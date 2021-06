RT:n Aleksi Randell on tyytyväinen siihen, miten rakennusalan asiat olivat esillä ennen vaaleja – ”Kokonaiskuvan ymmärrys lisääntyi”

RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell on tyytyväinen siihen, miten rakentamiseen liittyvät kysymykset nousivat vaalien alla esiin.

”Kokonaiskuvan ymmärrystä tarvitaan ja tämä ymmärrys lisääntyi. Kävi selvästi ilmi, miten rakentaminen liittyy esimerkiksi asumiseen ja ympäristöön liittyviin kysymyksiin”, Randell arvioi.

”Olen tyytyväinen siihen, miten rakennusala oli vaaliessa esillä. Toivottavasti keskusteluissa olleet asiat löytävät paikkansa tärkeiden asioiden joukossa, kun kunnissa järjestäydytään. Pyrimme jatkamaan dialogia ja auttamaan päättäjiä.”

Soteen liittyvä hyvinvointialueiden muodostus on vienyt päättäjiltä paljon aikaa. Randell toivoo, että jatkossa päättäjiltä vapautuu resursseja kiinnittää huomiota kaavoitukseen ja luvituksen nopeuttamiseen.

Kokoomuksen voitto lämmittää mieltä

Vaalitulosta Randell arvioi toteamalla, että monet rakentamisen kannalta tärkeät asiat osuvat hyvin monen puolueen asialistalle. Näin siitä huolimatta, että puolueiden suhtautumisessa on myös eroja.

Kokoomustaustainen Randell on toiminut muun muassa Turun kaupunginhallituksen puheenjohtajana ja kaupunginjohtajana. Luonnollisesti kokoomuksen vaalivoitto lämmittää hänen mieltään.

”On tärkeää, että kuntien talous ja investointikyky ovat kunnossa. Kokoomus on pitänyt esillä näitä asioita. Ei ole itsestään selvää, että asuntoja syntyy ja on kykyä investoida. Rakennusala on sen puolella, että veropohjan vahvistaminen on tärkeää ja että syntyy uusia työpaikkoja ja kestävää kasvua”, Randell sanoo.

Tampereella tiukka kisa

Kaupunkien poliittisissa voimasuhteissa ei tapahtunut Randellin mukaan isoja, dramaattisia muutoksia. Keskiset päättäjät korostavat yhteistyötä. ”Monet rakennusalaa koskevat päätökset eivät ole poliittisia. Ne vaativat yhteistyötä.”

Kokoomukselle on tulossa pormestarin paikka kaikissa kolmessa suuressa kaupungissa Helsingissä, Turussa ja Tampereella. Tampereen tilanne on poikkeuksellisen jännittävä. Kokoomus oli vaaliliitossa RKP:n kanssa, ja tuloksen ratkaisi RKP:n vaalien alla kuolleen ehdokkaan äänet. Voitto tuli vain 26 äänellä.

Randell kuitenkin korostaa, että myös demarien aikana asioita on hoidettu Tampereella erittäin hyvin. ”Tampereen kaupunkikehityksen eteneminen on ollut esimerkillistä. Tasainen vaalituloskin alleviivaa yhteistyön merkitystä.”