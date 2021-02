Rakennusliikkeen toimitusjohtajalle tulee potkut usein jo viidessä vuodessa – korona kiihdytti johtajarulettia

Skanskan Tuomas Särkilahti on suurten rakennusliikkeiden pitkäaikaisin toimitusjohtaja. Hän tuli johtoon Skanskan 2010-luvun alkuun ajoittuneessa kriisissä, jolloin vetovastuu oli hetken jopa Ruotsista tulleella kontrollerilla. Ongelmat koskivat silloin infrarakentamista ja korjausurakointia.

Viime vuosina Skanska on tehnyt Suomessa tasaisen hyvää tulosta. Takavuosien virheistä opittiin tarkka riskianalyysi jo harkittaessa mihin projekteihin lähdetään.

Sattumaa tai ei, mutta sekä YIT että NCC Suomi hakivat uudet toimitusjohtajansa Markku Moilasen ja Kari Onniselän kansainvälisestä suunnittelukonsernista Rambollista. Molemmat johtajat puhuvat, että kaupunkikehittäminen yhdistää suunnittelutoimistoja ja suuria rakennusliikkeitä. Korona ei siis ole vienyt rakentajien uskoa urbanisoitumisen ja kaupunkien tiivistämisen jatkuvaan kasvuun.

Jo ennen koronaa alkanut murros on kiihdyttänyt rakennuskonsernien johtavaihdoksia. Constin toimitusjohtaja Esa Korkeela aloitti ihan vuoden 2017 lopussa ja SRV:n Saku Sipola vuonna 2019. Molemmat joutuivat heti pelastustehtäviin suurten tappioprojektien vuoksi.

Ilpo Kokkilan perustama ja isännöimä SRV on ollut aina vaikea paikka toimitusjohtajalle. Juha Ojala oli toimitusjohtajana jopa keskimääräistä pidempään, reilut viisi vuotta, ennen kuin Redin ja edellisten toimitusjohtajien ja Kokkilan itsensä hankkimat Venäjä-projektit kaatoivat hänet. Saku Sipola on jo SRV:n kuudes toimitusjohtaja 2000-luvulla.

Lehdon uusi toimitusjohtaja on Bonavasta tullut Juuso Hietanen, kun pääomistaja Hannu Lehto siirtyyi tai siirrettiin hallitustyöskentelyyn. SRV:stä lähtenyt Juha Toimela johtaa johtamisen osalta tuuliseksi osoittautunutta GRK:ta. Lähes yhtä tuulisessa Terrawisessa aloitti toimitusjohtajana Pasi Kailasalo. Isotalojen isännöimässä Lujatalossakin toimitusjohtajuus on vaihtunut tiuhaan. Nyt sitä vetää aikoinaan NCC Suomeakin vaihtelevalla menestyksellä johtanut Harri Savolainen.

YIT:n korona- ja kustannusturbulenssiin joutunutta kiinteistöliiketoimintaa johtanut Esa Neuvonen löysi uuden kodin Pohjola Rakennuksen toimitusjohtajana. Siellä vanha isäntä Juha Metsälä joutui hallitustehtäviin yhtiön ajauduttua pari vuotta sitten vaikeuksiin. Tuon kokemuksen tuomaa tietoa karttui varmaan tekeillä olevaan väitöskirjaankin.

Perheyhtiö Arktassa tapahtui luonnollinen sukupolvenvaihdos ja toimitusjohjaksi valittiin YIT:stä tullut Maarit Sääksi. Arktassa on puhkaistu muutenkin lasikattoja ja ymmärretty, että huipulle noussut nainen on usein joutunut kulkemaan paljon tiukeamman seulan läpi kuin mieskollegansa. Aikoinaan Donald Trump valitsi samoilla perusteilla naisen johtamaan nimikkopilvenpiirtäjänsä rakentamista.

Tulos- ja kilpailuhenkinen YIT on ollut melkoinen johtahautomo, sillä niin Sipolan, Neuvosen kuin Sääksen tausta on YIT:ssä. Saman johtajakoulun kasvatteja ovat myös Pohjolan Kari Inkinen ja Destian Tero Kiviniemi, joka lähti YIT:stä Lemminkäisen fuusion yhteydessä.

YIT:n historiassa kuitenkin vain Reino Hanhinen on ainoa, joka on jäänyt eläkkeelle normaalisti. Legendaarisesta Tauno Mäkisestä, joka kasvatti Yleisen insinööritoimiston lähes nollasta emoaan suuremmaksi ja arvostetummaksi, alkaen potkut ovat olleet aina uhkana, kun hallitus on huomannut, että sillä on mahdollisuus osoittaa olemassaolonsa. Hanhinenkin erotti hallituksen puheenjohtajana itse valitsemansa seuraajan pikavauhdilla, kun finanssikriisi iski. Hänen mottonsa ”tulos tai ulos” on koskenut erityisesti johtoa.

Hanhisella oli toimitusjohtana tapana vuosittain julkistaa jalkapallon unelmajoukkueensa. Sen kymppipaikalle päässyt tiesi olevansa toimitusjohtajaputkessa, mutta vaihtopenkille tippunut ymmärsi hakeutua siirtomarkkinoille.

Joskus toimitusjohtaja on pestattu hoitamaan pelkkä saneeraus. Parhaiten tässä onnistui Lemminkäisen viimeinen toimitusjohtaja Casimir Lindholm, joka saneerasi Lemminkäisen lähes konkurssin partaalta myyntikuntoon ja palasi sitten entiseen yhtiöönsä Ruotsiin työnsä Suomessa tehtyään. Hallituksen puheenjohtaja saattoi onnitella itseään itse aiheuttamansa kaaoksen selvittämisestä – ja Suomen vanhimman ja tunnetuimman rakennusliikkeen lopettamisesta.

Hyvä tulos on tärkein tekijä millä toimitusjohtaja varmistaa paikkansa. Omistajat saavat tulonsa osingoista eikä tuota virtaa pidä katkaista, kuten Lemminkäisessä ja viimeksi SRV:ssä tapahtui.

Perheyhtiöissä tärkeää on myös omistajan ja toimitusjohtajan henkilökemioiden toimiminen. Tämä nähtiin takavuosina GRK:ssa, jossa hyvä tuloskaan ei ollut este potkuille. Hartelassa toimitusjohtajuus vaihtui nopeasti, vaikka uusi vetäjä tuli omistajasuvusta. Kahden alle nelikymppisen, Heikki Hartelan ja Jaakko Taivalkosken, vetovastuuta katsottiin vain vajaa kolme vuotta ja sitten toimitusjohtajaksi kutsuttiin NCC:stä kokenut asuntorakentaja Juha Korkiamäki. Vuonna 2015 aloittaneena hän alkaa olla jo toimitusjohtajakaartin konkareita.

Vartessa toimitusjohtajan pesti kesti lyhyimmillään vain vuoden. Nykyinen toimitusjohtaja Antti Jokinen aloitti vuonna 2019.

Viime vuoden heikko tuloskehitys on kiihdyttänyt johtarulettia. Nyt eletään rakentamisen murrosvaihetta, jonka ylittämiseen haetaan uudenlaista johtajuutta, mitä se sitten onkaan. Aina ei haeta edes nuorempaa johtajaa vaan kokemuksellekin saatetaan antaa arvoa, kuten YIT:ssä nyt tapahtui.

Yritysten hallitukset ovat entisten toimitusjohtajien loppusijoituspaikkoja ja viimeisiä näytön paikkoja. Siellä ei tunneta armoa vaan haetaan nopeita muutoksia. Tukena on usein liikkeenjohdon konsulttiarmeija, joka vahvistaa muutoksen välttämättömyyttä.

Toisinkin voisi toimia, ja niin monissa menestyvissä perheyhtiöissä toimitaankin.

Jos on johtajana tai konsulttina nähnyt suhdanteista vain nousuvaiheen, ei välttämättä ymmärrä miten laskukaudella pitää toimia. Arktan omistajan Esa Kiiverin menestyksen salaisuus on ollut kantapään kautta saadut kovat opit erilaisista suhdannemyllerryksistä. Se mikä ei ole tappanut, on vahvistanut.

Pörssiyhtiöillä vaatimaton tulosvuosi

Pörssiyritysten tuloskatsausten perusteella viime vuosi jäi hyvästä alkuvuodesta ja hyvästä loppukiristä huolimatta vaisuksi. Korona alkoi pilata markkinoita maaliskuussa ja asuntorakentaminen alkoi toipua tästä shokista vasta syksyllä. Monella muulla talonrakentamisen sektorilla vaikutukset olivat ikävät, vaikkakin odotuksia lievemmät.

Pörssiyrityksistä korjausrakentaja Consti pärjäsi viime vuonna paremmin kuin YIT ja SRV. Constin osalta käänne parempaan onnistui. YIT sen sijaan tippui tappiollisella tuloksellaan SRV:n seuraksi. Iloa tuli vain asuntorakentamisesta ja asfalttitoiminnan muhkeasta myyntivoitosta.

Lehto ilmoittaa oman tuloksensa 18. helmikuuta.

Constin tulos yli kaksinkertaistui ja oli 5,7 miljoonaa euroa (2,7). Kannattavuuden paranemisen syynä on toimitusjohtaja Esa Korkeelan mukaan aiempaa parempi projektinhallinta. Käänteen onnistumisesta kertoo sekin, että yhtiö aikoo nyt maksaa pois korkeakorkoisen hybridilainansa, jota tarvittiin yhtiön viemiseksi aiempien kriisivuosien yli.

YIT:n tulos ennen veroja laski 40 miljoonasta eurosta 6 miljoonaa euroa tappiolle. SRV:n tappio pieneni 122,4 miljoonasta 28 miljoonaan euroon. Molemmille tuli harmia Venäjän ruplan heikentyneestä kurssista.

Myös Skanska oy kertoi tuloksestaan, mutta niin niukasti, että siitä käy ilmi vain, että liikevaihto pieneni 4 prosenttia noin miljardiin euroon ja liikevoittokin pieneni hieman, mutta säilyi hyvänä. Vuonna 2019 liikevoittoprosentti oli 5,1 prosenttia eli pienestä supistumisestakin huolimatta Skanska peittoaa Suomessa kannattavuudessa muut suuret. Kun koko Skanska AB:ssä liiketulosprosentti oli rakentamispalveluissa 2,5 prosenttia, on tämä antanut toimitusjohtaja Tuomas Särkilahdelle hyvän vipuvarren neuvoteltaessa, sijoitetaanko konsernissa rahaa Helsingin vai esimerkiksi Tukholman asuntotontteihin.

Suomen Skanskan tilauskanta supistui merkittävästi, mutta heti tilikauden jälkeen sitä nosti Ahveniston sairaalan 270 miljoonan euron allianssiurakka.

Korona piinasi rakentajia muita aloja vähemmän

”Olemme onnistuneet välttämään koronaviruksen mukanaan tuomat pahimmat riskit, eikä liiketoimintamme ole juuri kärsinyt pandemian vaikutuksista”, Särkilahti sanoo.

SRV:n toimitusjohtaja Saku Sipola arvioi koronan aiheuttamien kulujen suuruudeksi yhtiön työmailla miljoona euroa.

Välilliset vaikutukset rakentajille ovat toki isot, koska uusien kauppakeskusten myyntimäärät ovat jääneet ennustetusta, millä on ollut vaikutusta kiinteistökehittäjien vuokravastuisiin. Myös hotelli- ja majoitustilojen rakentaminen on vaikeutunut ja hankkeita on lykätty.

Viime keväänä korona lykkäsi taloyhtiöiden päätöksiä, ja tänä keväänä on vielä samanlaisia riskejä. Siksi Consti ei asettanut liikevaihdon kasvutavoitetta ollenkaan ja antoi tuloksellekin ison haarukan.

”Lyhyen aikavälin kysyntänäkymiin luo edelleen epävarmuutta joidenkin neuvotteluvaiheessa olevien hankkeiden mahdollinen siirtyminen eteenpäin sekä päätöksenteon lykkääntyminen”, Korkeela sanoo.

Sipolan mukaan pandemian vaikutukset markkinaan ovat epäselvät ja tuovat epävarmuutta näkymiin.

Korona vei kauppa- ja viihdekeskuksista asiakkaita

Kauppakeskus- tai oikeammin viihdekeskukset aiheuttivat ongelmia sekä YIT:lle että SRV:lle. Aiemmin arvioitiin, että kauppakeskus on kannattava kolmantena vuotenaan, kun sisäänvetovuokria on saatu nostettua. Korona pidensi aikaa. Koronan johdosta kauppakeskusten vuokratuotot laskivat ja niiden arvoja jouduttiin laskemaan.

YIT alensi Triplan arvoa 16 miljoonalla eurolla, mikä johtui koronan myötä kasvaneista tuottovaatimuksista.

YIT:n projektinhallinta petti pahiten Triplan viimeistelytöissä, mutta viime vuonna ongelmia oli myös Myllypuron kampuksen ja Hertsin kauppakeskuksen kanssa. Yhteensä näiden kolmen loppuselvitykset olivat viime vuonna 50 miljoonan euron luokkaa. Lisäksi YIT ilmoitti pettyneensä myös infrahankkeiden kannattavuuteen.

Tänä vuonna projektinhallinta on väliaikaisen toimitusjohtajan Antti Inkilän mukaan YIT:n painopistealueita. YIT on tunnettu aina tuloksentekokyvystään, mutta viime aikoina sekin on yskinyt.

Redin kauppakeskuksen rakentamisessa SRV teki jo edellisellä tilikaudella isot tappiot ja joutui silloin turvautumaan jopa huippukalliiseen hybridilainaan tilanteensa vakauttamiseksi. Sekä Redin että SRV:n omistusta jouduttiin järjestelemään uusiksi. Redi siirtyi rahoittajille, ja SRV:ssä Kokkiloiden omistusosuus putosi 53:sta 43 prosenttiin. Ilpo Kokkila on siirtänyt omistuksiaan yhä laajemmin kolmelle pojalleen.

SRV joutui tekemään Redistä vielä 13 miljoonan euron alaskirjaukset, joiden syynä oli koronan laskema myynti. Pietarin Okhta Mallin alaskirjaus oli 5,4 miljoonaa euroa. Lisäksi Pearl Plazan myynti jäi toteutumatta, koska pandemian toinen aalto lopetti myyntineuvottelut.

SRV:n rakennustoiminnan kannattavuus parani. Erityisesti toimitilarakentamisen kannattavuuskehitys oli Sipolan mukaan positiivinen.

Asuntorakentamisessa olisi imua, jos olisi rahaa

Asuntokysyntä elpyi viime vuonna kevään shokin jälkeen, ja aloitustahti kiihtyi vuoden loppua kohden.

Skanskalla asuntoprojektien kannattavuus oli Särkilahden mukaan ennätystasolla, vaikka aloitukset laskivat omaperusteisessa tuotannossa kaksi prosenttia. Tuotannon painopiste siirtyi sijoittajille tehdystä tuotannosta omaperusteiseen. Myymättömiä asuntoja Skanskalla oli vain 37, mitä voi pitää jopa liian pienenä lukuna kasvukeskuksiin painottuneessa rakentamisessa.

Sekä YIT:llä että SRV:llä aloitukset jäivät jälkeen edellisestä vuodesta. Koronan tuoman epävarmuuden vuoksi YIT keskeytti aloitukset puoleksitoista kuukaudeksi viime keväänä. Suomessa aloitukset pääsivät sitten hyvään vauhtiin, mutta Keski-Euroopassa hankkeita jouduttiin keskeyttämään koronan vuoksi, millä on Inkilän mukaan vaikutuksia vielä koko vuonna kokonaisaloituksia laskevasti.

SRV:llä syynä aloitusten laskuun olivat raskaan velkataakan tuomat rahoitusongelmat, joiden johdosta omaperusteisen tuotannon aloitukset laskevat kuluvanakin vuonna ja jäävät alle puoleen vuoden 2019 tasosta. SRV joutui vähentämään pääomia sitovaa omaperusteista asuntotuotantoa. Erityisesti tämä näkyy yhtiön ykköspaikalla Helsingin Kalasatamassa, jonka kolmannen tornin SRV joutui myymään vuokra-asuntoyhtiö Kojamolle keventääkseen pääomataakkaansa. Saku Sipola sanoo, että neljättä tornia aletaan rakentaa vielä tänä vuonna ja siihenkin otetaan mukaan sijoittaja, koska SRV ei kykene näin isoa hanketta vielä itse rahoittamaan.

Vielä enemmän pohdittavaa riittää Espoon Keilaniemen tornitalosuunnitelmissa. SRV:llä on kolme tonttia odottamassa rakentajaa, mutta rakentamispäätöstä ei ole tehty. Sipolan mukaan yksi, joskaan ei todennäköisin vaihtoehto, on tontin myyminenkin. Ylivelkaisen yhtiön on vaikea toimia pääomia paljon vaativalla alalla.

SRV on tehnyt suhteellisesti aiempaa enemmän asuntoja sijoittajille, mutta Sipola haluaisi jo siirtää painopistettä omaperusteiseen tuotantoon. Halujen jarruna on SRV:n tavoite keskittyä velkaisuusasteen alentamiseen.

Korona sumensi näkymät myös tälle keväälle

Näkymät ovat sumeat, voi tiivistää rakennusliikkeiden odotukset kuluvalle vuodelle. Osakesijoittajia tällainen epämääräisyys harmitti, mikä näkyi YIT:n ja SRV:n pörssikurssien laskuna.

YIT:n kohdalla sijoittajien pettymysten taustalla oli myös laskenut osinko ja projektiongelmien jatkuminen.

YIT odottaa konsernin koko vuoden 2021 oikaistun liikevoiton olevan korkeampi kuin vuonna 2020 (85 miljoonaa euroa). Neljännen vuosineljänneksen odotetaan olevan selvästi vahvin, kuten rakennusliikkeillä yleensä.

Odotuksiin vaikuttaa eniten asuntorakentamisen hyvä kysyntä varsinkin Suomessa. Asuntorakentaminen on Inkilän leipälaji.

SRV:tä painaa takavuosien liian kova kasvuvauhti ja kiinteistösijoitustoiminnan raskas taakka varsinkin Venäjällä.

Kun Saku Sipola tuli toimitusjohtajaksi syksyllä 2019, hänen tavoitteenaan oli, että yhtiön kannattavuus saataisiin vuonna 2021 palautettua vuoden 2017 tasolle. Tuo tavoite näyttää yhtiön uuden ohjeistuksen mukaan liian kovalta, ja osinkoja yhtiön arvioidaan pystyvän maksamaan vasta vuonna 2023.

Myös Constilta odotettiin nähtyä selkeämpää ohjeistusta. Esa Korkeela odottaa Constin liiketuloksen päätyvän tänä vuonna 7–11 miljoonaan euroon viime vuoden 8 miljoonasta.

”Pandemiaan liittyvistä epävarmuustekijöistä johtuen tulosohjeistuksen vaihteluväli on suuri.”

Yksi asia mikä vaikuttaa tulokseen, on välimiesoikeudessa oleva kiista St George -hotellin kustannustenjaosta. Siitä odotetaan ratkaisua kesäkuussa. Pelkästään oikeudenkäyntikuluihin on mennyt jo yli miljoona euroa.

Consti laajentaa täydennysrakentamiseen, Skanska ehkä puurakentamiseen

Strategia on mennyt uusiksi sekä Constilla että SRV:llä. YIT uusi sen jo viime vuonna.

SRV pyrkii YIT:n tavoin kaupunkikehittäjäksi kasvukeskuksissa. Uutena aluevaltauksena ovat elinkaarihankkeet, joissa YIT on Lemminkäisen oston myötä ollut ylivoimainen markkinajohtaja.

Myös trendikäs hiilijalanjälkiajattelu näkyy strategiassa. Sillä ollaan proaktiivisia tilaajien ja maankäyttö- ja rakennuslain mukanaan tuomiin vaatimuksiin.

YIT otti jo viime vuonna hiilijalanjäljen pienentämisen strategiaansa. Samaa pohditaan nyt myös Skanskan uudessa strategiassa. Skanska on tehnyt hiilitiekarta ja siihen liittyen on tehty laskelmia mitä se käytännössä kohteiden suunnittelussa ja materiaalivalinnoissa tarkoittaa. Samalla haetaan mitattavuutta ja samanlaista kulttuurimuutosta yhtiössä, mikä tapahtui 15 vuotta sitten, kun työturvallisuutta lähdettiin kohentamaan. Yksi vakava pohdinnan paikka liittyy puurakentamisen lisäämiseen.

Constissa luotetaan korjausrakentamisen vahvaan kasvuun, mutta strategiassa suurin uutuus on lähtö uudisrakentajaksi. Consti on valmis lähtemään mukaan lisärakennus- ja täydennysrakennushankkeisiin, jotka täydentävät sen asiakkaiden korjausrakentamista. Kyse on lähinnä toimitila- ja kouluhankkeista, ei asuntogryndauksesta. Tavoitteena on, että uudisrakentamisen osuus olisi 10–15 prosenttia vuonna 2023. Tähtäimessä on ensi sijassa pääkaupunkiseudun tiivistymisen tuomat markkinat.

Korkeelan mukaan rakentamisen pelikenttää muuttaa nyt suunnittelutoimistojen voimakas kasvu. Ne haluavat ottaa isomman roolin rakentamisessa. Consti ei halua jäädä sivuun, kun suunnittelutoimistot keskustelevat tilaajien kanssa. Se edellyttää Korkeelan mukaan kuitenkin sitä, että Consti parantaa kyvykkyyttään suunnittelun ohjauksessa ja tietomallinnuksessa. Talotekniikan suunnitteluosaamista sillä on jo riittävästi.

Töitä riittää hyvin kuluvalle vuodelle

Rakennuskonsernien tilauskannat supistuivat, mutta töitä riittää. Seuraavassa listassa eivät ole mukana asunnot, joita rakennetaan eritysesti sijoittajille suurissa kasvukeskuksissa.

SRV sai jopa vertailukautta enemmän uusia tilauksia. Merkittävimpiä uusia hankkeita olivat Matinkylän lukio Espoossa, Suojelupoliisin toimitilat Helsinkiin, elinkaarihankkeena toteutettava Siuntion kampus, Myllypuron kielilukio, Jorvin leikkaussalien peruskorjaus Espoossa, Säteilyturvakeskuksen toimitilat Vantaalle sekä Kansallisteatterin peruskorjaus Helsingissä. Valituksen takia teatterin 1930-luvulla valmistuneen osan töiden aloitusta on siirretty.

Skanskalla suurin hanke on Oulun yliopistollisen sairaalan B-osan urakka (190 miljoonaa euroa). Lahdessa yhtiö tekee Paavolan kampusta ja Renkomäen monitoimitaloa, jonka elinkaariurakan se voitti talvella. Cityconille Skanska rakentaa Espoossa kauppakeskus Lippulaivaa ja sen viereeen nousevia neljää kerrostaloa.

Ahveniston 272 miljoonan euron sairaalahanke siirtyi alkuvaikeuksien jälkeen toteutusvaiheeseen. Kovinta vääntöä allianssiurakassa jouduttiin käymään suunnitelmien riisumisesta, jotta budjettiin päästiin.

Uusi hanke Skanskalla on myös 336 huoneen Ilveshotellin saneeraus Tampereella. Syksyllä Skanska hankki omistuksiinsa MTV:n Pöllölaakson Pasilassa. Alueelle on tarkoitus rakentaan 600–700 asuntoa, mutta rakentamaan päästää vasta muutaman vuoden kuluttua.

Constilla uusista kohteista suurin on Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaali 2:n kehäratayhteyden sekä terminaalirakennuksen laajennusosan talotekniikkaurakka.

Constin uusia korjaustöitä ovat Leppäkorven koulu Vantaalla, Agricolankadulla sijaitsevan Helsingin keskuspelastusaseman peruskorjaus sekä Espoonlahdessa sijaitsevan Rehtorintien koulurakennuksen ja liikuntahallin peruskorjaus.

YIT rakentaa Rovaniemellä Lapin keskussairaalaa, Helsingissä Husin silmäsairaalaa ja Kymenlaaksossa keskussairaalan laajennusta. Wärtsilälle yhtiö rakentaa logistiikkakeskuksen Vaasaan. Vantaalla YIT laajentaa jätevoimalaa.

Infrapuolella YIT:llä riittää Raide-Jokerissa ja Tampereen Ratikassa töitä vuoteen 2024. Jättimäinen allianssihanke on myös Kruunusillat Helsingissä.

Espoossa YIT jatkaa elinkaariurakoita. Kyseessä on viiden koulun ja kolmen päiväkodin kokonaisuus ppp-mallilla. Korjauspuolella mielenkiintoisin on Helsingin Laajasaloon tuleva yhdeksän kerrostalon korjaus tahtituotantona.

Suurin kiinnostuksen kohde rakentajilla kohdistuu nyt Kemin uuteen sellutehtaaseen. Skanskalle ja NCC:lle tilanne on hankalin, koska molemmilla on käynnissä Oulun yliopistollisen sairaalan jättiurakka. Siihen on jouduttu hankkimaan valtavasti resusseja eikä niitä riitä uuteen jättityömaahan. YIT:llä puolestaan riittää töitä Rovaniemellä keskussairaalahankkeessa.

Jos muualla maassa rakentamisen rauhoittuminen on hillinnyt aliurakoiden ja materiaalien kallistumista, voi Kemissä tulla paikallisia saatavuusongelmia. Samanlaisia on nähty aiemmin, kun kohtuullisen pienelle paikkakunnille on ryhdytty rakentamaan jättisairaalaa. Paikalliset resussit ovat loppuneet heti.