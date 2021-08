Tämä artikkeli on tarjolla vain Rakennuslehden tilaajille Olen jo tilaaja Kirjaudu Rekisteröidy En ole vielä tilaaja ✖ Oletko jo Rakennuslehden tilaaja? Kirjaudu sisään: Sähköposti tai käyttäjätunnus Salasana Kirjaudu sisään Muista minut Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Rakennusalan suhdanteissa käänne on osunut monesti kesäkauteen ja lomien jälkeen tilanne on näyttänyt erilaiselta. Myös tällä kertaa suhdanteet ovat muuttuneet selvästi keväästä, ja suunta on ylöspäin.