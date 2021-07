Hiilipihi Pyörre on asuntomessujen tämän vuoden tähti

Kiertotalouden mallitalo ja elämyksellinen Pyörre on kokonaisvaltaisesti kiinnostava niin rakennusteknisesti kuin hiilipiheydenkin näkökulmasta. Teräsrunkoisessa ympäristöministeriön uudistuvien hiilijalanjälkilaskelmien pilottikohde Pyörteessä ei ole tehty yhtään kompromissia.

Tulevaisuuden taloksi kutsutun kohteen hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki lasketaan ympäristöministeriön vuonna 2025 tulevan asetuksen mukaisesti ja sille tehdään tarkka tuoteseloste.

Talon arkkitehtisuunnittelusta vastaa Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen resurssitehokkaan rakentamisen professori ja tekniikan tohtori Matti Kuittinen. Hän on lisäksi ympäristöministeriössä erityisasiantuntijana ja kehittää työkseen esimerkiksi rakennusten hiilijalanjäljen laskentamenetelmää.

Pyörteen esivalmistettujen teräselementtien ja muiden rakennusmateriaalien valmistuksen hiilijalanjälki on yli 50 prosenttia rakennuksen koko elinkaaren päästöistä.

Uutisarvoisinta on se, että energiankulutuksen päästöt jäävät alle puoleen rakennuksen elinkaaren päästöistä. Koska Pyörre on A-energialuokkaa ja materiaalit hyvin kevyitä, terästä ja puuta, materiaalitehokkuus on tässä kohteessa jo oleellisempaa kuin energiatehokkuus.

Lämpökuorman hallintaan katolla

Japanilaishenkinen Sensu sijaitsee melkein Pyörrettä vastapäätä, ja siinä on nähtävillä suuremmista rakennuskohteista tutumpia ratkaisuja, kuten esimerkiksi viherkatto ja aurinkopaneelien tehoa lisäävä vaalea katto.

Luksustason asumisviihtyvyyttä edustavia vaihtoehtoja löytyy esimerkiksi kylpytiloissa ja valaistuksessa.

Sensun katot on suunniteltu niin, että kesänaikainen lämpökuorma pysyy mahdollisimman pienenä. Toisen kerroksen valkoinen, heijastava katto heijastaa lähes kaiken lämmön pois, ja ensimmäisen kerroksen katot ovat viherkattoja, joiden kosteus puolestaan imee ylimääräisen lämmön.

Edullista asumista järven rannalla

Keskellä messualuetta sijaitsee kolmesta paritalosta koostuva ja kuuden asunto-osuuskuntakodin kokonaisuus, jossa kohtaavat järvinäkymä, kohtuuhintainen asuminen ja tehokkaat asumisneliöt.

Kohteen asuntoihin oli pitkä jono, sillä osuuskuntaan pääsi liittymään alle 9 000 euron asumisoikeusmaksulla. Sillä sai käytännössä elinikäisen asumisoikeuden 75 neliön kolmioon.

Pientalokortteleissa on esillä 15 omakotitaloa, paritalojen osuuskunta ja yksi korjauskohde sekä kaksi minitaloa. Kerrostalokorttelista näytteillä on neljä asuntoa, kaksi kattosauna-terassikohdetta sekä päiväkoti ja hoivakoti.

Messualue sijoittuu aivan järven rantaan, ja se on entistä sahateollisuuden joutomaata.

Talojen ja järven välissä on kaikille avoin rantapuistoalue ja yleinen laituri, josta pääsee uimaan. Lohjan keskustaan on matkaa alle kaksi kilometriä. Alueella on ollut jo valmiina kävely- ja pyöräilyreitit.

Liian kallista edistyksellisyyttä?

Messutarjonnan voi helposti luokitella kolmeen eri kategoriaan eli hulppeisiin, melko suuriin luksusluokan omakotitaloihin, tavanomaisempiin pientalokohteisiin ja Pyörteeseen.

Suurin yllätys on talotekniikan roolin pienuus. Näiltä messuilta puuttuu lähes kokonaan viime vuosina paljon rummutettu älytalojen kokonaisuus.

Yksikään messutalo ei ole markkinoinut itseään teknisellä älykkyydellä tai edistyksellisten ohjausjärjestelmien avulla, vaikka jo ”perustason” älynä pidettyä tekniikkaa taloista löytyy esimerkiksi valaistusten ohjauksissa ja vuotovahdeissa.

Rakennuttajilta kysyttäessä moni vastasi, ettei älykkyyttä varsinaisesti koettu tarvittavan tai että siihen laitettu panostus oli liian suuri suhteessa siitä saavutettaviin hyötyihin. Moni ilmoitti tyytyvänsä erillisten laitteiden omiin kaukosäätimiin.

Ilahduttavinta messutarjonnassa on energiatehokkuusluokka A:n tasoisten kohteiden määrä. Pientaloista neljä sijoittuu korkeimmalle tasolle, ja lisäksi A-luokassa on Hoivatilojen Toiveiden korttelin päivä- ja hoivakoti.

Suurin osa messujen pientaloista on valinnut lämmönlähteekseen lämpöpumpun. Lohjanharjun alueen ilmeisen syvät soraharjut ja kalkkiperäinen maaperä olisivat todennäköisesti johtaneet todella syviin ja kalliisiin energiakaivoporauksiin. Lisäksi alueella on uusien asukkaiden mukaan kaivosvaraus.

Kaukolämpöön on liittynyt messualueen laidalla sijaitsevat päivä- ja hoivakoti, Lohjan vuokra-asuntojen 36 huoneiston kerrostalo ja TA-Asumisoikeuden 34 huoneiston kerrostalo. Kummassakin asuinkerrostalossa käytetään hyödyksi myös aurinkoenergiaa.

Ainoa suoran sähkölämmityksen kohde on teräsrunkoinen Promodi. Sen suunnittelussa on otettu erityisesti huomioon muunneltavuus, siirrettävyys ja kierrätettävyyden kriteerit. Promodin tiloja voi lisätä myöhemmin tai vaikkapa siirtää toiselle paikkakunnalle elämäntilanteen muuttuessa.

Promodin näytteilleasettaja Aulis Lundell oy vastaa myös Pyörteestä.

Hiekkaa, harmaata ja sinistä sekä vihreää

Asuntojen tilaratkaisuissa korostuvat järvimaisemankin ehdoilla suunnitellut suuret ikkunapinnat, avokeittiöt, erilaiset saarekkeet ja pintamateriaalien luonnonläheisyys. Erillisiä keittiöitä ei juuri näkynyt.

Sauna, vieras- ja työhuone sekä kodinhoitohuone löytyvät jokaisesta kohteesta, mutta esim

erkiksi aamiaiskaappeja ei löydy eikä wc-tiloja jokaisen makuuhuoneen yhteydestä.

Esimerkiksi hiilipihin Pyörteen kuusirimasta tehty ja moneen suuntaan kallistuvalta näyttävä sisäkatto on vaikuttava taidonnäyte. Helsingin keskustakirjasto Oodista vaikutteita saaneen sisäkaton rimoitukseen kului kolme viikkoa.

Keittiösaarekkeissa näkyy myös valmistajien toiminnallinen laatu. Pienet pyöristykset ja terävien kulmien poistot viimeistelevät suoraan olohuonetiloihin aukeavien saarekkeiden designin.

Saunoista löytyy täydellisesti värimaailmaan sopivia iv-kattoventtiilejä. Niitä on maalattu esimerkiksi jarrusatuloihin tarkoitetuilla maaleilla, jotka kestävät jopa 480 asteen lämpötiloja.

Automaalaamossa on maalautettu myös erään asunnon lämpöpumppu, jotta se ei pistä silmään muun sisustuksen joukosta. Kaapistojen joukkoon uppoavan pumpun mustekynän sinisessä sävyssä on samaa värimaailmaa kuin vieressä sijaitsevassa Lohjanjärvessä.

Värimaailma on luonnonläheinen, hiekkaa, harmaata, sinistä ja vihreää on paljon. Valkoinen on korvannut mustan tehostevärinä.

Asuntomessut järjestetään 9.7.-8.8.2021.