Valtuustolta sinetti: Meri-Rastilan länsiosa myllätään uusiksi

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi keskiviikkona Meri-Rastilan länsiosaan uuden asemakaavan, jonka tarkoitus on tuoda alueelle 2 400 asukasta lisää.

Aluetta odottaa valtava uudistus. Suuressa roolissa muutoksissa on ”purkava uusrakentaminen”, joka tarkoittaa vanhojen rakennusten hävittämistä ja täysin uusien rakentamista tilalle. Erikoiseksi tilanteen tekee se, että Meri-Rastilan rakennuskanta on huomattavan nuorta: purettavat kohteet on rakennettu 1990-luvun alussa.

”Tämä kaava on yksi meneillään olevan valtuustokauden kiinnostavimmista ja suurimmista lähiöalueilla. Kaava on myös muuttunut paljon matkan varrella asukkailta saadun palautteen perusteella”, kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki (vihr) sanoi kokouksessa.

Keskustelun pääpaino terveydenhuollossa

Kokouksessa ei keskusteltu lainkaan huomattavan nuorten rakennusten purkamisesta vaan päähuomion saivat alueen takkuavat terveyspalvelut. Vuosaarelainen valtuutettu Ville Jalovaara (sd) teki aiheeseen liittyen toivomusponnen, joka sai hyvin laajaa kannatusta valtuustosalissa.

Jalovaaran hyväksytyssä toivomusponnessa edellytetään, että kaupunki selvittää terveyspalvelujen riittävyyttä Meri-Rastilassa ja pohditaan toimia, miten niiden tarjontaa voidaan kohentaa.

Ponteen liittyy huoli siitä, että ajatuksena on keskittää kasvavan Meri-Rastilan terveyspalvelut Vuosaaren terveysasemalle, jossa on jo ennestään ongelmia esimerkiksi kiireettömään hoitoon pääsyssä.

”Vuosaaren terveysaseman toiminnassa on ollut todella monia haasteita”, myönsi sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari Sanna Vesikansa (vihr).

Vesikansan mukaan ongelmat liittyvät ennen kaikkea rekrytoinnin vaikeuteen. Kaupunki pyrkii nyt tarttumaan ongelmaan ostopalveluiden avulla.