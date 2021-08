Suomen bisnesenkeliverkosto Fibanin ja valtion pääomasijoitusyhtiö Teollisuussijoituksen uuden tutkimuksen mukaan kiinnostus kiinteistö- ja rakennusalan yrityksiin on vuonna 2013 ollut 1,8 prosenttia ja viime vuonna 4,6 prosenttia.

”Huippuvuosi ajoittui vuoteen 2014, jolloin 9,3 prosenttia rahoituksen saaneista yrityksistä oli kiinteistö- ja rakennusalan yrityksiä. Vuosina 2013-2020 toimiala on keskiarvollisesti kerännyt 4,9% sijoituksista”, Fibanin toimitusjohtaja Amel Gaily kertoo.

Tutkimus kattaa tiedot 1178:sta enkelisijoituksen vuosina 2013-2020 saaneesta startupista.

Gailyn mukaan mediaanisijoitus per sijoittaja on 20 000 euroa ja rahoituskierroksella kerätään mediaanin mukaan 200 000 euroa. Mediaanivaluaatio on miljoona euroa.

”Tyypillisesti enkelit sijoittavat syndikaateissa eli ryhmissä, jossa on keskimäärin viisi-kuusi sijoittajaa. Tavallisesti yksi sijoittaja ottaa koordinointivastuun ja yksi sijoittaja menee yhtiön hallitukseen sijoituksen jälkeen.”

Sijoitukset aiempaa harkitummin

Vuoden 2020 tilastojen mukaan sijoituksia tehtiin edelleen paljon, mutta koronapandemia selvästi siirsi useilla sijoittajilla keskittymistä uusien sijoituskohteiden etsimisestä olemassa olevien portfolioyritysten tukemiseen.

Vuosi 2021 on alkanut sijoitusmielessä vauhdikkaasti.

”Vuonna 2020 enkelisijoittajien hankevirta oli ennätyksellisen suurta, mikä indikoi, että myös startup-yrityksiä perustettiin korona-aikaan rohkeasti. Vuonna 2021 hankevirta on pysynyt viime vuoden tasolla.”

Terveysala kasvaa kohisten

Kiinnostus terveysalan yrityksiin on kasvanut tasaisesti viime vuosina. Vuoden 2013 14 prosentista vuoden 2020 22 prosenttiin. Bisnesenkelirahoituksen saaneista yrityksistä nopeimmin kasvanut ala on puolestaan bioteknologia. Pandemian myötä kiinnostuksen odotetaan pysyvän korkealla.

”Pandemia on osaltaan kiihdyttänyt paitsi terveysalan kiinnostavuutta myös terveysalan yritysten valuaatioiden kasvua, jotka ovat liki tuplaantuneet vuoden 2019 ja 2020 välillä samalla, kun kaikkien enkelisijoituksen saaneiden yritysten mediaanivaluaatio on hieman laskenut”, Gaily sanoo.

Skaalautuva teknologia on monen nopeaa kasvua tavoittelevan startupin liiketoiminnan ytimessä, sillä jopa liki kolmannes rahoituksen saaneista yrityksistä on vahvasti ohjelmistovetoisia.

Startupit, joiden liiketoiminnan ydin perustuu tekoälyyn tai kehittyneeseen analytiikkaan muodostivat vuonna 2020 kaikkiaan 8 prosenttia rahoituksen saaneista yrityksistä. Tekoälyä hyödynsi eniten IT-alan, internet-palvelujen ja terveysalan startupit.