa, mikä johti silloin toimitusjohtaja Kari Kauniskangaan erottamiseen. Rakennuslehti arvioi jo silloin, että Triplan ja kauppakeskusmarkkinan riskeistä ei ole vielä kerrottu kaikkea.

Myöhemmin on kerrottu, että myös suunniteltujen asuintornien rakentaminen on mutkistunut. Sikäli ongelmat muistuttavat SRV:n ongelmia Kalasataman Redin kanssa.

YIT:n vuoden 2019 vuosikertomuksen mukaan yhtiön oman pääoman ehtoiset sijoitussitoumukset Triplaan olivat 117 miljoonaa euroa ja yhtiön omistusosuus 38,75 prosenttia. Triplan sijoituksen kokonaismäärä (sisältää siis myös muiden kuin YIT:n sijoitukset) oli 600 miljoonaa euroa. Triplan muut sijoittajat ovat Ilmarinen samoin 38,75 prosentin osuudella, Conficap (Aren omistaja) 15 prosentin osuudella ja Fennia 7,5 prosentilla. YIT:n kokonaissijoitus Triplaan on siten tuplasti tuo 117 miljoonaa euroa.

Vuoden 2019 tilinpäätöksessä YIT kirjasi vielä Triplan käypään arvoon korotusta, mutta se ei käy ilmi, minkä verran sitä oli.

Triplan ohella niin ikään Helsinkiin toteutetut Herttoniemen kauppakeskuksen ja Myllypuron kampuksen rakennushankkeet ovat painaneet YIT:n tulosta.

Tuottovaatimuksen nousun vuoksi heikentyvä tulosvaikutus on Triplan kohdalla kertaluonteisen omainen ja voi tilanteen rauhoittuessa kääntyä myös toiseen suuntaan, arvioi Inderes.

Toisenlaisiakin käsityksiä on esitetty. Deutsche Bank arvioi syksyllä, että kauppakeskukset ovat kaikkein heikoin kiinteistösijoituskohde. Sen ennusteen mukaan prime-sijainneilla olevien kauppakeskuskiinteistöjen arvot painuvat Pohjoismaissa vuonna 2020 keskimäärin 23 prosenttia. Taustalla ovat kasvaneet vajaakäyttöasteet ja laskeneet vuokrat. Koronakriisi huononsi jo ennestään vaikeaa tilannetta. Alamäki jatkuu ennusteen mukaan myös vuosina 2021 ja 2022.

Operatiivisesti YIT kertoo Q4:n sujuneen odotusten mukaisesti. YIT odottaa etenkin Asuminen Suomi ja CEE sekä Asuminen Venäjä -segmenttien tuloskehityksen olevan hyvällä tasolla, ja näiden liiketoimintojen koko vuoden tulosten odotetaan olevan vahvat.

”Markkinoiden katseet ovat pitkälti jo lähivuosissa, joiden näkymiin kertaluonteisella käyvän arvon muutoksella on vähän vaikutusta. Kokonaisuudessaan operatiivisesti hyvin sujunut loppuvuosi tärkeissä segmenteissä tasannee riskejä myös lähivuosien näkymien osalta”, Inderes arvioi.

YIT julkaisee viime vuoden tilinpäätöstiedotteen 3. helmikuuta. Inderesin arvio yhtiön luvuista on ohessa: