”Meillä on kaikki valmiina kävijäkokemukseltaan turvallisia ja sujuvia messuja varten”, Tuusulan pormestari Arto Lindberg iloitsi kunnan tiedotteessa.

Tuusulan messut ovat ovat järjestyksessään 50. Suomessa järjestetyt asuntomessut ja Tuusulan historiassa peräti jo kolmannet. Kaikkien aikojen ensimmäiset asuntomessut järjestettiin vuonna 1970 Lahelanrinteessä ja vuonna 2000 messut puolestaan järjestettiin Nummenharjun alueella.

Tuusulassa on tarjolla tontteja pientalorakentamiseen myös messualueelta, sillä kaikkia Rykmentinpuiston messutontteja ei ole saatu vielä myytyä tai ne on jätetty messujärjestelyiden vuoksi myyntiin vasta messujen jälkeen. Lisäksi kunnalla on laaja tarjontaa jatkuvassa haussa olevista kiinteähintaisista tonteista, hakuajan puitteissa haettavista kiinteähintaisista tonteista ja tarjouskilpailutontteja.

Asuntomessualueilla asuu Suomen Asuntomessujen selvitysten mukaan tyytyväisiä asukkaita, jotka arvostavat esimerkiksi turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Asuntomessut järjestetään 3.-30.8.2020 välisenä aikana. Koronapandemian vuoksi lippuja on saatavilla aiemmista vuosista poiketen rajoitetusti ja ne myydään päivä- ja aikaperusteisesti vain ennakkoon.