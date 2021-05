Analyysi: Meno on äitynyt villiksi Helsingin ja Espoon asuntomarkkinoilla, riskeistä ei nyt piitata

Suomen Pankki varoitteli äskettäin asuntolainojen kasvaneista riskeistä ja siitä, että taloyhtiölainat voivat hämärtää kuluttajien hintatietoisuutta. On helppo yhtyä pankin huoleen, kun katsoo Helsingin ja Espoon uusien asuntojen kauppaa.

Helsingissä ja Espoo–Kauniainen -alueella on myyty kuluneen puolen vuoden aikana uusia asuntoja enemmän kuin kertaakaan tällä vuosituhannella. Erityisesti Espoossa tahti on ihan käsittämättömän kova.

Helsingin tarjonnan keskihinta on pudonnut, kun kalliit asunnot ovat käyneet kaupaksi. Ostettavista asunnoista on ihan oikeasti puutetta, kun rakentajat eivät ehdi laittaa riittävästi kohteita matkaan.

Ylikuumenemisesta kertova siirtosopimuksilla keinottelu on lisääntynyt selvästi kuluneen puolen vuoden aikana. Asuntoja myydään rakennusvaiheessa eteenpäin siirtosopimuksilla ja vedätetään samalla asuntojen hintoja ylöspäin. Pienellä vaivalla pystyy tekemään nopeasti kymmenientuhansien eurojen tilin.

Markkinoille on tullut uusia siirtosopimuksilla keinottelijoita.

Näyttää siltä, että nollakorko ja elvytyspolitiikka ovat hämärtäneet pahasti kuluttajien riskitietoisuutta. Kalliista asunnosta voi tehdä kaupan pikkurahalla, kun myyntihintaa on ensin pudotettu tonttirahaston tontilla ja taloyhtiölainalla.

Lisäksi myyntihintakin maksetaan usein lähes kokonaan vasta, kun kohde valmistuu.

Omia tai valtion kriisejä ei pelätä, vaikka velkarasitus on iso. Homma voi toimia niin kauan kuin asuntojen hinnat nousevat ja korot pysyvät matalalla.

Tukien pönkittämää markkinataloutta

Nythän markkinat toimivat, moni varmaan ajattelee katsellessaan asuntomarkkinoita. Mutta markkinatalous on aika kaukana suomalaisista asuntomarkkinoista. Asumistuki ja toimeentulotuki tarjoavat asuntosijoittajille oivan kehikon harjoittaa liiketoimintaansa.

Taloyhtiölainat ja tonttirahastot ovat myös käteviä välineitä. Ne saavat asunnot näyttämään tuntuvasti todellista halvemmilta.

Hulppea lisäetu on asuntosijoittajien veroporkkana, joka mahdollistaa taloyhtiölainojen lyhennysten vähentämisen verotuksessa vuokratulosta. Menettelyllä on ollut iso merkitys sijoitusasuntojen buumiin, kuten Vuokraturvan hallituksen puheenjohtaja Timo Metsola on hyvin kuvaillut avatessaan menettelyn merkitystä ja syntyhistoriaa.

Välillä miettii, pitäisikö tuettua asuntorakentamista koskevalle termille antaa laajempi sisältö. Nyt sillä tarkoitetaan valtion Aran kautta tukemaa sosiaalista asuntorakentamista. Tuotantoon sidottu rahallinen tuki on matalien korkojen aikaan vain murusia verrattuna muihin asumisen tukimenoihin.

Nykyinen vapaarahoitteinen vuokra-asuntorakentaminen täyttää mainiosti tukituotannon kriteerit.

Rakentajille nykyinen gryndimarkkina on tietänyt kiirettä niin asuntokauppaa pyörittävissä toimistoissa kuin työmailla. Yritysten ja koko yhteiskunnan kannalta on tärkeää, että syntyy työtä ja rakennetaan uusia asuntoja.

Ylilyönnin eivät kuitenkaan ole rakentajienkaan kannalta hyvä asia. Parasta olisi vakaa ja ennakoitava toimintaympäristö.